/Google Messages का नया कमाल: अब गलती से नहीं सेंड होंगे गलत मैसेज, आ गया खास सेफ्टी फीचर; जानिए कैसे करें ऑन

Google Messages New Feature: क्या आपके साथ भी कभी ऐसा हुआ है कि किसी सीरियस चैट कर रहे हों और गलती से कोई Smart Reply पर टच हो गया हो. बस फिर क्या सामने वाले को अजीब सा मैसेज चला जाता है. इस एक छोटी सी गलती के बाद जो शर्मिंदगी झेलनी पड़ती है, उसे हर एंड्रॉयड यूजर अच्छे से समझता है. लेकिन अब परेशान होने की कोई बात नहीं है! Google ने यूजर्स की इसी समस्या का समाधान के लिए Google Messages ऐप में एक बड़ा बदलाव किया है. कंपनी ने Tap to Draft नाम का एक ऐसा फीचर लाया है, जो बिना आपकी परमिशन के कोई भी मैसेज सेंड नहीं होने देगा. क्या है यह फीचर और कैसे करता है काम, आइए जानते हैं...