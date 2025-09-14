Google Maps बन रहा है आपके घर के लिए खतरा! समय रहते कर लें ये काम नहीं तो...
Advertisement
trendingNow12921491
Hindi Newsटेक

Google Maps बन रहा है आपके घर के लिए खतरा! समय रहते कर लें ये काम नहीं तो...

Google Maps: आज के डिजिटल युग में हर चीज ऑनलाइन हो चुकी है. ऐसे में Google Maps जैसी टेक्नोलॉजी ने हमारे जीवन को और आसान बना दिया है. लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि जब आपका घर Google Maps पर साफ-साफ दिखाई देता है तो इससे आपकी प्राइवेसी और सुरक्षा पर क्या असर पड़ सकता है? आइए जानते हैं इस सवाल का जवाब..

Written By  Udbhav Tripathi|Last Updated: Sep 14, 2025, 11:46 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Google Maps बन रहा है आपके घर के लिए खतरा! समय रहते कर लें ये काम नहीं तो...

Google Maps: आज के इस डिजिटल युग में हमारी प्राइवेसी सबसे बड़ी चिंता का कारण बन गई है. फिर वह चाहे सोशल मीडिया हो या मैपिंग एप्स हमारी निजी जानकारी और लोकेशन डेटा आसानी से ऑनलाइन दिखाई दे सकते हैं. ऐसा ही कुछ मामला Google Maps का भी है. जहां बहुत से लोगों के घर या फिर ऑफिस-दुकान खुलकर दिखाई देते हैं. अगर आपका भी घर Google Maps पर साफ-साफ दिखाई दे रहा है तो यह फायदेमंद भी हो सकता है तो वहीं इसके अपने नुकसान भी है. बहुत से लोग जो प्राइवेसी का ज्यादा ध्यान रखते हैं इसे सही नहीं बताते हैं. अगर आपको भी ऐसा ही लगता है तो परेशान होने की कोई बात नहीं है आप गूगल मैप पर दिखने वाले अपने घर को ब्लर कर सकते हैं. इससे आप अपनी सुरक्षा और प्राइवेसी दोनों को सुनिश्चित कर सकते हैं वो भी गूगल पर बिना घर-ऑफिस को हटाए. आइए जानते हैं...

गूगल मैप का इस्तेमाल तो लगभग हर कोई करता ही है. एक मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक दुनियाभर में हर महीने 1 अरब से ज्यादा लोग Google Maps का यूज करते हैं. यह एप आपके द्वारा चुने गए लोकेशन के आसपास की 360 डिग्री इमेज दिखाकर यात्रियों को रास्ता ढूंढने में सहायता करता है. लेकिन इस एप का एक ऐसा फीचर से आपकी प्राइवेस खतरे में पड़ सकती है जिसके बारे में बहुत कम लोगों को जानकारी है.
प्राइवेसी के लिए खतरा बन सकता है ये फीचर
Street View गूगल मैप्स की एक सर्विस है जो दुनिया भर की सड़कों की पैनोरमिक इमेज आपको दिखाती है. आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इस इमेज को गूगल की कारों द्वारा सार्वजनिक सड़कों पर घूमकर रिकॉर्ड किया जाता है. एक्सपर्ट्स के मुताबिक यह फीचर लोगों की प्राइवेसी के लिए खतरे का कारण बन सकती है. आपके घर की इमेज गूगल पर होने के कारण कोई भी आपके घर की स्थिति और संपत्ति की जानकारी ले सकता है. वहीं चोर या फिर अपराध करने वाले इन जानकारियों का गलत यूज भी कर सकते हैं.

ये भी पढ़ेंः हिंदी दिवस पर AI की परीक्षा: हमारी मातृभाषा कितनी जानते हैं ग्रोक, जैमिनी और ChatGPT? इन सवालों के दिए गलत जवाब

Add Zee News as a Preferred Source

चोरी का रहता है डर

साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स के अनुसार स्ट्रीट व्यू से घर के इमेज से किसी भी संभावित चोर को घर की कीमत और वहां खड़े वाहनों के बारे में सटीक जानकारी मिल सकती है. इसलिए यह फीचर कभी कभी खतरनाक भी हो सकती है. इस फीचर का यूज करके चोर आपके घर को टारगेट बना सकते हैं. Google Street View के माध्यम से  कोई भी किसी प्रॉपर्टी की कीमत का अनुमान लगा सकता है और यह काम भी बहुत ही आसान है. ऐसे में अपने घर के इमेज को ब्लर करना इस समस्या का समाधान हो सकता है.

