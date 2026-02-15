इंटरनेट का 'नया संविधान' तैयार! 15 टेक दिग्गजों ने बंद कमरे में लिया फैसला, जानिए कितनी बदल जाएगी आपकी डिजिटल दुनिया?

Trusted Tech Alliance TTA: डिजिटल दुनिया की सरदहें अब खत्म होने वाली है! सिलिकॉन वैली से लेकर मुंबई के जियो सेंटर तक आज पूरी दुनिया के टेक गलियारों में एक चर्चा खूब हो रही है ट्रस्टेड टेक अलायंस यानी TTA की. जरा सोचिए एक ऐसी दुनिया जहां टेक्नोलॉजी पर किसी एक देश का पहरा न हो. जहां इंटरनेट, क्लाउड और AI किसी राजनीतिक दीवार के मोहताज न हों. ग्लोब टेक इंडस्ट्री को बिखरने से बचाने और भविष्य की तकनीक को सुरक्षित बनाने के लिए दुनिया की 15 सबसे शक्तिशाली कंपनियों ने हाथ मिला लिया है. म्यूनिख सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस में जब गूगल, माइक्रोसॉफ्ट और भारत की रिलायंस जियो जैसी 15 दिग्गज कंपनियां एक साथ आईं तो उन्होंने न सिर्फ एक गठबंधन नहीं बनाया, बल्कि डिजिटल दुनिया का नया संविधान लिख दिया है!

अब जानिए क्या है ट्रस्टेड टेक अलायंस?

ट्रस्टेड टेक अलायंस (TTA) एक ऐसा ग्लोबल मंच है जिसका मकसद दुनिया भर में टेक्नोलॉजी को सुरक्षित, पारदर्शी और भरोसेमंद बनाना है. यह गठबंधन टेक्नोलॉजी के पूरे स्टैक पर फोकस करेगा जिसमें शामिल हैं AI, इंटरनेट और कनेक्टिविटी, सॉफ्टवेयर, क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर, सेमीकंडक्टर. म्यूनिख सुरक्षा सम्मेलन में ट्रस्टेड टेक अलायंस की घोषणा की गई. इसे टेक्नोलॉजी की दुनिया का यूनाइटेड नेशंस कहा जा रहा है.

Add Zee News as a Preferred Source

जर्मनी के म्यूनिख में 13 से 15 फरवरी तक चलने वाले इस म्यूनिख सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस में Google, Microsoft और भारत की Reliance Jio समेत दुनियाभर की 15 दिग्गज कंपनियों ने हाथ मिलाकर TTA का ऐलान कर दिया है. इस टेक ग्रुप का मकसद इंटरनेट, AI और क्लाउड को सुरक्षित और पारदर्शी बनाकर सीमाओं के बंधन को खत्म करना है.

क्यों पड़ी इसकी जरूरत?

आज के समय में ज्यादातर देश अपनी डिजिटल संप्रभुता (Digital Sovereignty) पर फोकस कर रहे हैं. सरल शब्दों में कहें तो सभी देश अपनी टेक्नोलॉजी और डेटा पर खुद का निंयत्रण चाहते हैं और विदेशी कंपनियों खासकर अमेरिकी कंपनियों पर निर्भरता कम करना चाहते हैं. इसके साथ ही दुनिया भर के टेक दिग्गजों का यह भी मानना है कि इस तरह की डिजिटल दीवारें भविष्य के विकास के लिए खतरा पैदा कर सकती हैं.

कौन-कौन हैं इस ग्रुप में शामिल?

इस टेक ग्रुप में कुल 15 कंपनियां शामिल हैं

भारत से- रिलायंस जियो

अमेरिका से-गूगल क्लाउड, माइक्रोसॉफ्ट, अमेजन (AWS), एंथ्रोपिक और कोहियर.

यूरोप और एशिया से-नोकिया, एरिक्सन, एनटीटी, सैप और हनवा.

ये हैं भरोसे के 5 बड़े नियम

इन कंपनियों ने मिलकर 5 नियम पर चलने की बात कही है-

कंपनियां ईमानदारी और नैतिक व्यवहार के साथ काम करेंगी.

टेक्नोलॉजी को इतना सेफ बनाया जाए कि बाहरी एक्सपर्ट्स भी उसकी जांच कर सकें.

हार्डवेयर की सेफ्टी दुनिया भर के उच्च मानकों के अनुरूप होगी.

टेक्नोलॉजी समावेशी होगी ताकि दुनिया भर में इनोवेशन को बढ़ावा मिले.

यूजर की प्राइवेसी की सुरक्षा हर कीमत पर की जाएगी और कानूनों का सम्मान होगा.

आपके लिए क्या होगा असर

डेटा प्राइवेसी और सुरक्षा की 'डबल लेयर'

इन 15 दिग्गज टेक कंपनियों ने यह तय किया है कि वे रूल ऑफ लॉ और प्राइवेसी का सम्मान करेंगी. आम यूजर्स के लिए इसका मतलब है कि आपका डेटा पहले से ज्यादा सेफ रहेगा. साथ ही टेक्नोलॉजी को इस तरह से बनाया जाएगा कि उसे इंडिपेंडेंट एक्सपर्ट्स चेक कर सकें जिससे डेटा चोरी का खतरा कम होगा.

ये भी पढे़ंः भारत में जुटेंगे दुनिया के दिग्गज AI किंग, लेकिन सबसे बड़े 'चिप मास्टर' ने बनाई दूरी

सस्ता इंटरनेट की उम्मीद

भारत के यूजर्स के लिए अच्छी बात यह है कि जियो इस टेक ग्रुप का हिस्सा है, जिसका फोकस हमेशा से टेक्नोलॉजी को सस्ता बनाने पर होता है. ग्लोबल टेक कंपनियों के साथ जियो की साझेदारी से भारत में Cloud Computing और 6G जैसी महंगी तकनीकें आम आदमी की जेब के बजट में आ सकती हैं.

ये भी पढे़ंः विदेश में फोन चलाने के लिए देना होगा पासपोर्ट? सरकार के इस प्लान से साइबर ठग हैरान!