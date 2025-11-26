Google Meet Down: क्या आपको भी गूगल मीट एक्सेस करने में परेशानी हो ही है? जवाब अगर हां है तो ऐसा सिर्फ आपके ही साथ नहीं हो रहा है. देशभर में बड़ी संख्या में लोगगूगल मीट डाउन होने की शिकायत कर रहे हैं. देशभर में बुधवार दोपहर को अचानक Google Meet डाउन हो गया. गूगल मीट के डाउन होने से लाखों यूजर्स की मीटिंग्स बीच में ही अटक गईं. प्लेटफॉर्म में लॉगिन और मीटिंग जॉइन करने में लोगों को समस्या आ रही है. इस परेशानी ने प्रोफेशनल्स से लेकर स्टूडेंट्स तक सबको परेशान कर दिया. सोशल मीडिया पर यूजर्स ने अपनी नाराजगी के साथ-साथ मजेदार रिएक्शन भी शेयर किए है. कई यूज़र्स ने मजाक में लिखा कि Google Meet ने उन्हें मीटिंग से छुट्टी दिला दी. आउटेज की वजह से देशभर में वर्क-फ्रॉम-होम और ऑनलाइन क्लासेस पर भी असर देखने को मिला.

आउटेज पर नजर रखने वाले प्लेटफॉर्म Downdetector की रिपोर्ट के मुताबिक दोपहर 12:20 बजे तक कम से कम 1,455 लोगों ने भारत में गूगल मीट में समस्या आने की रिपोर्ट की थी. ज्यादातर यूजर्स वेबसाइट के जरिए गूगल मीट मीटिंग्स में शामिल नहीं हो पा रहे थे. इस आउटेज के बाद कई यूजर्स अपनी निराशा और प्लेटफॉर्म के साथ आ रही समस्याओं को शेयर करने के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर पहुंचे. और पोस्ट करते हुए तरह तरह की बातें कहीं-

Google Meet is reportedly down for some users at the moment. Are you one of them? #GoogleMeet #GoogleMeetDown https://t.co/ELpGCv199T — Status Is Down (@statusisdown) November 26, 2025

एक यूजर ने पोस्ट किया कि मेरे काम करने की इच्छा से पहले गूगल मीट क्रैश हो गया.

एक दूसरे यूजर ने पोस्ट किया कि मेरी पूरी ऑर्गनाइजेशन के लिए गूगल मीट डाउन है, सिवाय मेरे.

एक और यूजर ने सवाल किया, गूगल मीट डाउन है! इस महीने हर बड़ी टेक कंपनी क्यों डाउन हो रही है?

एक यूजर ने मजाकिया अंदाज में कहा कि गूगल मीट ओपन नहीं हो रहा. मैं इतना फ्री कभी नहीं रहा.

पहले भी आ चुका है समस्या

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इसी साल सितंबर में भी गूगल मीट को संयुक्त राज्य अमेरिका यानी US में एक बड़े आउटेज का सामना करना पड़ा था. जब 15,000 से ज्यादा यूजर्स के लिए यह सर्विस बंद हो गई थी. उस समय गूगल ने बताया था कि आउटेज की वजह कंटेंट एज कैश में हाल ही में किया गया एक बदलाव था जिसे इंजीनियर्स ने जल्द ही ठीक कर दिया था.

