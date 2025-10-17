Advertisement
Google का नया सुरक्षा अपडेट: अब ठगी और अकाउंट हैकिंग से बचाएंगे Recovery Contacts और स्मार्ट स्कैम अलर्ट

इस अपडेट में कई नए फीचर्स शामिल हैं जो न सिर्फ अकाउंट रिकवरी को आसान बनाते हैं, बल्कि ऑनलाइन फ्रॉड और स्कैम से सुरक्षा भी देते हैं. यह अपडेट Android और Google Services दोनों पर लागू होगा, जिसमें खास तौर पर Google Messages ऐप में बड़े बदलाव किए गए हैं.

 

Written By  Mohit Chaturvedi|Last Updated: Oct 17, 2025, 10:28 AM IST
Google का नया सुरक्षा अपडेट: अब ठगी और अकाउंट हैकिंग से बचाएंगे Recovery Contacts और स्मार्ट स्कैम अलर्ट

Google ने यूजर्स की प्राइवेसी और सिक्योरिटी बढ़ाने के लिए नया अपडेट जारी किया है. इस अपडेट में कई नए फीचर्स शामिल हैं जो न सिर्फ अकाउंट रिकवरी को आसान बनाते हैं, बल्कि ऑनलाइन फ्रॉड और स्कैम से सुरक्षा भी देते हैं. यह अपडेट Android और Google Services दोनों पर लागू होगा, जिसमें खास तौर पर Google Messages ऐप में बड़े बदलाव किए गए हैं.

Google Messages में स्मार्ट स्कैम प्रोटेक्शन
अब Google Messages में स्मार्ट स्कैम डिटेक्शन सिस्टम जोड़ा गया है जो यूजर्स को फर्जी लिंक और फ्रॉड मैसेज से बचाएगा.

Safer Links Feature
अब जब कोई संदिग्ध लिंक आपके मैसेज में आता है, तो Google Messages आपको चेतावनी देगा. अगर लिंक किसी फिशिंग साइट या मैलवेयर पेज पर ले जाता है, तो ऐप उस साइट को तब तक ब्लॉक करेगा जब तक आप खुद उसे सुरक्षित घोषित न कर दें. Google के मुताबिक, यह फीचर दुनियाभर में धीरे-धीरे रोलआउट किया जा रहा है ताकि फिशिंग और फ्रॉड मैसेजेज को कम किया जा सके.

Key Verifier फीचर – एन्क्रिप्टेड चैट्स के लिए नई सुरक्षा
Google ने Key Verifier नाम का नया फीचर भी जोड़ा है जो एंड-टू-एंड एन्क्रिप्टेड चैट्स को और सुरक्षित बनाता है. अब यूजर अपने कॉन्टैक्ट के साथ QR कोड स्कैन करके यह कन्फर्म कर सकते हैं कि चैट असली है और कोई थर्ड पार्टी उसमें दखल नहीं दे रही. यह फीचर Android 10 और उसके ऊपर के वर्जन में काम करेगा.

Account Recovery Tools – अब अकाउंट रिकवर करना और आसान
Google ने अपने अकाउंट रिकवरी सिस्टम को भी बेहतर बनाया है ताकि अगर किसी यूजर को अकाउंट एक्सेस खोने की स्थिति में मदद की जरूरत पड़े, तो वह जल्दी और सुरक्षित तरीके से दोबारा लॉगिन कर सके.

Recovery Contacts फीचर
अब यूजर्स अपने दोस्तों या परिवार के सदस्यों को Recovery Contact के रूप में जोड़ सकते हैं. अगर किसी वजह से आप अपने अकाउंट में लॉगिन नहीं कर पा रहे हैं, तो Google आपके Recovery Contact को एक 15 मिनट के लिए वैध कोड भेजेगा. आपको यह कोड डालकर अपने अकाउंट का एक्सेस वापस मिल जाएगा. Google यूजर्स को 10 तक Recovery Contacts जोड़ने की अनुमति देता है. हालांकि, एक बार किसी कॉन्टैक्ट का इस्तेमाल हो जाने के बाद, वह 7 दिनों तक दोबारा मदद नहीं कर सकेगा.

मोबाइल नंबर से करें साइन-इन
Google अब यूजर्स को पासवर्ड की जगह मोबाइल नंबर से साइन-इन करने का विकल्प भी दे रहा है. इस फीचर के जरिए आप अपने नंबर से जुड़े सभी अकाउंट देख सकते हैं और स्क्रीन लॉक या पैटर्न के जरिए ओनरशिप वेरिफाई कर सकते हैं. यह फीचर अभी धीरे-धीरे विभिन्न क्षेत्रों में रोलआउट किया जा रहा है.

स्कैम अवेयरनेस और डिजिटल सेफ्टी कैंपेन
Google सिर्फ तकनीकी अपडेट ही नहीं दे रहा, बल्कि यूजर्स को ऑनलाइन ठगी के प्रति जागरूक करने के लिए कैंपेन भी चला रहा है. कंपनी का “Be Scam Ready” प्रोग्राम अब और ज्यादा देशों में लॉन्च हो रहा है. इसके अलावा, Google National Cybersecurity Alliance के साथ मिलकर यूजर्स — खासकर युवा और वरिष्ठ नागरिकों को डिजिटल सुरक्षा के बारे में शिक्षित कर रहा है.

Mohit Chaturvedi

मोहित चतुर्वेदी एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार और टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट हैं, इनके पास टेक फील्ड में 13 सालों का एक्सपीरियंस है। वे जटिल तकनीकी शब्दों को भी आसान भाषा में समझाते हैं, जिससे सब लोगों को समझ आ...और पढ़ें

