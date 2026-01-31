Google Maps का नया अवतार! अब बिना फोन चलाए पता चल जाएगा आपका रास्ता, एक्सीडेंट का खतरा होगा कम; जानें कैसे!

Advertisement
Google Maps New Update: Google Maps अब पहले जैसा नहीं रहा! अगर आप साइकिल से सफर करते हैं या पैदल चलते हैं तो आपके लिए अच्छी खबर है. Google ने अपने स्मार्ट AI असिस्टेंट Gemini को Maps में शामिल कर दिया है. इस नए अपडेट के बाद आप चलते-चलते सिर्फ बोलकर रास्ता पूछ सकते हैं मैसेज भेज सकते हैं और आसपास की जगहों की जानकारी ले सकते हैं. 

Written By  Udbhav Tripathi|Last Updated: Jan 31, 2026, 06:09 AM IST
Google Maps New Update:  क्या आप भी सड़क पर चलते हुए या फिर साइकिल चलाते समय गूगल मैप्स देखने के चक्कर में हादसों से बाल-बाल बचे हैं? जवाब अगर हां है तो गूगल ने अब यूजर्स की इस परेशानी का तोड़ निकाल लिया है. अब आपके गूगल मैप्स में Gemini AI की एंट्री हो गई है जो न सिर्फ आपके सफर को आसान बनाएगा बल्कि पूरी तरह हैंड्स-फ्री बना देगा. अब आपको फोन की स्क्रीन पर नजरें टिकाकर रखने की जरूरत नहीं बस बोलिए और रास्ता आपको पता चल जाएगा.

Google ने अपने नेविगेशन ऐप Google Maps के लिए यह अपडेट जारी कर दिया है. नए अपडेट के बाद गूगल का पावरफुल AI असिस्टेंट Gemini पैदल चलने वालों और साइकिल से चलने वाले लोगों की भी मदद करेगा. इस नए अपडेट से पहले यह सुविधा सिर्फ ड्राइविंग मोड तक सीमित थी.   

अब हाथों के इस्तेमाल की जरूरत नहीं
Google के इस नए फीचर का उद्ददेश्य नेविगेशन को पूरी तरह से हैंड्स-फ्री बनाना है. अब आपको सड़क पर चलते हुए या साइकिल चलाते समय बार-बार फोन की स्क्रीन देखने या टाइप करने की जरूरत नहीं पड़ेगी. आप बोलकर जानकारी ले सकते हैं.

Gemini AI कैसे काम करेगा?

 Google Maps का नया फीचर पूरी तरह से वॉयस-बेस्ड है. जो फीचर वॉयस असिस्टेंट के रूप में काम करेगा. आप बोलकर सवाल पूछ सकते हैं और Gemini बोलकर ही आपको रास्ता बताएगा.

नेविगेशन शुरू करने के बाद आपको बस माइक आइकन पर टैप करना होगा या Hey Google कहना होगा.   

गूगल मैप से अब आप रास्ते में आप पूछ सकते हैं कि मैं अभी कहां हूं? या आस-पास खाने की अच्छी जगह कौन सी है? और तुरंत जवाब मिलेगा.

मल्टीटास्किंग भी हुई आसान

Gemini सिर्फ रास्ता ही नहीं दिखाएगा, बल्कि आपके फोन के दूसरे जरूरी काम भी निपटाएगा. जैसे-

आप चलते-चलते कह सकते हैं कि मेरे दोस्त राम को मैसेज करो कि मैं 10 मिनट में घर पहुंच जाऊंगा.

इतना ही नहीं आप अपने रूट के आस-पास EV चार्जिंग स्टेशन या दूसरी जरूरी जगहें खोजना और अपनी लाइव लोकेशन (ETA) दोस्तों के साथ शेयर करना अब और भी आसान हो गया है. यह फीचर Android और iOS दोनों यूजर्स के लिए उपलब्ध है.  

Udbhav Tripathi

उद्भव त्रिपाठी जी न्यूज डिजिटल में सब एडिटर हैं. वह जुलाई 2025 में जी न्यूज से जुड़े. टेक की खबरें लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं. उन्होंने अब तक Samsung, Realme और  Vivo जैसे स्मार्टफोन्स के रि...और पढ़ें

Google Maps New UpdateGemini AI for walking and cycling

