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क्या है Google का वो AI फीचर? जिससे बिना फोन टच किए चलने लगेंगे Apps? एंड्रॉइड के लिए आया बड़ा अपडेट, ऐसे करें चेक

Contextual Suggestions Feature: Google ने बिना किसी बड़े ऐलान के एंड्रॉइड यूजर्स के फोन में एक ऐसा दिमाग पढ़ने वाला सीक्रेट AI फीचर भेज दिया है, जो किसी साइंस-फिक्शन फिल्म के सीन जैसा लगता है. नए फीचर में अब आफको अपने स्मार्टफोन को छूने की भी जरूरत नहीं होगी; आप जैसे ही एयरपोर्ट पहुंचेंगे स्क्रीन पर बोर्डिंग पास आ जाएगा और जिम कदम रखते ही पसंदीदा गानों की प्लेलिस्ट खुल जाएगी.
 

Written By  Udbhav Tripathi|Last Updated: May 17, 2026, 05:47 AM IST
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क्या है Google का वो AI फीचर? जिससे बिना फोन टच किए चलने लगेंगे Apps? एंड्रॉइड के लिए आया बड़ा अपडेट, ऐसे करें चेक

Google New AI Feature: जरा सोचिए, आप एयरपोर्ट पर पहुंचते हैं और बिना फोन टच किए ही आपका बोर्डिंग पास अपने आप लॉक स्क्रीन पर आ जाए, या आप जिम में पहुंचे और आपके पसंदीदा गानों की लिस्ट स्क्रीन पर आ जाए. ऐसा हो तो एकदम जादू जैसा लगेगा ना? लेकिन अब यह कोई जादू या साइंस-फिक्शन फिल्म की कहानी नहीं बल्कि आपके स्मार्टफोन में होने जा रहा है. Google ने अपने एंड्रॉइड यूजर्स के लिए एक ऐसा AI फीचर डेवलप कर लिया है, जो आपके बिना कहे ही आपकी अगली जरूरत को जान लेगा. सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि गूगल ने इसे बिना किसी बड़े ऐलान के ही कुछ यूजर्स के फोन में पहुंचा भी दिया है.

इंटरनेट और टेक वर्ल्ड में इस समय सिर्फ एक ही चर्चा है कि आखिर गूगल का यह नया 'दिमाग पढ़ने वाला' फीचर क्या है, इसके पीछे कौन सी टेक्नोलॉजी काम कर रही है और क्या इससे आपकी प्राइवेसी को कोई खतरा है? आइए आसान भाषा में समझते हैं इस नए फीचर के पीछे का पूरा 'माइंड गेम' और पूरा खेल...

क्या है Contextual Suggestions और कैसे काम करेगा?

गूगल का नया AI फीचर आपके स्मार्टफोन के बैकग्राउंड में एक असिस्टेंट की तरह काम करता है, जो आपकी डेली आदतों और रूटीन पर नजर रखता है. यह फीचर आपकी डेली लाइफ को ट्रैक करता है और इससे यह अंदाजा लगाता है कि आपको कब किस ऐप की जरूरत पड़ने वाली है. गूगल का यह फीचर इतना एडवांस है कि आप जैसे ही एयरपोर्ट पर पहुंचेगे, तुरंत आपका बोर्डिंग पास अपने आप लॉक स्क्रीन पर आ जाएगा. सिर्फ यही नहीं जैसे ही आप जिम में कदम रखेंगे, यह फीचर अंदाजा लगा लेगा और आपके पसंदीदा गानों की प्लेलिस्ट स्क्रीन पर खुद तैयार मिलेगी.

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AI की सहायता से आने वाला यह फीचर आपके हर दिन ऑफिस जाने के समय पर खुद ही आपके स्मार्टफोन की स्क्रीन पर नेविगेशन ऐप ओपन कर देगा.

मार्केट या दुकान पर जाते ही आपके पेमेंट ऐप्स के शॉर्टकट दिखने लगेंगे.

खास बात यह है कि एंड्रॉइड फोन्स में पहले से App Actions जैसे बेसिक फीचर्स मिलते हैं, लेकिन Contextual Suggestions उससे गुना ज्यादा एडवांस एआई फीचर है. यह सिर्फ एक ऐप को नहीं, बल्कि आपके पूरे दिन के पैटर्न और अलग-अलग सिग्नल्स को समझकर एकदम सटीक और परफेक्ट सजेशन देता है.

बिना किसी शोर-शराबे के शुरू हुई टेस्टिंग

सबसे चौंकाने वाली बात तो यह है कि इतने कमाल के फीचर का गूगल ने कोई ऑफिशियल ऐलान तक नहीं किया, न ही कोई प्रेस रिलीज जारी की. अभी यह फीचर Android 16 का इस्तेमाल कर रहे कुछ यूजर्स के फोन में दिखने लगा है.

दरअसल, यह फीचर गूगल के Magic Cue से प्रेरित है, जो फिलहाल सिर्फ Pixel 10 सीरीज के स्मार्टफोन में मिलता है. लेकिन अब गूगल इसे बाकी एंड्रॉइड स्मार्टफोन्स के लिए भी रोल आउट करने का मन बना चुका है.

प्राइवेसी का रखा गया है पूरा ध्यान

जब कोई AI फीचर हमारे डेली रूटीन को ट्रैक करता है, तो प्राइवेसी की चिंता होनी आम बात है. गूगल का कहना है कि इसके लिए यूजर्स को डरने की जरूरत नहीं है. इस फीचर का सारा डेटा आपके फोन के अंदर ही एन्क्रिप्टेड रहेगा. गूगल आपका यह पर्सनल डेटा किसी भी थर्ड-पार्टी ऐप के साथ शेयर नहीं करेगा.

(ये भी पढ़ेंः अब ChatGPT देख रहा है आपका बैंक अकाउंट! बिना पूछे अकाउंट से कनेक्ट हो रहा नया फीचर?)

अपने फोन में कैसे चेक करें?

अगर आप भी देखना चाहते हैं कि आपको यह फीचर मिला है या नहीं, तो अपने फोन की Settings में जाएं, फिर Google Services पर क्लिक करें और वहां All Services की लिस्ट में इसे चेक करें. Pixel यूजर्स अपने सेटिंग्स के प्रोफाइल सेक्शन में जाकर इसे देख सकते हैं. अगर अभी नहीं दिख रहा है, तो परेशान न हों, गूगल इसे धीरे-धीरे सभी के लिए जारी कर रहा है.

(ये भी पढ़ेंः UIDAI बंद कर रहा mAadhaar ऐप, तुरंत डाउनलोड करें नया Aadhaar App, ये रहा प्रोसेस)

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Udbhav Tripathi

उद्भव त्रिपाठी जी न्यूज डिजिटल में सब एडिटर हैं. वह जुलाई 2025 में जी न्यूज से जुड़े. टेक की खबरें लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं. उन्होंने अब तक Samsung, Realme और  Vivo जैसे स्मार्टफोन्स के रि...और पढ़ें

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