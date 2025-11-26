Advertisement
Google Meet ने दी सबको 'छुट्‌टी'! मीटिंग से पहले ही क्रैश हुआ प्लेटफॉर्म, यूजर्स बोले-इतना फ्री कभी नहीं रहा

Google Meet Down: भारत में अचानक Google Meet सर्विस ठप्प पड़ने से लाखों यूजर्स की मीटिंग्स बीच में अटक गईं है. बढ़ते प्रदूषण के कारण वर्क फ्रॉम होम वाले प्रोफेशनल्स से लेकर स्टूडेंट्स को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है. इसको लेक यूजर्स सोशल मीडिया पर लगातार तरह तरह की बातें कमेंट कर रहे हैं.

 

Written By  Udbhav Tripathi|Last Updated: Nov 26, 2025, 01:38 PM IST
Google Meet Down: क्या आपको भी गूगल मीट एक्सेस करने में परेशानी हो ही है? जवाब अगर हां है तो ऐसा सिर्फ आपके ही साथ नहीं हो रहा है. देशभर में बड़ी संख्या में लोगगूगल मीट डाउन होने की शिकायत कर रहे हैं. देशभर में बुधवार दोपहर को अचानक Google Meet डाउन हो गया. गूगल मीट के डाउन होने से लाखों यूजर्स की मीटिंग्स बीच में ही अटक गईं. प्लेटफॉर्म में लॉगिन और मीटिंग जॉइन करने में लोगों को समस्या आ रही है. इस परेशानी ने प्रोफेशनल्स से लेकर स्टूडेंट्स तक सबको परेशान कर दिया. सोशल मीडिया पर यूजर्स ने अपनी नाराजगी के साथ-साथ मजेदार रिएक्शन भी शेयर किए है. कई यूज़र्स ने मजाक में लिखा कि Google Meet ने उन्हें मीटिंग से छुट्टी दिला दी. आउटेज की वजह से देशभर में वर्क-फ्रॉम-होम और ऑनलाइन क्लासेस पर भी असर देखने को मिला.

आउटेज पर नजर रखने वाले प्लेटफॉर्म Downdetector की रिपोर्ट के मुताबिक दोपहर 12:20 बजे तक कम से कम 1,455 लोगों ने भारत में गूगल मीट में समस्या आने की रिपोर्ट की थी. ज्यादातर यूजर्स वेबसाइट के जरिए गूगल मीट मीटिंग्स में शामिल नहीं हो पा रहे थे. इस आउटेज के बाद कई यूजर्स अपनी निराशा और प्लेटफॉर्म के साथ आ रही समस्याओं को शेयर करने के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर पहुंचे. और पोस्ट करते हुए तरह तरह की बातें कहीं-

एक यूजर ने पोस्ट किया कि मेरे काम करने की इच्छा से पहले गूगल मीट क्रैश हो गया.

एक दूसरे यूजर ने पोस्ट किया कि मेरी पूरी ऑर्गनाइजेशन के लिए गूगल मीट डाउन है, सिवाय मेरे.

एक और यूजर ने सवाल किया, गूगल मीट डाउन है! इस महीने हर बड़ी टेक कंपनी क्यों डाउन हो रही है?

ये भी पढे़ंः मोबाइल यूजर्स ध्यान दें! 2 अक्षर बदलकर हो जा रही है ठगी, हो जाइए सावधान नहीं तो...

एक यूजर ने मजाकिया अंदाज में कहा कि गूगल मीट ओपन नहीं हो रहा. मैं इतना फ्री कभी नहीं रहा.

पहले भी आ चुका है समस्या
आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इसी साल सितंबर में भी गूगल मीट को संयुक्त राज्य अमेरिका यानी US में एक बड़े आउटेज का सामना करना पड़ा था. जब 15,000 से ज्यादा यूजर्स के लिए यह सर्विस बंद हो गई थी. उस समय गूगल ने बताया था कि आउटेज की वजह कंटेंट एज कैश में हाल ही में किया गया एक बदलाव था जिसे इंजीनियर्स ने जल्द ही ठीक कर दिया था.

ये भी पढे़ंः AI मेरे भी पीछे पड़ा है... सुंदर पिचाई ने माना! अगले 12 महीनों में होगा बड़ा बदलाव

Udbhav Tripathi

इलाहाबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन. टेक से जुड़े विषयों पर लिखने में दिलचस्पी. किताबें पढ़ना, ट्रैवल करना और शांत जगहों पर समय बिताना पसंद है.

