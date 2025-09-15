अब Android पर भी मिल सकता है iPhone जैसा धांसू फीचर, इमरजेंसी में करेगा सीधा Live Video Call
Advertisement
trendingNow12922984
Hindi Newsटेक

अब Android पर भी मिल सकता है iPhone जैसा धांसू फीचर, इमरजेंसी में करेगा सीधा Live Video Call

Google भी इसी जरूरत को समझते हुए लगातार अपनी Pixel सीरीज में नए सेफ्टी फीचर्स जोड़ता रहा है. अब खबर है कि Google एक बड़ा अपडेट लाने की तैयारी कर रहा है, जो सीधे iPhone की तरह Live Video Emergency फीचर हो सकता है.

Written By  Mohit Chaturvedi|Last Updated: Sep 15, 2025, 01:28 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

अब Android पर भी मिल सकता है iPhone जैसा धांसू फीचर, इमरजेंसी में करेगा सीधा Live Video Call

आज के समय में स्मार्टफोन सिर्फ कॉलिंग और चैटिंग तक सीमित नहीं हैं, बल्कि ये हमारी जिंदगी का सेफ्टी टूल भी बन चुके हैं. किसी भी इमरजेंसी के वक्त लोग सबसे पहले अपने मोबाइल से मदद मांगते हैं. Google भी इसी जरूरत को समझते हुए लगातार अपनी Pixel सीरीज में नए सेफ्टी फीचर्स जोड़ता रहा है. अब खबर है कि Google एक बड़ा अपडेट लाने की तैयारी कर रहा है, जो सीधे iPhone की तरह Live Video Emergency फीचर हो सकता है.

iPhone से आया आइडिया
Apple ने साल 2024 में Emergency SOS Live Video फीचर लॉन्च किया था. इसके जरिए iPhone यूजर्स इमरजेंसी सिचुएशन में सीधे पुलिस या इमरजेंसी सर्विसेज को लाइव वीडियो या फोटो भेज सकते हैं. खास बात ये है कि यह वीडियो यूजर के फोन में सेव नहीं होता, लेकिन डिस्पैचर (Emergency Operator) इसे सेव कर सकता है. अब रिपोर्ट्स के मुताबिक Google भी इस फीचर को Android में लाने पर काम कर रहा है.

Google Play Services Beta में मिला सुराग
Android Authority की रिपोर्ट के अनुसार Google Play Services के लेटेस्ट बीटा वर्जन में कुछ नए कोड मिले हैं. इनमें लिखा है –
• “Share live video”
• “Emergency services will use your camera to view this emergency.”

Add Zee News as a Preferred Source

इससे साफ है कि Google, Apple की तरह ही Live Video Streaming फीचर इमरजेंसी सर्विसेज के लिए टेस्ट कर रहा है.

Android पर अभी क्या है Emergency Video फीचर?
फिलहाल Google ने Pixel फोन में Emergency Video Recording का ऑप्शन दिया हुआ है. इसमें यूजर 45 मिनट तक वीडियो रिकॉर्ड कर सकता है. रिकॉर्डिंग खत्म होते ही यह वीडियो ऑटोमैटिक यूजर के इमरजेंसी कॉन्टैक्ट्स को लिंक के रूप में भेज दिया जाता है. कॉन्टैक्ट्स इस वीडियो को एक हफ्ते तक डाउनलोड कर सकते हैं.

लेकिन इसमें दो बड़ी कमी है-
1. वीडियो सीधे इमरजेंसी सर्विसेज को नहीं जाता.
2. लाइव स्ट्रीमिंग का कोई विकल्प नहीं है.

Google का नया प्लान शायद इन्हीं कमियों को दूर करने के लिए है.

सभी Android फोन पर आएगा या सिर्फ Pixel पर?
सबसे बड़ा सवाल यही है कि यह फीचर सिर्फ Pixel यूजर्स तक सीमित रहेगा या फिर सभी Android स्मार्टफोन्स में आएगा. अभी तक Google ने कोई आधिकारिक जानकारी नहीं दी है. टाइमलाइन भी क्लियर नहीं है कि यह फीचर कब तक लॉन्च होगा.

क्यों है यह फीचर जरूरी?
• रोड एक्सीडेंट जैसी स्थिति में तुरंत लाइव वीडियो भेजकर सही मदद मिल सकती है.
• बुजुर्ग या अकेले रहने वाले लोगों के लिए यह फीचर लाइफसेवर साबित हो सकता है.
• गलत रिपोर्टिंग की स्थिति में भी लाइव वीडियो से असली हालात समझे जा सकते हैं.

