Google ने यूजर्स को दिया बड़ा तोहफा! मिलने लगा ये iPhone जैसा सेफ्टी फीचर, टैप करते ही...

Google Messages New Safety Feature: गूगल जल्द ही वीडियो के लिए सेंसिटिव कंटेंट वार्निंग फीचर आने वाला है, जिसके जरिए ऐप अश्लील कंटेंट और न्यूडिटी को पहचानकर पहले ही उसे ब्लर कर देगा. इससे यूजर्स की प्राइवेसी और सुरक्षा को मजबूती मिलेगी.

 

Written By  Mumtaj Pathan|Last Updated: Oct 08, 2025, 10:42 AM IST
Google ने यूजर्स को दिया बड़ा तोहफा! मिलने लगा ये iPhone जैसा सेफ्टी फीचर, टैप करते ही...

Google Sensitive Content Warning: Google Messages अब वीडियो के लिए भी सेंसिटिव कंटेंट वार्निंग फीचर पेश कर रहा है. इसकी मदद से अश्लील कंटेंट की चेतावनी दी जाएगी. अगर ऐप में न्यूडिटी या खराब वीडियो आता है, तो यह फीचर उसे पहचानकर प्ले करने से पहले आपको अलर्ट कर देगा. ये वीडियो अपने आप धुंधले दिखेंगे. यूजर्स चाहें तो इन्हें बिना देखे डिलीट भी कर सकते हैं. ये अपकमिंग फीचर Apple के iOS पर मौजूद इमेज वार्निंग सिस्टम पर बेस्ड है, जिससे चैट्स में सुरक्षा और प्राइवेसी बेहतर होगी.

यह भी पढ़ें: इसे रोको, वरना सब खत्म! AI को लेकर यूट्यूबर  MrBeast ने दी चेतावनी,  बोला-खतरे में है भविष्य 

सेंसिटिव वीडियो पर लगेगी वार्निंग

Google Messages में वीडियो डिटेक्शन फीचर ऑफिशियली अक्टूबर 2025 के Play Services अपडेट (v25.39) के साथ रोलआउट कर रहा है. यह फीचर हाल ही में प्ले सर्विसेज रिलीज नोट्स में बताया गया है. हालांकि, यह वीडियो डिटेक्शन फीचर फिलहाल सभी डिवाइसेज पर तुरंत नहीं दिखेगा. इसे धीरे-धीरे पेश किया जा रहा है. कई यूजर्स अभी पिछले सितंबर वर्जन पर हो सकते हैं.

अब वीडियो भी होंगे स्कैन
ये नया फीचर आने पर Google Messages ऐप इनकमिंग और आउटगोइंग दोनों तरह के वीडियोज को स्कैन करेगा. जैसे यह पहले भी इमेज के लिए करता था. ये पूरी प्रक्रिया आपके डिवाइस पर ही होती है, जिससे कोई भी डेटा बाहर शेयर या अपलोड नहीं होता है. SafetyCore नामक Android सिस्टम इस नए फीचर को पावर देता है. यह प्राइवेसी रखते हुए आपत्तिजनक कंटेंट की पहचान करता है.

बिना देखे करें वीडियो रिव्यू या डिलीट
यह लेटेस्ट फीचर इमेज वार्निंग सिस्टम पर बेस्ड है, आपत्तिजनक वीडियो को अपने आप ब्लर कर देगा. इससे यूजर्स उस वीडियो को आसानी से बिना देखे रिव्यू या डिलीट कर सकते हैं. इससे आपका चैटिंग एक्सपीरियंस सुरक्षित और सहज बना रहेगा.

यह अपडेट बहुत जरूरी है क्योंकि सेंसिटिव कंटेंट वार्निंग फीचर अनचाहे कंटेंट को दिखने से रोकता है. यह खासकर युवा यूजर्स के लिए जरूरी है. यह सारा डिटेक्शन डिवाइस पर ही लोकली होता है. इसलिए कोई भी वीडियो या फोटो गूगल के सर्वर पर अपलोड नहीं होता.

यह भी पढ़ें: Zoho के Arattai में आने वाला है WhatsApp को 'धूल चटाने' वाला फीचर! AI के साथ मिलेगी फुल प्राइवेसी

Apple की तरह Google भी लाया सेफ्टी फीचर

Apple का कम्यूनिकेशन फीचर iMessage में आपत्तिजनक कंटेंट को ब्लर करता है और बच्चों के लिए सेफ्टी टिप्स दिखाता है. वहीं, Google का यह फीचर टीन्स और बड़ों दोनों के लिए है. यह फीचर यूजर की उम्र के हिसाब से अपनी सेटिंग्स एडजस्ट कर लेता है,जिससे सुरक्षा का दायरा और भी बढ़ जाता है.

Mumtaj Pathan

मुमताज पठान Zee News में इंटर्न हैं और फिलहाल टेक सेक्शन से जुड़ी हुई हैं।

googleSensitive content

