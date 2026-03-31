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इंसानों की तरह जवाब देगा Google Maps, भारत में शुरू हुआ Ask Maps फीचर, ट्रिप प्लान से लेकर सस्ता रेस्टोरेंट सब खोजकर देगा!

Google Maps Ask Maps Feature: क्या आप भी किसी भी ट्रिप में रास्ता जानने के लिए गूगल मैप्स का सहारा लेते हैं तो अब आपके सफर का एक्सपीरियंस बदलने वाला है. गूगल ने भारत में अपना कमाल का एआई फीचर Ask Maps रोलआउट कर दिया है. यह नया अपडेट मैप्स के पुराने सर्च करने के तरीके को पूरी तरह से बदल देगा. अब आपको बेस्ट रेस्टोरेंट जैसे कीवर्ड्स टाइप करने की जरूरत नहीं है बल्कि आप किसी दोस्त की तरह मैप्स से सीधे बात कर सकते हैं.

 

Written By  Udbhav Tripathi|Last Updated: Mar 31, 2026, 12:15 PM IST
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इंसानों की तरह जवाब देगा Google Maps, भारत में शुरू हुआ Ask Maps फीचर, ट्रिप प्लान से लेकर सस्ता रेस्टोरेंट सब खोजकर देगा!

Google Maps Ask Maps Feature: अगर आप भी गूगल मैप्स का इस्तेमाल रास्ता देखने या रेस्टोरेंट सर्च करने के लिए करते हैं तो अब आपका एक्सपीरियंस पूरी तरह से बदलने वाला है. अपने यूजर्स को ज्यादा फीचर्स के लिए गूगल मैप्स समय-समय पर नए-नए फीचर्स लाता रहता है. इसी क्रम में गूगल ने अपने लोकप्रिय फीचर नेविगेशन प्लेटफॉर्म पर Ask Maps नाम का एक AI फीचर भारत में रोलआउट कर दिया है. अमेरिका के साथ ही अब यह फीचर भारत में भी रोलआउट कर दिया गया है.

क्या है Ask Maps फीचर?

अभी तक हम गूगल मैप्स पर कीवर्ड्स सर्च करते थे जैसे Best restaurant near me. लेकिन गूगल के  Ask Maps फीचर के रोलआउट होने के बाद आप मैप्स से इंसानों की तरह अपनी बात बता सकते हैं. इसमें आप प्रॉम्प्ट्स देकर भी अपनी पसंद की जगह खोज सकते हैं. जैसे- अब आप मैप्स से कह सकते हैं कि दो जगहों के बीच में कोई ऐसी शांत जगह खोजो जहां भीड़ भी कम हो और वहां सनसेट देखना का व्यू शानदार हो. AI आपकी इन सभी शर्तों को एक साथ प्रोसेस करके बेहतरीन सुझाव देगा.

 

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कैसे काम करता है यह नया फीचर?

गूगल का यह नया फीचर पूरी तरह से एआई पर आधारित है, जो करोड़ों कम्युनिटी रिव्यू, पॉपुलर टाइम्स डेटा और लाइव इवेंट्स की जानकारी को चेक करता है. यह फीचर सूरज की लोकेशन और समय को भी ट्रैक करता है जिससे आपको सनसेट या सनराइज देखने की सही जगह और समय बता सके.
इस फीचर की सहायता से आप एक ही प्रॉम्प्ट में कई स्टॉप्स और अपनी पसंद जैसे ऐतिहासिक जगहें या हरियाली वाला रास्ता बताकर ट्रिप प्लान भी कर सकते हैं.

यह फीचर सिर्फ जगह का सुझाव नहीं देता है बल्कि यह भी बताता है कि आपको किसी खास मंजिल पर समय से पहुंचने के लिए घर से कब निकलना चाहिए. इसके साथ ही यह रेस्टोरेंट रिजर्वेशन में भी आपकी मदद करेगा.

(ये भी पढे़ंः इन्वर्टर बैटरी में पानी कब डालें? वॉटर रिफिल करने का सही टाइम और तरीका जान लीजिए)

इस तरह कर सकते हैं इस्तेमाल?

इस नए फीचर को इस्तेमाल करना बहुत ही आसान है. जैसे ही आप अपना गूगल मैप्स ऐप अपडेट करेंगे आपको सर्च बार के ठीक नीचे Ask Maps का ऑप्शन दिखाई देगा. इस पर क्लिक करके आप अपनी जरूरत के अनुसार कोई भी सवाल पूछ सकते हैं. गूगल मैप्स आपको बेहतर सुझाव देगा.

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Udbhav Tripathi

उद्भव त्रिपाठी जी न्यूज डिजिटल में सब एडिटर हैं. वह जुलाई 2025 में जी न्यूज से जुड़े. टेक की खबरें लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं. उन्होंने अब तक Samsung, Realme और  Vivo जैसे स्मार्टफोन्स के रि...और पढ़ें

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