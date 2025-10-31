Advertisement
लंबे सफर में अब बैटरी नहीं होगी डाउन! Google Maps ला रहा है Power Saving Mode, जानें इसके फायदे

Google Maps New Feature: सफर के दौरान Google Maps के लगातार इस्तेमाल से फोन की बैटरी तेजी से खत्म होने की समस्या बहुत लोगों को होती है. गूगल अब यूजर्स की इस परेशानी को दूर करने की तैयारी कर ली है. Google Maps एक नया Power Saving Mode लाने जा रहा है. यह मोड बैटरी बचाएगा, आइए जानते हैं कैसे.

 

Written By  Udbhav Tripathi|Last Updated: Oct 31, 2025, 07:50 AM IST
Google Maps New Feature: जब भी हम किसी ऐसे सफर पर निकलते हैं, जहां का रास्ता हमें ठीक से नहीं मालूम होता तो तुरंत Google Maps की मदद लेते हैं. यह ऐप हमारे सफर को बिना किसी परेशानी के पूरा कराता है. हालांकि लंबे सफर के दौरान अगर लगातार नेविगेशन ऑन रखा जाए तो इससे फोन की बैटरी काफी तेजी से खत्म होने लगती है. अब इसी परेशानी को दूर करने के लिए Google एक नया Power Saving Mode लाने जा रहा है जो नेविगेशन के दौरान बैटरी यूज को कम करने का काम करेगा. यह फीचर खास तौर पर उन यूजर्स के लिए फायदेमंद होगा जो घंटों तक ड्राइव करते हैं या ट्रिप पर रहते हैं. आइए आज के इस आर्टिकल में जानते हैं कि यह नया फीचर कैसे काम करेगा और आम लोगों के लिए कितना उपयोदी साबित हो सकता है.

नेविगेशन की दुनिया में सबसे भरोसेमंद साथी Google Maps अपने यूजर्स की बैटरी खत्म होने वाली परेशानी को दूर करने की तैयारी में है. मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार कंपनी Power Saving Mode लाने की तैयारी में है. यह फीचर अभी एंड्रॉइड के बीटा वर्जन में देखा गया है. इस फीचर का उद्देश्य नेविगेशन के दौरान GPS ट्रैकिंग और लाइव अपडेट्स से बैटरी जल्दी खत्म होने वाली समस्या को कम करना है. 

अब जानिए क्या है यह नया फीचर?
Google अपनी Maps ऐप के लिए ऐसा फीचर तैयार कर रहा है जिससे नेविगेशन के दौरान फोन की बैटरी पर ज्यादा असर नहीं पड़ेगा. लंबे सफर में लगातार GPS ट्रैकिंग, लाइव अपडेट्स और स्क्रीन ऑन रहने से बैटरी तेजी से खत्म होने लगती है. नए Power Saving Mode से इस समस्या को काफी हद तक दूर किया जा सकेगा. रिपोर्ट्स के अनुसार यह फीचर बैटरी को लगभग 1 घंटे तक ज्यादा चलाने में सहायता कर सकता है.

फिलहाल टेस्टिंग में है फीचर
यह फीचर अभी डेवलपमेंट स्टेज में है और इसका जिक्र Google Maps के बीटा वर्जन 25.44.03.824313610 में देखा गया है. इसमें Power Saving Mode नाम का एक नया ऑप्शन दिखाई दिया है जो ड्राइविंग के दौरान स्क्रीन पर दिखने वाली गैर-जरूरी नोटिफिकेशन को हटा देता है. यूजर जब इस मोड को ऑन कर देते हैं तो स्क्रीन पर सिर्फ जरूरी नेविगेशन जानकारी जैसे कि टर्न, रूट डायरेक्शन आदि ही दिखाई देंगे. बाकी चीजें जैसे सड़क के नाम और रंगीन मैप लेयर्स हटा दी जाएंगी जिससे बैटरी बचाई जा सके. इसके साथ ही लीक हुए स्क्रीनशॉट्स से पता चला है कि इस मोड में मैप्स का ब्लैक एंड व्हाइट इंटरफेस होगा जिससे OLED स्क्रीन पर और भी पावर सेविंग होगी.

कैसे करेगा काम?
रिपोर्ट के मुताबिक इसे नेविगेशन मोड में रहते हुए पावर बटन दबाकर एक्टिव किया जा सकेगा या फिर ऐप की सेटिंग में जाकर खुद से ऑन किया जा सकेगा. यह फीचर ट्रैवलर्स, डिलीवरी ड्राइवर्स और डेली कम्यूटर्स के लिए बहुत ही उपयोगी साबित हो सकता है.

AI के साथ Maps का नया दौर
Google Maps हाल के महीनों में कई AI फीचर्स को भी शामिल कर चुका है. साल 2025 की शुरुआत में Gemini Live इंटीग्रेशन को ऐफ में जोड़ा गया था जिससे रीयल-टाइम ट्रिप असिस्टेंस मिलती है. मार्च 2025 में कंपनी ने AI-बेस्ड ट्रैवल प्लानिंग फीचर भी लॉन्च किया जो यूजर्स को पर्सनलाइज्ड रूट और ट्रिप सजेशन देता है.

