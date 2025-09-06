Google लाया नया फीचर, बार-बार Translation का झंझट खत्म! अब Scroll करते ही समझाएगा आपकी भाषा
Google लाया नया फीचर, बार-बार Translation का झंझट खत्म! अब Scroll करते ही समझाएगा आपकी भाषा

Google Scroll and Translate Features: Google ने अपने Circle to Search फीचर को और एडवांस बना दिया है. कंपनी ने इसमें नया Scroll and Translate अपडेट जोड़ा है, जिसकी मदद से अब यूजर्स किसी भी वेबपेज या ऐप पर पढ़ते-पढ़ते ही टेक्स्ट का लगातार ट्रांसलेशन कर पाएंगे. पहले जहां लंबा कंटेंट पढ़ते समय बार-बार ट्रांसलेट करना पड़ता था, अब यह झंझट खत्म हो जाएगा.  

 

Written By  Udbhav Tripathi|Last Updated: Sep 06, 2025, 09:32 AM IST
Google Scroll and Translate Features: गूगल लगातार यूजर्स के लिए समय-समय पर नए-नए फीचर्स लाता रहता है. Google अपने अपडेट्स से यूजर्स का एक्सपीरियंस और बेहतर बनाने की कोशिश करता रहता है. इसी क्रम में गूगल ने अपने Circle to Search फीचर को एडवांस बना दिया है. अब कंपनी ने इसमें Scroll and Translate नाम का नया फीचर जोड़ा है. इस फीचर के जरिए आप किसी भी टेक्स्ट को पढ़ते-पढ़ते, यानी स्क्रॉल करते हुए ही दूसरी भाषा में ट्रांसलेट कर सकते हैं. पहले जहां लंबा पेज पढ़ते समय बार-बार ट्रांसलेशन दोबारा शुरू करना पड़ता था, अब यह समस्या पूरी तरह से समाप्त हो जाएगी. इस अपडेट से यूजर्स को लंबा वेब पेज, मेन्यू या आर्टिकल पढ़ने में काफी आसानी मिलेगी.  Google के अनुसार यह अपडेट इस सप्ताह से चुनिंदा सैमसंग डिवाइस पर रोलआउट होना शुरू होगा. धीरे-धीरे बाकी फोन्स में भी यह फीचर्स मिलने लगेगा.

Circle to Search फीचर को पहले जान लीजिए
Google का Circle to Search यह एक स्मार्ट AI टूल है, जिसे मोबाइल पर सर्चिंग को और तेज और आसान बनाने के लिए तैयार किया गया है. इसके जरिए आप अपनी स्क्रीन पर दिख रहे किसी भी शब्द, फोटो या प्रोडक्ट को बिना ऐप बदले तुरंत सर्च कर सकेंगे. इसका सबसे बड़ा फायदा यह होगा कि आपको अब कॉपी-पेस्ट करने या अलग ब्राउजर खोलने की जरूरत नहीं पड़ती.

इसे यूज भी करना बहुत ही आसान है. बस आपको होम बटन या नेविगेशन बार को थोड़ी देर तक प्रेस करना होगा. इसके बाद स्क्रीन पर आप जिस कंटेंट को सर्च करना चाहते हैं, उसे बस circle, टैप या हाइलाइट करना होगा. बस तुरंत ही Google उस कंटेंट से जुड़ी जानकारी आपको दे देगा.

अब जानिए Scroll and Translate फीचर को

गूगल ने Circle to Search में एक नया अपडेट लाया है जिसे Scroll and Translate कहा जा रहा है. इस फीचर से अब यूजर्स किसी वेबपेज या ऐप पर नीचे स्क्रॉल करते-करते लगातार टेक्स्ट को ट्रांसलेट कर सकेंगे. इसकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि अब हर बार टेक्स्ट को सेलेक्ट करने या ट्रांसलेट करने की जरूरत नहीं होगी. बस एक बार Translate आइकन पर टैप करके Scroll and Translate सेलेक्ट करें और उसके बाद स्क्रीन पर जो भी टेक्स्ट आएगा, वह अपने-आप ट्रांसलेट होता जाएगा.
 
इसकी खासियत भी जान लीजिए
गूगल के अनुसार Circle to Search में सबसे ज्यादा यूज होने वाला टूल ट्रांसलेशन ही है. पहले लंबे टेक्स्ट को पढ़ते समय हर हिस्से को अलग-अलग चुनकर ट्रांसलेट करना पड़ता था, जो थोड़ा झंझट भरा काम था. लेकिन अब नए Scroll and Translate फीचर के साथ यह समस्या खत्म हो जाएगी. यह अपडेट खासकर उन लोगों के लिए उपयोगी रहेगा जो अलग-अलग भाषाओं में कंटेंट पढ़ते हैं. जैसे स्टूडेंट्स, रिसर्च करने वाले लोग या फिर मल्टी-लैंग्वेज आर्टिकल पढ़ने वाले यूजर्स. इस फीचर की मदद से मल्टीटास्किंग और भी आसान हो जाएगी और रियल-टाइम ट्रांसलेशन बिना रुकावट के मिल सकेगा.

Udbhav Tripathi

इलाहाबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन. टेक से जुड़े विषयों पर लिखने में दिलचस्पी. किताबें पढ़ना, ट्रैवल करना और शांत जगहों पर समय बिताना पसंद है.

