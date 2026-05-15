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Hindi NewsटेकGmail यूजर्स के लिए बुरी खबर! क्या 15GB घटाकर सिर्फ 5GB मिलेगा फ्री स्टोरेज? Google बदल रहा नियम

Gmail यूजर्स के लिए बुरी खबर! क्या 15GB घटाकर सिर्फ 5GB मिलेगा फ्री स्टोरेज? Google बदल रहा नियम

अब ऐसा लग रहा है कि कंपनी इस नियम में बड़ा बदलाव करने की तैयारी कर रही है. नई रिपोर्ट्स के मुताबिक, Google कुछ यूजर्स के लिए फ्री स्टोरेज को 15GB से घटाकर सिर्फ 5GB करने की टेस्टिंग कर रहा है.

Written By  Mohit Chaturvedi|Last Updated: May 15, 2026, 10:29 AM IST
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Google कुछ यूजर्स के लिए फ्री स्टोरेज को 15GB से घटाकर सिर्फ 5GB करने की टेस्टिंग कर रहा है.
Google कुछ यूजर्स के लिए फ्री स्टोरेज को 15GB से घटाकर सिर्फ 5GB करने की टेस्टिंग कर रहा है.

पिछले कई सालों से Google अपने हर यूजर को 15GB फ्री क्लाउड स्टोरेज देता आया है. यही वजह थी कि Gmail, Google Photos और Google Drive जैसी सेवाएं लोगों के बीच काफी लोकप्रिय रहीं. लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि कंपनी इस नियम में बड़ा बदलाव करने की तैयारी कर रही है. नई रिपोर्ट्स के मुताबिक, Google कुछ यूजर्स के लिए फ्री स्टोरेज को 15GB से घटाकर सिर्फ 5GB करने की टेस्टिंग कर रहा है.

नए अकाउंट बनाने वालों पर दिख रहा असर

रिपोर्ट के अनुसार, Reddit पर कई नए यूजर्स ने स्क्रीनशॉट शेयर किए हैं जिनमें Google अकाउंट बनाते समय नया मैसेज दिखाई दे रहा है. इस मैसेज में यूजर्स को दो ऑप्शन दिए जा रहे हैं. पहला ऑप्शन 5GB स्टोरेज के साथ अकाउंट जारी रखने का है, जबकि दूसरा ऑप्शन फोन नंबर जोड़कर मुफ्त में पूरा 15GB स्टोरेज पाने का है.

Google का कहना है कि फोन नंबर जोड़ने पर यूजर को Google Photos, Gmail और Google Drive के लिए पूरा 15GB स्टोरेज मिलेगा. वहीं अगर कोई यूजर फोन नंबर लिंक नहीं करना चाहता, तो उसे सिर्फ 5GB फ्री स्टोरेज मिलेगा.

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आखिर Google ऐसा क्यों कर रहा है?

रिपोर्ट्स के मुताबिक, Google इस बदलाव के जरिए “one-person-one-account” सिस्टम को मजबूत करना चाहता है. कंपनी का मानना है कि फोन नंबर वेरिफिकेशन से यह सुनिश्चित किया जा सकेगा कि 15GB स्टोरेज सिर्फ असली और यूनिक यूजर्स को मिले.

दरअसल, कई लोग एक से ज्यादा फेक अकाउंट बनाकर मुफ्त स्टोरेज का फायदा उठाते हैं. इसके अलावा बॉट अकाउंट्स और स्पैम अकाउंट्स भी बड़ी समस्या बन चुके हैं. ऐसे में Google फोन नंबर को एक पहचान के तौर पर इस्तेमाल करना चाहता है ताकि मुफ्त स्टोरेज का गलत इस्तेमाल कम किया जा सके.

Google ने चुपचाप बदल दी भाषा

दिलचस्प बात यह है कि Google ने अभी तक इस बदलाव का कोई बड़ा आधिकारिक ऐलान नहीं किया है. हालांकि रिपोर्ट में दावा किया गया है कि कंपनी ने अपने सपोर्ट पेज की भाषा बदल दी है.

पहले Google की वेबसाइट पर लिखा होता था कि हर अकाउंट के साथ 15GB मुफ्त क्लाउड स्टोरेज मिलता है. लेकिन अब वहां “up to 15GB” यानी “15GB तक” लिखा जा रहा है. इसका मतलब यह है कि अब हर यूजर को जरूरी नहीं कि पूरा 15GB स्टोरेज मिले. बताया जा रहा है कि यह बदलाव मार्च 2026 में quietly अपडेट किया गया था. इससे साफ संकेत मिलता है कि कंपनी आने वाले समय में इस नीति को बड़े स्तर पर लागू कर सकती है.

पुराने यूजर्स को क्या चिंता करनी चाहिए?

अगर आपके पास पहले से Google अकाउंट है और उसमें 15GB स्टोरेज मिल रहा है, तो फिलहाल घबराने की जरूरत नहीं है. रिपोर्ट्स में ऐसा कोई संकेत नहीं मिला है कि पुराने अकाउंट्स से स्टोरेज कम किया जाएगा. हालांकि नए अकाउंट बनाने वाले यूजर्स के लिए नियम अलग हो सकते हैं. यानी अगर आप नया Gmail अकाउंट बनाते हैं और पूरा 15GB स्टोरेज चाहते हैं, तो संभव है कि आपको फोन नंबर लिंक करना पड़े.

प्राइवेसी को लेकर बढ़ सकती है बहस

Google का यह कदम प्राइवेसी को लेकर नई बहस भी शुरू कर सकता है. कई यूजर्स अपनी सुरक्षा और प्राइवेसी की वजह से फोन नंबर शेयर नहीं करना चाहते. ऐसे में उनके लिए सिर्फ 5GB स्टोरेज का विकल्प सीमित महसूस हो सकता है.

हालांकि कंपनी का दावा है कि यह कदम सिर्फ स्पैम और फर्जी अकाउंट्स को रोकने के लिए उठाया जा रहा है. आने वाले समय में यह देखना दिलचस्प होगा कि Google इस नीति को पूरी दुनिया में लागू करता है या सिर्फ कुछ क्षेत्रों तक सीमित रखता है.

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Mohit Chaturvedi

मोहित चतुर्वेदी जी न्यूज में असिस्टेंट न्यूज एडिटर हैं और पिछले पांच साल से टेक सेक्शन को लीड कर रहे हैं. उन्होंने अब तक iPhone, Samsung, OnePlus, Vivo और Xiaomi जैसे बड़े स्मार्टफोन्स के कई रिव्यू...और पढ़ें

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