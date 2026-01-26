Google Maps सिर्फ रास्ता देखने के नहीं आता काम! ये 5 ट्रिक बना देंगी आपका सफर आसान, मिलते हैं कई कमाल के फीचर्स

आपने कहीं जाने के लिए कभी ना कभी Google Maps का इस्तेमाल जरूर किया होगा. लेकिन ज्यादातर लोगों को नहीं पता कि Google Maps सिर्फ रास्ता बताने वाला ऐप नहीं हैं, असल में यह उससे कहीं ज्यादा काम का टूल है. इसका सही तरीके से इस्तेमाल करके आप अपनी डेली रूटीन के कई कामों को आसान बना सकते हैं. Google Maps आपको सफर और घूमने-फिरने की प्लानिंग को काफी आसान बना सकता है. कुछ आसान सेटिंग्स बदलकर आप इसे पूरी तरह अपनी जरूरत के अनुसार ढाल सकते हैं. आइए यहां जानते हैं आपके लिए कुछ आसान और काम की ट्रिक

Google Maps पर बनाएं अपनी पसंदीदा जगहों की लिस्ट

कई बार हम किसी अच्छी जगह देखकर सोचते हैं कि यहां बाद में भी जाएंगे. लेकिन समय के साथ आप उस स्थान को भूल जाते हैं. अब आप मैप पर अपनी उस पसंदीदा जगह की अलग लिस्ट बना सकते हैं. इसमें आप आप खाने की जगह, घूमने वाली जगहें या शॉपिंग स्पॉट अलग-अलग लिस्ट में सेव कर सकते हैं. मजेदार बात ये है कि इन लिस्ट के साथ आप इमोजी भी लगा सकते हैं. इससे मैप खोलते ही आपको समझ आ जाएगा कि कौन-सी जगह किस काम की है.

स्क्रीनशॉट से बनाएं ट्रैवल प्लान

ट्रिप की प्लानिंग करते समय लोग इंटरनेट पर ढेर सारी जगहें देखते हैं और उनके स्क्रीनशॉट ले लेते हैं. अब ये स्क्रीनशॉट भी काम आएंगे. Google Maps इन तस्वीरों में लिखे जगहों के नाम पहचान कर उन्हें आपकी लिस्ट में जोड़ देता है. इससे ट्रिप की प्लानिंग आसान हो जाती है और बार-बार खोजने की जरूरत नहीं पड़ती. इसका मतलब अब घूमने वाली जगहों को लेकर आपकी रिसर्च बेकार नहीं जाएगी और आपकी खुद की डिजिटल ट्रैवल गाइड तैयार हो जाएगी.

घर और ऑफिस का टाइम पहले से जानें

काम पर जानें वालों के लिए सबसे बड़ी टेंशन होती है ट्रैफिक. घर से निकलते वक्त अंदाजा ही नहीं होता कि ऑफिस पहुंचने में कितना समय लगेगा. Google Maps में घर और ऑफिस का पता सेव करने के बाद ऐप खुद ही ट्रैफिक देखकर पहुंचने का समय बताता रहता है. इससे आप तय कर सकते हैं कि आपके लिए कितना पहले निकलना सही रहेगा. चाहें तो इन जगहों के आइकन भी बदल सकते हैं, ताकि मैप पर तुरंत पहचान में आ जाएं.

नेविगेशन को बनाएं थोड़ा मजेदार

Google Maps में रास्ता बताते समय आपको एक छोटा सा तीर दिखता है. क्या आप जानते हैं कि उसको बदला जा सकता है. तीर की जगह आप अपनी पसंद की गाड़ी का आइकन चुन सकते हैं. इसके लिए आप बस रास्ता शुरू करते समय उस तीर पर टैप करें और अपनी पसंद की गाड़ी चुन लें. यह फीचर आपके सफर को थोड़ा हल्का और मजेदार बना देता है.

अब Google Maps बताएगा कब निकलना है

अगर आपको किसी तय समय पर कहीं पहुंचना है, तो Google Maps में पहले से आगमन समय सेट किया जा सकता है. ऐप ट्रैफिक और दूरी देखकर खुद बता देगा कि आपको कितने बजे निकलना चाहिए. इससे लेट होने का टेंशन काफी कम हो जाता है. अगर आपको किसी मीटिंग, डॉक्टर अपॉइंटमेंट या डिनर पर समय से पहुंचना है, तो यह फीचर आपके बड़े काम आ सकता है. इन आसान तरीकों से Google Map सिर्फ रास्ता दिखाने वाला ऐप नहीं, बल्कि आपका स्मार्ट ट्रैवल पार्टनर बन सकता है.