FAQs

Q1. Apple का Emergency SOS Live Video फीचर क्या है?
यह iPhone में एक फीचर है जिसमें यूजर इमरजेंसी सर्विसेज को लाइव वीडियो या फोटो भेज सकता है.

Q2. क्या Android में यह फीचर कन्फर्म हो गया है?
नहीं, अभी सिर्फ Google Play Services Beta में कोड मिले हैं.

Q3. क्या यह फीचर सभी Android फोन्स में आएगा?
अभी साफ नहीं है, हो सकता है शुरुआत में यह Pixel फोन्स तक ही सीमित रहे.

Q4. Google का मौजूदा Emergency Video फीचर क्या करता है?
यह 45 मिनट तक वीडियो रिकॉर्ड करके इमरजेंसी कॉन्टैक्ट्स को लिंक भेजता है, लेकिन लाइव स्ट्रीमिंग नहीं करता.

About the Author
author img
Mohit Chaturvedi

मोहित चतुर्वेदी एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार और टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट हैं, इनके पास टेक फील्ड में 13 सालों का एक्सपीरियंस है। वे जटिल तकनीकी शब्दों को भी आसान भाषा में समझाते हैं, जिससे सब लोगों को समझ आ...और पढ़ें

TAGS

AndroidPixel SOS feature

Trending news

सबसे कम उम्र में मेयर बनकर बनाया था रिकॉर्ड, अब लंदन में हुई सम्मानित तो मचा घमासान
Thiruvananthapuram
सबसे कम उम्र में मेयर बनकर बनाया था रिकॉर्ड, अब लंदन में हुई सम्मानित तो मचा घमासान
शुक्र है उत्तर भारत के ऐसे नेता तमिलनाडु में नहीं… आखिर ऐसा क्यों बोलीं DMK सांसद
Anurag Thakur
शुक्र है उत्तर भारत के ऐसे नेता तमिलनाडु में नहीं… आखिर ऐसा क्यों बोलीं DMK सांसद
अस्पताल का नाम बदल गया तो मुआवजा नहीं मिलेगा? प्रोफेसर का केस आपको जानना चाहिए
Karnataka High Court
अस्पताल का नाम बदल गया तो मुआवजा नहीं मिलेगा? प्रोफेसर का केस आपको जानना चाहिए
पंजाब सरकार की मिसाल, बाढ़ के बाद एक साथ 2303 प्रभावित गांवों में पहुंच रहे डॉक्टर
Punjab Flood
पंजाब सरकार की मिसाल, बाढ़ के बाद एक साथ 2303 प्रभावित गांवों में पहुंच रहे डॉक्टर
SC ने वक्फ कानून पर फैसले देकर निकाल दिया मुस्लिमों का सबसे बड़ा कांटा! जानें कैसे?
Waqf Amendment Act 2025
SC ने वक्फ कानून पर फैसले देकर निकाल दिया मुस्लिमों का सबसे बड़ा कांटा! जानें कैसे?
PM मोदी के जन्मदिन को इस तरह से मनाएगी पार्टी, BJP ने तैयार किया 15 दिन का ये प्लान
PM Modi birthday
PM मोदी के जन्मदिन को इस तरह से मनाएगी पार्टी, BJP ने तैयार किया 15 दिन का ये प्लान
AIADMK में अंदरूनी कलह के बीच पलानीस्वामी दिल्ली रवाना, अमित शाह से करेंगे मुलाकात
Tamil Nadu Assembly elections
AIADMK में अंदरूनी कलह के बीच पलानीस्वामी दिल्ली रवाना, अमित शाह से करेंगे मुलाकात
मुंबई में भारी बारिश का कहर, इस इलाके में 2 घंटे तक ठप रही मोनोरेल सर्विस
Mumbai Monorail
मुंबई में भारी बारिश का कहर, इस इलाके में 2 घंटे तक ठप रही मोनोरेल सर्विस
वक्‍फ कानूनः SC का फैसला- कलेक्टर को प्रॉपर्टी विवाद पर फैसला लेने का अधिकार नहीं
Supreme Court
वक्‍फ कानूनः SC का फैसला- कलेक्टर को प्रॉपर्टी विवाद पर फैसला लेने का अधिकार नहीं
जम्मू-कश्मीर में सेना कैंप के पास लैंडमाइन ब्लास्ट, चपेट में आया 17 साल का किशोर
J&K Landmine Blast
जम्मू-कश्मीर में सेना कैंप के पास लैंडमाइन ब्लास्ट, चपेट में आया 17 साल का किशोर
;