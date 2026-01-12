अब Google खुद कराएगा शॉपिंग! नहीं भटनका होगा दूसरी वेबसाइट पर, एक क्लिक में होगा आर्डर और मिलेगा तगड़ा डिस्काउंट

Google UCP Feature: क्या आप भी ऑनलाइन शॉपिंक के शौकीन हैं? तो तैयार हो जाइए, अब ऑनलाइन शॉपिंग का तरीका अब पूरी तरह बदलने वाला है. Google ने यूजर्स को बड़ा तोहफा देते हुए एक ऐसा नया और कमाल का फीचर पेश कर दिया है जिससे अब Google Search सिर्फ जानकारी खोजने का नहीं बल्कि सीधे शॉपिंग करने का प्लेटफॉर्म भी बन जाएगा. कंपनी ने इसके लिए Universal Commerce Protocol यानी UCP लॉन्च कर दिया है जो AI की सहायता से प्रोडक्ट सर्च से लेकर पेमेंट और डिलीवरी तक पूरी शॉपिंग प्रोसेस को आसान बनाता है. Google के इस कदम को ई-कॉमर्स की दुनिया में एक बड़ा गेम-चेंजर माना जा रहा है.

गूगल ने अपने यूजर्स के ऑनलाइन शॉपिंग एक्सपीरियंस को पूरी तरह से बदलने के लिए UCP लॉन्च किया है. इस नए फीचर की सहायता से यूजर्स को शॉपिंग करने के लिए किसी दूसरी वेबसाइट पर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी वे गूगल सर्च और Gemini ऐप के जरिए सीधे सामान की खरीदारी कर सकेंगे.

अब जान लीजिए UCP क्या है और यह कैसे काम करेगा

UCP को गूगल ने Shopify, Target, Walmart, और Wayfair जैसी बड़ी कंपनियों की सहायता से तैयार किया है. यह एक ऐसा ओपन सिस्टम है जो प्रोडक्ट खोजने से लेकर पेमेंट करने और डिलीवरी के बाद की सहायता यानी कस्टमर सपोर्ट तक की पूरी प्रक्रिया को एक ही जगह पर ला देता है.

इस फीचर की सहायता से अब सर्च रिजल्ट्स में दिखने वाले प्रोडक्ट्स पर AI Mode के माध्यम से सीधे खरीदने का भी ऑप्शन मिलेगा. यूजर्स Google Pay और गूगल वॉलेट में सेव जानकारी का इस्तेमाल करके तुरंत पेमेंट कर सकेंगे. इसके लिए गूगल एक वर्चुअल सेल्स मैनेजर की तरह काम करने वाला बिजनेस एजेंट भी लाएगा, जो यूजर्स को सही सामान चुनने में मदद करेगा.

इन कंपनियों का मिला साथ

इस प्रोजेक्ट में गूगल को Visa, Mastercard, Flipkart, और Best Buy जैसी 20 से ज्यादा बड़ी कंपनियों का साथ मिला है. अभी यह सर्विस अमेरिका में शुरू हो रही है लेकिन गूगल बहुत ही जल्द इसे भारत समेत दूसरे देशों में भी शुरू करेगा.

मिलेगा स्पेशल डिस्काउंट का फायदा

इस फीचर के साथ ही गूगल एक डायरेक्ट ऑफर्स नाम के प्रोग्राम की भी टेस्टिंग कर रहा है. इसके जरिए खरीदारी के लिए तैयार यूजर्स को AI मोड में खास डील्स और डिस्काउंट बताया जाएगा. इसके लिए गूगल e.l.f. Cosmetics और Samsonite जैसे ब्रांड्स के साथ मिलकर काम कर रहा है.