इस तरह करें इमेज ब्लर
अगर आप भी अपने घर की इमेज को गूगल मैप पर ब्लर करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको कुछ आसान से स्टेप्स फॉलो करने होंगे. सबसे पहले आपको गूगल मैप्स ओपन करना होगा. इसके बाद नीचे के तरफ राइट साइड में मौजूद Report a problem ऑप्शन पर क्लिक करना होगा. इसके बाद एक फॉर्म ओपन होगा जिसमें आप एरिया को सेलेक्ट कर सकते हैं जिसे ब्लर करना चाहते हैं. इसे सेलेक्ट करने के बाद आपका घर या ऑफिस गूगल मैप ब्लर इमेज के रूप में दिखाई देने लगेगा.

इस बात का रखें ख्याल
आपकी जानकारी के लिए बता दें कि Google की तरफ से कहा गया है कि एक बार किसी स्थान को ब्लर कर दिया गया तो उसे फिर से रिवर्स नहीं किया जा सकता. लेकिन अगर आप अपने फॉर्म में अपना ईमेल डाला है तो Google आपकी रिक्वेस्ट पर अपडेट कर सकता है.

ये भी पढे़ंः iPhone 17 विदेश से मंगवाना है सस्ता सौदा या झंझट भरा काम? जानिए क्या कहता है देश का कानून

 

About the Author
author img
Udbhav Tripathi

इलाहाबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन. टेक से जुड़े विषयों पर लिखने में दिलचस्पी. किताबें पढ़ना, ट्रैवल करना और शांत जगहों पर समय बिताना पसंद है.

...और पढ़ें

TAGS

Google MapsStreet ViewGoogle Maps Blur Home Image

Trending news

गुजरात के भरूच में लगी भीषण आग, धुएं से काला हुआ आसमान; देखें वीडियो
Fire Breaks Out In Bharuch
गुजरात के भरूच में लगी भीषण आग, धुएं से काला हुआ आसमान; देखें वीडियो
इस बार पहले जैसी नहीं होगी ठंड, हल्के में लेने की कोशिश पड़ जायगी भारी
weather update
इस बार पहले जैसी नहीं होगी ठंड, हल्के में लेने की कोशिश पड़ जायगी भारी
आज ऑफिस नहीं आ पाऊंगा...छुट्टी के लिए किया मैसेज, घर पहुंचा बॉस, देखकर अटक गई सांसें
Leave Message to boss
आज ऑफिस नहीं आ पाऊंगा...छुट्टी के लिए किया मैसेज, घर पहुंचा बॉस, देखकर अटक गई सांसें
मैं दिमाग से हर महीने कमाता हूं 200 करोड़... गडकरी ने क्यों कही ये बात?
Ethanol Controversy
मैं दिमाग से हर महीने कमाता हूं 200 करोड़... गडकरी ने क्यों कही ये बात?
बंटवारे का जिम्मेदार मुसलमान नहीं, सावरकर...,' गोडसे को लेकर NCERT पर भी भड़के ओवैसी
Asaduddin Owaisi
बंटवारे का जिम्मेदार मुसलमान नहीं, सावरकर...,' गोडसे को लेकर NCERT पर भी भड़के ओवैसी
सुसाइड पर सुसाइड...कांग्रेस में क्या हो रहा? प्रियंका के वायनाड पहुंचते ही हुआ कांड
Kerala Congress
सुसाइड पर सुसाइड...कांग्रेस में क्या हो रहा? प्रियंका के वायनाड पहुंचते ही हुआ कांड
तेज हुई तेजस की उड़ान, अक्टूबर में क्या होने वाला है जो खून के आंसू रोने लगा PAK
Tejas
तेज हुई तेजस की उड़ान, अक्टूबर में क्या होने वाला है जो खून के आंसू रोने लगा PAK
Aaj Ki Taza Khabar Live: तेजस्वी यादव की सुरक्षा में बड़ी चूक, दौड़कर नेता के पैर में लेट गया युवक
breaking news
Aaj Ki Taza Khabar Live: तेजस्वी यादव की सुरक्षा में बड़ी चूक, दौड़कर नेता के पैर में लेट गया युवक
हिमंता और योगी को ओवैसी की खुली चुनौती, कहा- हिम्मत है तो बस कह के दिखा दें ये बात
IND vs Pak
हिमंता और योगी को ओवैसी की खुली चुनौती, कहा- हिम्मत है तो बस कह के दिखा दें ये बात
धीरे-धीरे थमने लगा मानसून, यहां मिलेगी बारिश से राहत, पहाड़ों में अब भी अलर्ट जारी
Weather
धीरे-धीरे थमने लगा मानसून, यहां मिलेगी बारिश से राहत, पहाड़ों में अब भी अलर्ट जारी
;