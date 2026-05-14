अब रील खोलने से पहले फोन खुद पूछेगा 'यहां क्यों आए हो?', Google ला रहा नया फीचर, जो छुड़ा देगा आपका फिजूल स्क्रॉलिंग!

Google Pause Point Feature: क्या आपके साथ भी कभी ऐसा हुआ है कि आप बस एक नोटिफिकेशन या मैसेज देखने के लिए फोन उठाते हैं और कब आधा घंटा रील्स या फिर शॉर्ट्स स्क्रॉल करते हुए बीत जाता है, पता ही नहीं चलता? अगर हां, तो ऐसे सिर्फ आपके साथ ही नहीं हो रहा है. आज की इस डिजिटल दुनिया में डूमस्क्रॉलिंग यानी बिना वजह फोन चलाते रहना एक ऐसी बीमारी बन चुकी है, जो न सिर्फ हमारा कीमती समय निगल रही है, बल्कि हमें मानसिक रूप से भी थका रही है. यूजर्स की इसी परेशानी को दूर करने के लिए गूगल ने अब तैयारी कर ली है.

गूगल ने इस समस्या को देखते हुए Android यूजर्स के लिए Pause Point नाम के एक फीचर की घोषणा की है. यह फीचर खास तौर पर उन लोगों के लिए बनाया गया है जो बिना सोचे-समझे बार-बार सोशल मीडिया ऐप्स खोलते हैं और फिर घंटों उसमें खोए रहते हैं.

क्या है Pause Point और यह कैसे काम करता है?

गूगल के मुताबिक, जब भी आप इंस्टाग्राम, यूट्यूब या X जैसे कोई सोशल मीडिया ऐप खोलेंगे, तो Pause Point फीचर आपको तुरंत ऐप के अंदर नहीं ले जाएगा. इसकी जगह पर यह 10 सेकंड का एक ब्रीदर यानी विराम देगा. इस दौरान आपकी स्क्रीन पर एक सवाल आएगा मैं यहां क्यों हूं? Why am I here?

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यह 10 सेकंड का छोटा सा ब्रेक यूजर को यह सोचने पर मजबूर करेगा कि क्या वह वाकई ऐप का इस्तेमाल करना चाहता है या बस अपनी आदत के कारण उसने इसे खोल लिया है.

10 सेकंड में क्या होगा खास?

इन 10 सेकंड के दौरान एंड्रॉयड आपको कई ऑप्शन दिखा सकता है.

आपको शांत करने के लिए सांस लेने के व्यायाम.



आपकी गैलरी से आपकी पसंदीदा तस्वीरें.

फोन चलाने के बजाय किताब पढ़ने या ऑडियोबुक सुनने जैसे सजेशन.

टाइमर के साथ बढ़ेगी एकाग्रता

Pause Point सिर्फ शुरुआत में ही नहीं रोकता, बल्कि आप ऐप इस्तेमाल करने से पहले एक ऐप टाइमर भी सेट कर सकेंगे. जैसे ही आपका सेट किया गया टाइम खत्म होगा, फोन आपको याद दिलाएगा कि अब रुकने का समय आ गया है. यूट्यूब ने पहले भी शॉर्ट्स पॉज जैसा फीचर आजमाया था, लेकिन उसे आसानी से हटाया जा सकता था.

बंद करना होगा बेहद मुश्किल

इस फीचर की सबसे अच्छी बात है कि इसे आसानी से बंद नहीं किया जा सकेगा. ज्यादातर ऐप के टाइमर को एक टैप में बंद किया जा सकता है, लेकिन गूगल ने Pause Point को ऐसे बनाया है कि इसे बंद करने के लिए आपको अपना फोन रिस्टार्ट करना होगा. गूगल का मानना है कि यह जानबूझकर किया गया एक डिजाइन है, जिससे यूजर आलस या झुंझलाहट में इस फीचर को बंद न कर सके और उसे अपनी आदत सुधारने का मौका मिले.

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क्यों पड़ी इसकी जरूरत?

आज के समय में स्मार्टफोन और ऐप्स इस तरह डिजाइन किए गए हैं कि वे हमारा ध्यान खींच सकें. इस वजह से लोग मानसिक रूप से थका हुआ महसूस करते हैं. इससे पहले यूट्यूब ने शॉर्ट्स के लिए ब्रेक रिमाइंडर पेश किया था, लेकिन उसे हटाना आसान था. Pause Point के जरिए गूगल अब इसे एक हस्तक्षेप (Intervention) के तौर पर देख रहा है, जिससे यूजर्स आपनी स्क्रीन लाइफ और रियल लाइफ के बीच संतुलन बना सकें.

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