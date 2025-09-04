Google से भी हुई गलती! अपने ही कर्मचारी को भेजा नौकरी का ऑफर लेटर, लोग उड़ाने लगे मजाक
टेक दिग्गज Google से भी गलतियां हो सकती हैं. हाल ही में कंपनी ने अपने ही एक कर्मचारी को गलती से जॉब ऑफर लेटर भेज दिया, जो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. लोगों ने इसे देखकर तरह-तरह की कमेंट कर रहे हैं. रिपोर्ट्स के मुताबिक यह गलती ऑटोमेटेड सिस्टम के कारण हुई है.

Written By  Udbhav Tripathi|Last Updated: Sep 04, 2025, 10:44 AM IST
Google Job Offer: दिग्गज टेक कंपनी Google  भी इंसानी भूलों से अछूता नहीं रहा है. कंपनी ने हाल ही में अपने ही कर्मचारी को गलती से नौकरी का ऑफर लेटर भेज दिया. यह मामूली सी चूक सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गई और लोग इसको लेकर तरह-तरह की बातें कर रहे हैं. रिपोर्ट्स के मुताबिक यह ऑफर लेटर ऑटोमेटेड टूल्स के माध्यम से भेजा गया था. इस मामले ने यह बता दिया कि चाहे टेक्नोलाजी कितनी भी एडवांस हो भर्ती जैसे अहम मामलों में इंसानी निगरानी की हमेशा जरूरी रहती है.

Google ने अपने ही कर्मचारी को भेजा ऑफर लेटर
गूगल में अपने ही सीनियर साइंटिस्ट राज डाबरे को नौकरी के लिए ऑफर लेटर भेज दिया. जिसको राज ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर पोस्ट करते हुए कहा कि गूगल की रिक्रूटिंग टीम ने उन्हें एक ईमेल भेजकर गूगल इंडिया में नौकरी का ऑफर दिया. जबकि राज पहले से ही गूगल में ही जॉब करते हैं. उन्होंने इस ईमेल का स्क्रीनशॉट भी शेयर किया है.

राज ने इसको लेकर एक और पोस्ट किया जिसमें उन्होंने बताया कि इतनी बड़ी गलती हुई कैसे. राज के अनुसार उनके पास लिंक्डइन प्रोफाइल नहीं है और उनकी पर्सनल वेबसाइट भी काफी समय से अपडेट नहीं हुई है. इसी वजह से शायद गूगल के ऑटोमेटेड रिक्रूटमेंट सिस्टम या थर्ड-पार्टी टूल्स ने उन्हें गूगल के बाहर का एम्पलाई समझ लिया. राज के अनुसार यह गलती भर्ती करने वाले शख्स की नहीं थी, बल्कि सिस्टम में कमियों के कारण से हुई थी. 

ये भी पढ़ेंः ऑनलाइन ठगी से अब मिलेगी निजात? DoT ने बंद किए 2 करोड़ फर्जी नंबर, स्पूफ कॉल्स पर बड़ी लगाम

ऑटोमेटेड टूल्स की वजह से हुई गलती 

टेक कंपनियां AI क्षेत्र में आगे बने रहने के लिए लगातार अच्छे कर्मचारियों को अपनी टीम में शामिल करना चाहती हैं, और इसके लिए वे ऑटोमेटेड टूल्स का यूज कर रही हैं. ये टूल्स अक्सर बिना बैकग्राउंड चेक किए केवल आपके द्वारा दी गई जानकारी के आधार पर जॉब ऑफर लेटर भेज देते हैं. कुछ कंपनियों ने तकनीकी कमियों के कारण इस प्रोसेस को रोक भी दी हैं. गूगल ने भी इसी तरह ऑनलाइन उपलब्ध डेटा के भरोसे रिक्रूटमेंट कर रहा है. इस पर कई यूजर्स तरह तरह के कमेंट कर मजाब बना रहा हैं और कह रहे हैं कि  चाहे टूल्स कितने भी एडवांस क्यों न हों, भर्ती जैसे महत्वपूर्ण काम में इंसानी देखरेख बहुत जरूरी है.

ये भी पढ़ेंः जहां लोग AI से डरते हैं वहीं इस छोटे देश ने बनाई सोने की खान! हर साल कर रहा है अरबों की कमाई

 

Udbhav Tripathi

इलाहाबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन. टेक से जुड़े विषयों पर लिखने में दिलचस्पी. किताबें पढ़ना, ट्रैवल करना और शांत जगहों पर समय बिताना पसंद है.

