Google Maps पर लीक हुए 33,000 महिलाओं के पते! इस ऐप पर हुआ सबसे बड़ा साइबर अटैक; सेल्फी तक हुई लीक

Women Chats Leaked: डिजिटल दुनिया में हमारी निजी जानकारी कितनी सुरक्षित है, यह सवाल एक बार फिर लोगों को सताने लगा है. हाल ही में एक ऐप पर बड़ा साइबर हमला हुआ है, जिससे हजारों महिलाओं की निजी जानकारी खतरे में पड़ गई है. इस डेटा लीक में हजारों महिलाओं की चैट इंटरनेट पर पहुंच गई. ऐसे में लोगों के मन में डिजिटल सुरक्षा को लेकर डर सताने लगा है. आइए जानते हैं क्या है पूरा मामला...

टी ऐप पर साइबर हमला

अमेरिकी ऐप टी पर एक बड़ा साइबर हमला हुआ है. इसमें 33,000 महिलाओं की प्राइवेसी लीक हो गई है. इसको लेकर कंपनी के पुष्टि की है कि 72,000 से ज्यादा तस्वीरें जिनमें सेल्फी और सरकारी आईडी जैसे डॉक्यूमेंट की फोटो भी शामिल थी जो ऑनलाइन लीक हुई है.

2023 में लॉन्च हुए इस ऐप को महिलाओं के लिए एक सुरक्षित नेटवर्क के रूप में प्रमोट किया गया. यहां महिलाएं डेटिंग एक्सपीरियंस शेयर कर सकती है पुरुषों को लेकर रेड फ्लैग या ग्रीन फ्लैग लगा सकती है और यहां तक की बैकग्राउंड को भी जान सकती है. ऐप खुद को महिलाओं के लिए सबसे सेफ बताता है और हाल ही में अमेरिका में सबसे ज्यादा डाउनलोड किया जाने वाला फ्री ऐप भी बन गया था.

ये भी पढे़ंः अब ITR भरना हुआ बच्चों का खेल! AI करेगा आपकी मदद, सिर्फ 3 मिनट में पूरा होगा काम

Add Zee News as a Preferred Source

आखिरी कैसे लीक हुआ डेटा

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक यह डेटाबेस चार चैन जैसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर सबसे पहले सामने आया. वहां से लीक हुई इमेज और डॉक्यूमेंट तेजी से पहले ट्विटर और फिर दूसरे साइट्स पर फैल गए.

लगभग 13,000 तस्वीरें इसमें वह थी जो ऐप पर वेरिफिकेशन के दौरान सबमिट हुए थे.

बाकी 59,000 फोटो पोस्ट डायरेक्ट मैसेज और कमेंट से जुड़ी थी.

लीक डेटा फरवरी 2024 से पहले रजिस्टर्ड यूजर्स से जुड़ा हुआ बताया जा रहा.

गूगल मैप पर लीक हुई जानाकरी

बीबीसी की रिपोर्ट के मुताबिक, लीक हुई जानकारी गूगल मैप्स पर भी दिखाई दी. वहां हजारों जगहों पर पिन लगा था जिससे साफ पता चल रहा था कि महिलाएं कहां रहती हैं या कहां काम करती हैं. बाद में गूगल ने इन मैप्स को हटा दिया और कहा कि ये उसकी नीतियों के खिलाफ थे. लेकिन तब तक महिलाओं की प्राइवेसी को काफी नुकसान हो चुका था. अब इस पूरे मामले ने कानूनी रूप ले लिया है. 10 से ज्यादा महिलाएं ऐप के खिलाफ केस भी दर्ज करा दी हैं. उनका आरोप है कि कंपनी ने उनकी प्राइवेसी की रक्षा करने में लापरवाही बरती और उन्हें खतरे में डाल दिया.

ऑनलाइन गेम भी बन गया

सबसे हैरानी बात यह है कि लीक हुए डेटा का इस्तेमाल कर कुछ लोगों ने एक ऑनलाइन गेम बना दिया. इस गेम में लोगों को महिलाओं की सेल्फी और तस्वीरों को रेट करने के लिए कहा जाता था, यानी कौन ज्यादा आकर्षक है और कौन कम. सिर्फ इतना ही नहीं ऑनलाइन फोरम 4Chan पर Tea ऐप को लेकर सिर्फ तीन हफ्तों में 12,000 से ज्यादा पोस्ट किए गए. इसका मतलब यह है कि डेटा बहुत तेजी से अलग-अलग जगहों पर फैल गया और महिलाओं के खिलाफ इसका गलत इस्तेमाल किया गया.

ये भी पढे़ंः WhatsApp पर आया शादी का कार्ड, क्लिक करते ही मिनटों में खाली हो गया अकाउंट! जानिए कैसे

कंपनी ने क्या कहा?

वहीं टी ऐप की तरफ से जारी एक बयान में कहा गया है कि प्लेटफार्म की सुरक्षा को मजबूत बना रहे हैं साथ ही दूसरे साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स की भी सहायता ले रहे हैं. प्रभावित यूजर्स को नोटिफाई किया जाएगा और उन्हें पहचान चोरी से बचाने और और क्रेडिट मॉनिटरिंग सर्विस भी प्रदान की जाएगी. इसके साथ ही कंपनी ने दावा किया है कि केवल 2 साल पुराना डेटा लीक हुआ है जो पहले साइबर बुलिंग रोकने के लिए कानून प्रवर्तन एजेंसियों के कहने पर स्टोर किया गया था.