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Google Messages का नया कमाल: अब गलती से नहीं सेंड होंगे गलत मैसेज, आ गया खास सेफ्टी फीचर; जानिए कैसे करें ऑन

Google Messages New Feature: स्मार्टफोन पर चैटिंग के दौरान कई बार एक छोटी सी लापरवाही शर्मिंदगी का कारण बन जाती है. अक्सर Google Messages में किसी Smart Reply पर गलती से भी टच करते ही मैसेज सामने वाले को तुरंत चला जाता है. गूगल ने यूजर्स की इसी परेशानी को खत्म करने के लिए एक नया फीचर पेश किया है.

Written ByUdbhav Tripathi
Published: Jun 07, 2026, 08:15 AM IST|Updated: Jun 07, 2026, 08:15 AM IST
Google Messages का नया कमाल: अब गलती से नहीं सेंड होंगे गलत मैसेज, आ गया खास सेफ्टी फीचर; जानिए कैसे करें ऑन

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