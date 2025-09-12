Nano Banana Trends: 40 साल पहले कैसे दिखते आप? ये 5 प्रॉम्प्ट्स ट्राय करें और देखें मजा

गूगल ने पिछले महीने अपने Gemini ऐप में नया AI इमेज एडिटिंग टूल Nano Banana लॉन्च किया था. लॉन्च के कुछ ही दिनों में यह फीचर इतना पॉपुलर हुआ कि Gemini ऐप ने 10 मिलियन से ज्यादा डाउनलोड्स का रिकॉर्ड बना लिया. गूगल के VP जोश वुडवर्ड ने X (पहले ट्विटर) पर जानकारी दी कि Nano Banana के जरिए अब तक 200 मिलियन से ज्यादा इमेज बनाई या एडिट की जा चुकी हैं.

Nano Banana असल में एक एडवांस AI मॉडल है, जो तेज़ी से फोटो जेनरेट और एडिट कर सकता है. गूगल का दावा है कि इसकी स्पीड और एक्युरेसी इसे ChatGPT और MidJourney जैसे प्रतिद्वंद्वियों से आगे रखती है.

Nano Banana क्यों बना खास?

Nano Banana की सबसे बड़ी खासियत है इसकी स्पीड और एडिटिंग क्वालिटी. यह बहुत कम समय में फोटो जेनरेट कर देता है और डिटेल्स को बखूबी पकड़ लेता है. यही वजह है कि दुनियाभर के यूजर्स अलग-अलग क्रिएटिव प्रॉम्प्ट्स का इस्तेमाल करके सोशल मीडिया पर अपनी एडिटेड फोटोज़ वायरल कर रहे हैं.

5 वायरल Nano Banana प्रॉम्प्ट्स

1. खुद को बनाइए एक एक्शन फिगर

यूजर्स अपनी फोटो अपलोड करके उसे एक कलेक्टिबल एक्शन फिगर में बदल रहे हैं. AI फोटो को खिलौने के डिब्बे (toy box) में दिखाता है, जिसमें पैकेजिंग और ग्राफिक्स भी होते हैं. सोशल मीडिया पर यह ट्रेंड खूब वायरल हो रहा है.

Example Prompt:

“Take this photo of me and turn me into a collectible figurine inside a toy box.”

2. खुद को किसी पुराने दशक में देखें

यह प्रॉम्प्ट आपको किसी भी पुराने जमाने में ले जा सकता है. जैसे – 1920s फ्लैपर स्टाइल, 1970s डिस्को डांसर या 1990s सिटकॉम लुक.

Example Prompt:

“Transform me into a 1980s character, with neon clothes and arcade background.”

3. फेमस टीवी शो में एंट्री

Nano Banana आपको किसी भी टीवी शो की कास्ट का हिस्सा बना सकता है. उदाहरण के लिए, कई यूजर्स ने खुद को Seinfeld शो के सीन में एडिट कराया है.

Example Prompt:

“Create a realistic image of me sitting with Jerry, Elaine, George, and Kramer in Seinfeld.”

4. क्लासिक पेंटिंग्स का हिस्सा बनें

यूजर्स खुद को Mona Lisa, Van Gogh’s Starry Night या Dalí की पेंटिंग्स में एडिट करा रहे हैं. यह प्रॉम्प्ट बेहद मज़ेदार और क्रिएटिव लग रहा है.

Example Prompt:

“Place me inside Vincent van Gogh’s Starry Night in the same painting style.”

5. दुनिया के मशहूर लैंडमार्क्स पर जाएं

Nano Banana आपको किसी भी लैंडमार्क पर वर्चुअली ले जा सकता है. चाहे वो Eiffel Tower, Taj Mahal हो या Hollywood Sign.

Example Prompt:

“Take this photo of me and put me sitting on top of the Hollywood Sign.”