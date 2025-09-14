Google Maps बन रहा है आपके घर के लिए खतरा! समय रहते कर लें ये काम नहीं तो...

Google Maps: आज के इस डिजिटल युग में हमारी प्राइवेसी सबसे बड़ी चिंता का कारण बन गई है. फिर वह चाहे सोशल मीडिया हो या मैपिंग एप्स हमारी निजी जानकारी और लोकेशन डेटा आसानी से ऑनलाइन दिखाई दे सकते हैं. ऐसा ही कुछ मामला Google Maps का भी है. जहां बहुत से लोगों के घर या फिर ऑफिस-दुकान खुलकर दिखाई देते हैं. अगर आपका भी घर Google Maps पर साफ-साफ दिखाई दे रहा है तो यह फायदेमंद भी हो सकता है तो वहीं इसके अपने नुकसान भी है. बहुत से लोग जो प्राइवेसी का ज्यादा ध्यान रखते हैं इसे सही नहीं बताते हैं. अगर आपको भी ऐसा ही लगता है तो परेशान होने की कोई बात नहीं है आप गूगल मैप पर दिखने वाले अपने घर को ब्लर कर सकते हैं. इससे आप अपनी सुरक्षा और प्राइवेसी दोनों को सुनिश्चित कर सकते हैं वो भी गूगल पर बिना घर-ऑफिस को हटाए. आइए जानते हैं...

गूगल मैप का इस्तेमाल तो लगभग हर कोई करता ही है. एक मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक दुनियाभर में हर महीने 1 अरब से ज्यादा लोग Google Maps का यूज करते हैं. यह एप आपके द्वारा चुने गए लोकेशन के आसपास की 360 डिग्री इमेज दिखाकर यात्रियों को रास्ता ढूंढने में सहायता करता है. लेकिन इस एप का एक ऐसा फीचर से आपकी प्राइवेस खतरे में पड़ सकती है जिसके बारे में बहुत कम लोगों को जानकारी है.

प्राइवेसी के लिए खतरा बन सकता है ये फीचर

Street View गूगल मैप्स की एक सर्विस है जो दुनिया भर की सड़कों की पैनोरमिक इमेज आपको दिखाती है. आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इस इमेज को गूगल की कारों द्वारा सार्वजनिक सड़कों पर घूमकर रिकॉर्ड किया जाता है. एक्सपर्ट्स के मुताबिक यह फीचर लोगों की प्राइवेसी के लिए खतरे का कारण बन सकती है. आपके घर की इमेज गूगल पर होने के कारण कोई भी आपके घर की स्थिति और संपत्ति की जानकारी ले सकता है. वहीं चोर या फिर अपराध करने वाले इन जानकारियों का गलत यूज भी कर सकते हैं.

चोरी का रहता है डर

साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स के अनुसार स्ट्रीट व्यू से घर के इमेज से किसी भी संभावित चोर को घर की कीमत और वहां खड़े वाहनों के बारे में सटीक जानकारी मिल सकती है. इसलिए यह फीचर कभी कभी खतरनाक भी हो सकती है. इस फीचर का यूज करके चोर आपके घर को टारगेट बना सकते हैं. Google Street View के माध्यम से कोई भी किसी प्रॉपर्टी की कीमत का अनुमान लगा सकता है और यह काम भी बहुत ही आसान है. ऐसे में अपने घर के इमेज को ब्लर करना इस समस्या का समाधान हो सकता है.

इस तरह करें इमेज ब्लर

अगर आप भी अपने घर की इमेज को गूगल मैप पर ब्लर करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको कुछ आसान से स्टेप्स फॉलो करने होंगे. सबसे पहले आपको गूगल मैप्स ओपन करना होगा. इसके बाद नीचे के तरफ राइट साइड में मौजूद Report a problem ऑप्शन पर क्लिक करना होगा. इसके बाद एक फॉर्म ओपन होगा जिसमें आप एरिया को सेलेक्ट कर सकते हैं जिसे ब्लर करना चाहते हैं. इसे सेलेक्ट करने के बाद आपका घर या ऑफिस गूगल मैप ब्लर इमेज के रूप में दिखाई देने लगेगा.

इस बात का रखें ख्याल

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि Google की तरफ से कहा गया है कि एक बार किसी स्थान को ब्लर कर दिया गया तो उसे फिर से रिवर्स नहीं किया जा सकता. लेकिन अगर आप अपने फॉर्म में अपना ईमेल डाला है तो Google आपकी रिक्वेस्ट पर अपडेट कर सकता है.

