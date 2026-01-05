Google Maps के ये फीचर्स नहीं देखे तो क्या देखे? रास्ता दिखाने के साथ करता है बहुत सारे काम, जान लिया तो सफर होगा आसान

Advertisement
Google Maps Features: आज के समय में शायद ही कोई ऐसा स्मार्टफोन यूज़र होगा जो Google Maps का इस्तेमाल न करता हो. लेकिन ज्यादातर लोग इसे सिर्फ रास्ता देखने के लिए उपयोग करते हैं. ऐसे में हम यहां आपको गुगल मैप्स के कुछ ऐसे फीचर्स के बारे में बता रहे जो आपकी जिंदगी और सफर दोनों को बेहद आसान बना सकते हैं.  

Written By  Santosh Mishra|Last Updated: Jan 05, 2026, 01:10 PM IST
Google Maps Features: आप लोगों ने भी कभी ना कभी रास्ता देखने के लिए गुगल मैप का इस्तेमाल जरूर किया होगा. लेकिन आपने कभी इसमें मिलने वाले अन्य फीचर्स के बारे में नहीं सोचा होगा. अधिकतर यूजर को तो पता भी नहीं होगा की गुगल मैप पर रास्ता देखने के अलावा भी और कई काम किए जा सकते हैं. इसमें मिलने वाले शानदार फीचर्स सफर के साथ कई और कामों को बेहद आसान बना सकते हैं. सही मायनों में यह ऐप अब सिर्फ रास्ता नहीं, बल्कि स्मार्ट ट्रैवल और जानकारी का पूरा पैकेज बन चुका है. हम यहां आपको गूगल मैप्स के इन्हीं हिडन फीचर्स के बारे में बता रहे हैं.

सफर से पहले पूरी तैयारी
अगर आप कहीं बाहर जा रहे हैं तो Google Maps आपको सिर्फ रास्ता ही नहीं बताता, बल्कि यह भी दिखाता है कि रास्ते में ट्रैफिक कितना है, कहां जाम लग सकता है और कौन सा रास्ता सबसे तेज़ है. इससे आपके समय और ईंधन दोनों की बचत होती है. साथ ही गूगल मैप्स को आप चार्जिंग स्टेशन का पता लगाने के लिए भी यूज में ले सकते हैं. 

चार्जिंग और फ्यूल स्टेशन ढूँढना 
Google Maps पर आपको रास्ता देखने के अलावा चार्जिंग स्टेशन और पेट्रोल पंप की लोकेशन भी दिख जाती है. गुगल मैप से आप घर बैठे ही पता कर सकते हैं कि आपके रास्ते में चार्जिंग स्टेशन और पेट्रोल पंप कितनी दूरी पर और कहां है. 

मैप पर मिल जाती है आस-पास की जानकारी
अगर आप किसी नए इलाके में हो और वहां आपको होटल, रेस्टोरेंट, मेडिकल स्टोर या एटीएम ढूंढना हो तो आप Google Maps पर तुरंत खोज सकते हैं. यह आपके आस-पास की सभी जगहों की जानकारी दिखा देता है. जानकारी के साथ ही आपको उस स्थान को लेकर लोगों के रिव्यू और रेटिंग भी दिख जाते हैं. इसकी मदद से आप आराम से सही जगह का चुनाव कर सकते हैं. 

पार्किंग में गाड़ी ढूंढने की टेंशन खत्म
कई बार बड़े मॉल या भीड़ वाली जगहों पर गाड़ी पार्क करने के बाद आप वह स्थान भूल जाते हैं. आपको याद नहीं रहता कि वाहन कहां खड़ा किया था. ऐसे में Google Maps में आप अपनी पार्किंग लोकेशन सेव कर सकते हैं, जिससे वापस आकर गाड़ी ढूंढना आसान हो जाता है. 

दुकान खुली है या बंद,पहले जानें
किसी दुकान या ऑफिस में जाने से पहले आप गुगल मैप पर यह भी देख सकते हैं कि वह जगह कब खुलती है और कब बंद होती है. इससे बेवजह चक्कर लगाने से बचा जा सकता है. साथ ही इसमें आप किसी स्टोर में समान की लिस्ट भी चेक सकते हैं. इसके लिए आपको मैप पर स्टोर के आइकन पर टैप करना होगा. टैप करते ही आपकी स्क्रीन पर स्टोर के फोटो, वीडियो और प्रोडक्ट्स की लिस्ट मिल जाएगी. 

लाइव ट्रैफिक अपडेट
गुगल मैप्स आपको ट्रैफिक की लाइव जानकारी भी देता है. अगर रास्ते में जाम है, तो रंगीन संकेत से आपको पहले ही पता चल जाता है. इससे आप जान सकते हैं कि आपके लिए कहां रुकावट है और किस रास्ते से जाने में कम समय लगेगा.  

स्मार्ट नेविगेशन
अब मैप्स में Gemini AI से आप रूट प्लानिंग और रास्ते की पूरी जानकारी पहले ही पा सकते हैं. यह वॉइस या चैट की तरह सवाल-जवाब से भी काम करता है और आपसे बातचीत कर सही रास्ता चुनने में मदद करता है. साथ ही ड्राइविंग के दौरान गुगल मैप्स आपको आवाज़ के ज़रिए रास्ता बता देता है. इससे आपको बार मोबाइल में देखने की जरूरत नहीं पड़ती और सफर सुरक्षित बनता है. 

नई जगहों को देखने में मदद 
गुगल मैप्स की मदद से आप किसी इलाके की तस्वीरें देख सकते हैं. इससे आपको पहले ही अंदाज़ा हो जाता है कि वहां पहुंचने पर जगह कैसी दिखेगी. गुगल मैप्स पर आपको सफर से पहले पूरी तैयारी करने का मौका मिल जाता है.

