Google का नया नियम, अब Android यूजर्स को ऐप्स डाउनलोड करने से पहले करनी होगी यह चेकिंग
Hindi News

Google का नया नियम, अब Android यूजर्स को ऐप्स डाउनलोड करने से पहले करनी होगी यह चेकिंग

Google डिजिटल दुनिया में सुरक्षा को लेकर लगातार नए कदम उठाता रहता है. अब कंपनी एंड्रॉयड यूजर्स के लिए एक बड़ा बदलाव करने जा रही है जिसका असर सीधे आपके फोन पर पड़ने वाला है. अभी तक एंड्रॉयड स्मार्टफोन्स की सबसे बड़ी खासियत यह थी कि यूजर्स किसी भी सोर्स से ऐप डाउनलोड कर सकते थे, लेकिन गूगल अब इन नियमों में बदलाव करने जा रहा है.

 

Written By  Udbhav Tripathi|Last Updated: Aug 27, 2025, 09:25 AM IST
Google Big Change: किसी सवाल का जवाब चाहिए या फिर कोई जानकारी खोजनी हो Google मिनटों में कर देता है. यही कारण है कि स्मार्टफोन यूजर्स के रोजमर्रा की जिंदगी का अहम हिस्सा बन चुका है गूगल. लेकिन अब कंपनी अपने प्लेटफॉर्म पर एक बड़ा बदलाव करने जा रही है, जिसका सीधा असर एंड्रॉयड यूजर्स पर पड़ेगा. ऐसे में अगर आप भी एंड्रॉयड फोन का इस्तेमाल करते हैं तो यह खबर आपके लिए खास है. आइए जानते हैं आखिर क्या बदलाव होने वाले हैं और इसका आप पर क्या असर पड़ेगा.

Google ने यूजर्स की सेफ्टी के लिए समय समय पर अपडेट लाता रहता है. इसी क्रम में Google ने यूजर्स की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए बड़ा फैसला लिया है. अभी तक एंड्रॉयड यूजर्स को किसी भी सोर्स से ऐप डाउनलोड करने की सुविधा मिलती थी, जो उसे ऐप्पल से अलग बनाती थी. लेकिन अब कंपनी इस सिस्टम में बदलाव करने जा रही है. अगले साल से गूगल का नया नियम लागू हो जाएगा जिसके तहत यूजर्स अनवेरिफाइड डेवलपर्स की ऐप्स इंस्टॉल नहीं कर पाएंगे. 

वेरिफिकेशन करना होगा अनिवार्य
Google बहुत ही जल्द एंड्रॉयड ऐप डेवलपर्स के लिए नया डेवलपर वेरिफिकेशन प्रोग्राम शुरू करने की तैयारी में है. इस बदलाव के बाद हर एंड्रॉयड डेवलपर को गूगल से वेरिफिकेशन कराना अनिवार्य होगा. केवल वेरिफाइड डेवलपर्स को ही सर्टिफाइड एंड्रॉयड डिवाइस पर अपनी ऐप इंस्टॉल करने की परमिशन मिलेगी. अगर कोई डेवलपर वेरिफिकेशन नहीं कराता, तो यूजर्स वहां से ऐप डाउनलोड नहीं कर सकेंगे. अभी तक वेरिफिकेशन सिर्फ प्ले स्टोर पर ऐप लिस्ट करने के लिए जरूरी था, लेकिन अब यह नियम थर्ड-पार्टी डेवलपर्स पर भी लागू करने की तैयारी में Google है. यानी प्ले स्टोर के बाहर से ऐप्स बनाने वालों को भी वेरिफाई होना पड़ेगा, नहीं तो उनकी ऐप्स एंड्रॉयड डिवाइसेस पर इंस्टॉल नहीं की जा सकेंगी.

कब तक लागू होगा यह नियम
गूगल का नया नियम उन सभी स्मार्टफोन्स पर लागू होगा जिनमें गूगल की प्री-इंस्टॉल्ड सर्विसेज हैं. वहीं जिन स्मार्टपोन में गूगल सर्विसेज नहीं होतीं, वे इस दायरे से बाहर रहेंगे. गूगल के मुताबिक इसके लिए नया एंड्रॉयड डेवलपर्स कंसोल तैयार किया जा रहा है, जहां डेवलपर्स अपना वेरिफिकेशन करवा सकेंगे. इस सिस्टम की टेस्टिंग अक्तूबर से शुरू हो जाएगी, वहीं डेवलपर्स के लिए कंसोल अगले साल मार्च से मिलने लगेगा. गूगल ने यह साफ कर दिया है कि सितंबर 2026 से यह प्रोग्राम सबसे पहले ब्राजील, इंडोनेशिया, सिंगापुर और थाईलैंड जैसे देशों में लागू किया जाएगा और 2027 तक इसे सभी देशों में भी रोलआउट कर दिया जाएगा.

