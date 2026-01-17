WhatsApp की होगी छुट्टी? Google Messages में आ रहे हैं 3 जादुई फीचर्स, बदल जाएगा चैटिंग का पूरा अंदाज!

Google Messages Update: जरा सोचिए कि अगर आपके स्मार्टफोन में मौजूद Google Messages में भी WhatsApp जैसे फीचर्स आ जाएं तो कैसा होगा? Google अपने मैसेजिंग ऐप Google Messages में नए-नए कमाल के फीचर्स ला रहा है, जिससे यह आने वाले समय में WhatsApp को सीधी टक्कर दे सकता है. साल 2026 में Google Messages में ऐसे 3 नए और जादुई फीचर्स आ सकते हैं जो यूजर्स के चैटिंग एक्सपीरियंस को पूरी तरह से बदल सकते हैं. सबसे खास बात यह है कि अब म्यूट किए गए ग्रुप से भी जरूरी नोटिफिकेशन मिस नहीं होंगे. सरल शब्दों में कहें तो Google Messages अब सिर्फ SMS ऐप नहीं बल्कि एक स्मार्ट चैटिंग प्लेटफॉर्म बनने वाला है.

गूगल अपने मैसेजिंग प्लेटफॉर्म Google Messages को और ज्यादा स्मार्ट और यूजर-फ्रेंडली बनाने के लिए 3 ऐसे बड़े अपडेट्स लाने जा रहा है जो सीधे तौर पर WhatsApp को टक्कर देगा. इन अपडेट्स में सबसे खास ग्रुप चैट में मेंशन का फीचर है जिसका यूजर्स को सालों से इंतजार था. आइए आज के इस आर्टिकल में जानते हैं इन 3 नए फीचर्स के बारे में विस्तार से...

ग्रुप चैट्स में मेंशन का जादू

अभी तक Google Messages के ग्रुप चैट में किसी खास व्यक्ति को मेंशन नहीं किया जा सकता है, लेकिन अब इसमें भी व्हाट्सऐप के जैसे ही मेंशन फीचर आ रहा है. इसकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि अगर किसी यूजर ने ग्रुप को म्यूट भी किया होगा तो तब भी कर रखा होगा तब भी उसे मेंशन किए जाने पर नोटिफिकेशन मिलेगा. इससे जरूरी मैसेज मिस होने या इग्नोर होने का बहाना अब नहीं चलेगा.

नया और स्मार्ट लॉन्ग-प्रेस मेनू

Google ने मैसेज पर Long-press पर खुलने वाले पुराने टूलबार को हटाकर एक नया फ्लोटिंग मेनू बनाया है. इस मेनू में रिप्लाई, फॉरवर्ड, कॉपी, स्टार और डिलीट जैसे ऑप्शनों को एक ही जगह से मैनेज किया गया है. फोटो के लिए इसमें Remix और Save जैसे ऑप्शन भी मिलेंगे. यह बदलाव उन फीचर्स को यूजर के करीब लाएगा जो पहले सेटिंग में छिपे रहते थे.

बेहतर कैमरा और गैलरी व्यूफाइंडर

मैसेजिंग के दौरान फोटो शेयरिंग को आसान बनाने के लिए कैमरा इंटरफेस में भी बदलाव किया जाएगा. अब Camera Viewfinder का साइज पहले से छोटा होगा जिससे गैलरी की फोटो देखने के लिए स्क्रीन पर ज्यादा जगह मिलेगी. अब यूजर्स एक साथ गैलरी की दो रो देख सकेंगे जिससे सही फोटो चुनना और भेजना आसान हो जाएगा.

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि ये सभी फीचर्स अभी टेस्टिंग फेज में हैं लेकिन उम्मीद है कि 2026 के मध्य तक ये सभी स्टेबल वर्जन इस्तेमाल करने वाले आम यूजर्स के लिए रोलआउट कर दिए जाएंगे.

