Google Maps अब सिर्फ रास्ता नहीं बताएगा, आपके सवालों के जवाब भी देगा! जानें क्या है नया 'Ask Maps' फीचर

यह नया टूल Gemini AI पर आधारित है, जो यूजर के साथ बातचीत (Conversational) कर सकता है. यह फीचर भारत में Android और iOS पर रोलआउट होना शुरू हो गया है। फिलहाल यह अंग्रेजी में है, जल्द ही हिंदी सपोर्ट भी मिलेगा. यह जवाब देने के लिए दुनिया भर के 50 करोड़ से ज्यादा कॉन्ट्रीब्यूटर्स के रिव्यू और डेटा का इस्तेमाल करता है.

Written By  Mohit Chaturvedi|Last Updated: Mar 13, 2026, 09:32 AM IST
Google ने अपने लोकप्रिय नेविगेशन ऐप Google Maps में एक नया AI फीचर जोड़ने की घोषणा की है. यह ऐप भारत समेत दुनिया भर में करोड़ों लोग इस्तेमाल करते हैं. कंपनी ने “Ask Maps” नाम का एक नया टूल पेश किया है, जो AI मॉडल Gemini पर आधारित है. इस फीचर की मदद से यूजर अब ऐप के अंदर ही रियल लाइफ से जुड़े सवाल पूछ सकते हैं और उन्हें सीधे जवाब मिल जाएगा. पहले जहां यूजर्स को किसी जगह को खोजने के लिए सिर्फ कीवर्ड सर्च करना पड़ता था, वहीं अब वे सामान्य बातचीत की तरह सवाल पूछ सकेंगे.

अब सामान्य भाषा में पूछ सकेंगे सवाल
अब तक Google Maps में ज्यादातर सर्च कीवर्ड के जरिए होती थी. यूजर किसी जगह का नाम लिखते थे और फिर आसपास के रिजल्ट देखकर तय करते थे कि उन्हें कहां जाना है. लेकिन Ask Maps फीचर इस प्रक्रिया को काफी आसान बनाने की कोशिश करता है. इसमें यूजर सामान्य भाषा में सवाल पूछ सकते हैं, ठीक वैसे ही जैसे वे किसी व्यक्ति से बात करते हैं. उदाहरण के लिए, अगर किसी को रास्ते में कॉफी पीने की जगह चाहिए या पास में पब्लिक वॉशरूम ढूंढना है, तो वह सीधे ऐप से पूछ सकता है.

एक ही सवाल में मिलेंगे कई जवाब
इस नए फीचर की खास बात यह है कि यह एक ही सवाल में कई जरूरतों को समझ सकता है. मान लीजिए कोई व्यक्ति Connaught Place जा रहा है और वह पूछता है कि इस समय वहां पहुंचने के लिए कार से जाना तेज रहेगा या मेट्रो से. साथ ही वह रास्ते में किसी अच्छी कॉफी शॉप की भी तलाश कर रहा है. ऐसी स्थिति में Ask Maps ट्रैफिक की स्थिति और अनुमानित यात्रा समय के आधार पर अलग-अलग विकल्पों की तुलना करेगा. इसके साथ ही रास्ते में आने वाले कैफे और कॉफी शॉप्स भी सुझाएगा. इससे यूजर को एक ही जगह पर कई जरूरी जानकारी मिल जाती है.

करोड़ों जगहों के डेटा से मिलते हैं जवाब
Google के मुताबिक Ask Maps के जवाब उसी डेटा पर आधारित होते हैं जो पहले से Google Maps के अंदर मौजूद है. इस प्लेटफॉर्म पर दुनिया भर की 30 करोड़ से ज्यादा जगहों की जानकारी उपलब्ध है. इसके अलावा यह जानकारी लाखों यूजर्स के रिव्यू, फोटो और अपडेट से भी आती है. कंपनी के अनुसार दुनिया भर में 50 करोड़ से ज्यादा लोग Google Maps पर जानकारी शेयर करते हैं, जिससे ऐप को लगातार अपडेट मिलता रहता है.

Gemini AI से समझ पाएगा जटिल सवाल
Gemini AI के इंटीग्रेशन के बाद Google Maps अब पहले से ज्यादा जटिल सवालों को भी समझ पाएगा. पहले कई बार ऐप को ऐसे सवाल समझने में मुश्किल होती थी, लेकिन अब AI उन्हें बेहतर तरीके से प्रोसेस कर सकेगा. अब यूजर ऐसे सवाल पूछ सकते हैं जैसे पास में पब्लिक वॉशरूम कहां है, मोबाइल जल्दी चार्ज करने की जगह कहां मिलेगी या उनकी पसंद के हिसाब से कौन सा रेस्टोरेंट अच्छा रहेगा. AI इन सवालों को समझकर रिव्यू, फोटो और अन्य जानकारी के आधार पर सुझाव देता है.

दोस्तों के साथ मिलने की जगह भी बताएगा
Google के अनुसार यह फीचर कई रोजमर्रा की स्थितियों में भी मदद करेगा. उदाहरण के लिए, अगर कोई व्यक्ति दोस्तों से मिलने जा रहा है, तो वह Maps से पूछ सकता है कि दो अलग-अलग इलाकों के बीच कोई अच्छा शाकाहारी रेस्टोरेंट कौन सा है, जहां शाम को ग्रुप के साथ बैठने की सुविधा हो. इसके बाद सिस्टम यूजर रिव्यू, फोटो और अन्य डेटा का विश्लेषण करके ऐसे रेस्टोरेंट सुझाएगा जो इन सभी जरूरतों को पूरा करते हों.

भारत में भी शुरू हो रहा नया फीचर
Google ने इस फीचर को अमेरिका और भारत में धीरे-धीरे रोलआउट करना शुरू कर दिया है. यह फिलहाल Android और iOS डिवाइस पर उपलब्ध कराया जा रहा है. शुरुआत में यह फीचर अंग्रेजी भाषा में लॉन्च किया जा रहा है, जबकि भविष्य में इसमें हिंदी भाषा का सपोर्ट भी जोड़ा जा सकता है. कंपनी का कहना है कि आने वाले समय में इसे डेस्कटॉप वर्जन में भी उपलब्ध कराया जाएगा, जिससे यूजर्स को और ज्यादा सुविधा मिलेगी.

