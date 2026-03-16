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Hindi NewsटेकBackrub से लेकर Google तक का सफर! एक स्पेलिंग मिस्टेक ने कैसे बदली इंटरनेट की किस्मत? जानें दुनिया के सबसे बड़े सर्च इंजन की कहानी

Backrub से लेकर Google तक का सफर! एक स्पेलिंग मिस्टेक ने कैसे बदली इंटरनेट की किस्मत? जानें दुनिया के सबसे बड़े सर्च इंजन की कहानी

Google Name History: आज अगर किसी को इंटरनेट पर कुछ भी खोजना होता है, तो वह सीधे गूगल पर जाता है. यहां पढ़ाई, काम और मनोरंजन से लेकर हर तरह की जानकारी मिल जाती है. लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि इस मशहूर कंपनी का नाम दरअसल एक छोटी-सी गलती की वजह से पड़ा था. आज हम जिसे Google नाम से जानते हैं, उसका नाम पहले Googol होना था.

Written By  Santosh Mishra|Last Updated: Mar 16, 2026, 07:55 AM IST
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Backrub से लेकर Google तक का सफर! एक स्पेलिंग मिस्टेक ने कैसे बदली इंटरनेट की किस्मत? जानें दुनिया के सबसे बड़े सर्च इंजन की कहानी

Google Name History: आज के समय में जो लोग भी इंटरनेट यूज करते हैं, उन्हें गूगल (Google) के बारे में पता ही होगा. अब गूगल सिर्फ एक वेबसाइट नहीं, बल्कि हमारी जिंदगी का हिस्सा बन चुका है. जब भी लोगों को कुछ खोजना होता है या कोई बड़ी जानकारी लेनी होती है, तो सबसे पहले लोग गूगल करते हैं. लेकिन क्या आप जानते हैं कि दुनिया का सबसे बड़ा सर्च इंजन असल में एक 'गलती' का नतीजा है? जी हां, अगर 28 साल पहले एक स्पेलिंग मिस्टेक न हुई होती, तो आज हम गूगल को किसी और नाम से जान रहे होते. तो आइए जानते हैं कि कैसे दुनिया के सबसे बड़े सर्च इंजन का नाम Google पड़ा?

एक रिसर्च प्रोजेक्ट से हुई शुरुआत

1990 के दशक में इंटरनेट तेजी से बढ़ रहा था, लेकिन उस समय किसी भी जानकारी को ढूंढना इतना आसान नहीं था. इसी समस्या को हल करने के लिए दो युवाओं ने एक नया सर्च सिस्टम बनाने का काम शुरू किया. उन्होंने ऐसा तरीका तैयार किया, जो वेबसाइटों के आपसी लिंक को देखकर यह समझ सके कि कौन-सी वेबसाइट ज्यादा ट्रस्टेड और यूजफुल है. इस प्रोजेक्ट का शुरुआती नाम 'Backrub' रखा गया था.

जब गूगल का नाम था 'Backrub'

साल 1996 में स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के दो छात्र, लैरी पेज और सर्जी ब्रिन ने एक सर्च इंजन बनाया. शुरुआती दिनों में इसका नाम 'Google' नहीं बल्कि 'Backrub' रखा गया था. क्योंकि यह सर्च इंजन वेबसाइट्स के 'बैकलिंक्स' को चेक करके उनकी अहमियत तय करता था, इसलिए इसे बैकरब कहा गया. लेकिन एक साल बाद उन्हें लगा कि यह नाम कुछ खास नहीं है और इसे बदलने की जरूरत है.

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'Googol' से बना 'Google'

लैरी पेज और सर्जी ब्रिन को Backrub नाम पसंद नहीं आया, तो उन्होंने इसे बदलने का मन बना लिया. 1997 में लैरी और उनके दोस्तों के बीच नए नाम को लेकर चर्चा चल रही थी. वे एक ऐसा नाम चाहते थे, जो इंटरनेट पर मौजूद सभी जानकारी (Data) को दिखा सके. इसके लिए उन्होंने गणित का एक शब्द चुना Googol (गूगोल). इसका मतलब गणित में 1 के पीछे 100 जीरो (0) लगाने पर जो संख्या बनती है, उसे Googol कहते हैं. यह इंटरनेट पर मौजूद डेटा को दिखाने के लिए बिल्कुल सही लगा. लेकिन जब लैरी पेज के दोस्त शॉन एंडरसन इंटरनेट पर यह चेक कर रहे थे कि क्या इस नाम का डोमेन खाली है, तो उन्होंने गलती से 'Googol' की जगह Google टाइप कर दिया. लैरी पेज को यह 'गलत स्पेलिंग' वाला नाम असली नाम से ज्यादा पसंद आया और उन्होंने 15 सितंबर 1997 को इसी नाम से डोमेन रजिस्टर कर लिया.

गैरेज से लेकर अरबों की कंपनी तक

गूगल की शुरुआत एक गैरेज से हुई थी. लैरी और सर्जी ने अपना पहला ऑफिस सुसान वोज्स्की (जो बाद में यूट्यूब की सीईओ बनीं) के गैरेज में बनाया था. सबसे पहले सन माइक्रोसिस्टम्स के को-फाउंडर एंडी बेचटोल्शेम ने गूगल को देखकर 1 लाख डॉलर का चेक दिया था. दिलचस्प बात यह है कि उस वक्त तक गूगल नाम की कोई कानूनी कंपनी ही नहीं थी. चेक मिलने के बाद कंपनी को रजिस्टर कराया गया.

लेगो (Lego) और गूगल का कनेक्शन

शुरुआत में गूगल का पहला सर्वर लेगो ब्रिक्स (Lego Bricks) से बने एक कैबिनेट में रखा गया था. यह सर्च इंजन बाकी प्लेटफॉर्म की तुलना में ज्यादा सही और तेज नतीजे दिखाने लगा. जिसके बाद धीरे-धीरे इंटरनेट इस्तेमाल करने वाले लोग इसे ज्यादा पसंद करने लगे.

आज दुनिया की सबसे बड़ी टेक कंपनियों में शामिल

समय के साथ यह सर्च इंजन एक बड़ी टेक कंपनी में बदल गया. आज गूगल सिर्फ जानकारी खोजने तक सीमित नहीं है. ईमेल, ऑनलाइन वीडियो, मैप्स, क्लाउड और मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम जैसे कई क्षेत्रों में इसकी सर्विसेज लोग इस्तेमाल कर रहे हैं. हर दिन दुनिया भर में अरबों लोग किसी न किसी काम के लिए गूगल का इस्तेमाल करते हैं. दिलचस्प बात यह है कि जिस नाम की शुरुआत एक साधारण टाइपिंग गलती से हुई थी, वही आज इंटरनेट की दुनिया का सबसे पहचान वाला नाम बन चुका है.

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Santosh Mishra

संतोष मिश्रा जी न्यूज में सब एडिटर हैं. ये लगातार टेक की खबरें लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं. इनकी खबरें काफी भरोसेमंद होती हैं. लोगों को टेक में इनकी आसान भाषा के कंटेंट पसंद आते हैं. इन्होंने...और पढ़ें

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