/Google Messages का नया कमाल: अब गलती से नहीं सेंड होंगे गलत मैसेज, आ गया खास सेफ्टी फीचर; जानिए कैसे करें ऑन

Google Messages New Feature: क्या आपके साथ भी कभी ऐसा हुआ है कि किसी सीरियस चैट कर रहे हों और गलती से कोई Smart Reply पर टच हो गया हो. बस फिर क्या सामने वाले को अजीब सा मैसेज चला जाता है. इस एक छोटी सी गलती के बाद जो शर्मिंदगी झेलनी पड़ती है, उसे हर एंड्रॉयड यूजर अच्छे से समझता है. लेकिन अब परेशान होने की कोई बात नहीं है! Google ने यूजर्स की इसी समस्या का समाधान के लिए Google Messages ऐप में एक बड़ा बदलाव किया है. कंपनी ने Tap to Draft नाम का एक ऐसा फीचर लाया है, जो बिना आपकी परमिशन के कोई भी मैसेज सेंड नहीं होने देगा. क्या है यह फीचर और कैसे करता है काम, आइए जानते हैं...
गूगल ने अपने मैसेज ऐप Tap to Draft नाम का एक नया फीचर रोलआउट कर दिया है. यह फीचर उन एंड्रॉयड यूजर्स के लिए मददगार होगा, जो अक्सर गलती से गलत रिप्लाई सेंड हो जाने के कारण शर्मिंदगी का शिकार हो जाते थे.
अभी तक आप Google Messages में AI से सजेस्ट किए गए किसी Smart Reply पर टैप करते थे, तो वह मैसेज बिना आपकी दोबारा परमिशन के सामने वाले यूजर को तुरंत सेंड हो जाता था. इस वजह से कई यूजर्स अनजाने में गलत या अजीब जवाब भेज बैठते थे. लेकिन गूगल ने नए अपडेट के बाद, अब आप जैसे ही किसी AI सजेशन पर टैप करेंगे, वह सीधे सेंड होने के बजाय पहले टेक्स्ट बॉक्स में एक ड्राफ्ट की तरह आ जाएगा. यहां आप उसे पढ़ सकते हैं, उसमें बदलाव कर सकते हैं या कुछ और जोड़कर अपनी मर्जी से सेंड बटन दबा सकते हैं.
AI के सुझाव भले ही काम आसान बनाते हैं, लेकिन कभी-कभी ये काफी अजीब और चैट से जुड़े हुए भी नहीं हो सकते हैं. प्रोफेशनल या सीरियस चैट के दौरान इस नए बदलाव से गलत मैसेज जाने का खतरा पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा.
चैट बॉक्स के नीचे हमेशा की तरह AI Smart Replies के ऑप्शन दिखाई देंगे.
किसी भी रिप्लाई पर टैप करने पर वह तुरंत सेंड होने के बजाय आपके मैसेज फील्ड में ड्राफ्ट हो जाएगा.
अब आप इस मैसेज को एडिट कर सकते हैं या बिना एडिट के भी सेंड कर सकते हैं.
यह फीचर अभी Opt-in मोड में है, यानी आपको इसे खुद ऑन करना होगा. डिफॉल्ट रूप से यह पहले की तरह Tap to Send पर ही सेट रहेगा. इसे ऑन करने के लिए-
सबसे पहले Google Messages ऐप की Settings में जाएं.
यहां Suggestions & Actions के ऑप्शन को सेलेक्ट करें.
इसके बाद Suggestions मेनू के अंदर जाकर Tap to draft को इनेबल यानी ऑन कर लें.
यह नया फीचर Google Messages के लेटेस्ट स्टेबल वर्जन v20260522_00_RC00 के साथ जारी किया जा रहा है. मार्च 2026 में इसकी टेस्टिंग शुरू हुई थी और अब करीब 3 महीने के ट्रायल के बाद इसे आम यूजर्स के लिए पेश किया जा रहा है.