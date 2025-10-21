Advertisement
Google ने लिया अनोखा फैसला, अब लॉन्चिंग से पहले ही दे रहा Pixel फोन इस्तेमाल करने का मौका, लेकिन ये है शर्त

Google ने अपने आने वाले Pixel फोन की लॉन्चिंग से पहले एक ऐसा फैसला लिया है, जो इससे पहले दूसरी किसी कंपनी ने नहीं किया है. इसे जानने के लिए बाद अब फैंस हैरान भी हैं और खुश भी हो रहे हैं.

Written By  Bhawna Sahni|Last Updated: Oct 21, 2025, 05:43 PM IST
अब तक लगभग सभी मोबाइल कंपनियां तब अपने डिवाइस को पूरी दुनिया से छिपाकर रखती हैं, जब तक उसे ऑफिशियली लॉन्च न कर दिया जाए. हालांकि, अब जल्द ही Google इस ट्रेंड को बदलने वाला है. दरअसल, हाल ही में खबर आई है कि कंपनी ने अपने सबसे खास Pixel यूजर्स को एक खास मौका दिया है. कंपनी ने अपने 'Superfans' ग्रुप के मेंबर्स को आने वाले Pixel डिवाइस को लॉन्च से पहले ही इस्तेमाल करने का ऑफर किया है. Google ने अपनी इस पहल को 'Trusted Tester Programme' का नाम दिया है, जिसमें चुने गए लोग नए Pixel प्रोडक्ट्स को सबसे पहले टेस्ट कर सकेंगे. इसके लिए Superfans को पहले आवेदन करना होगा.

Google का अनोखा कदम
Google जैसी बड़ी कंपनी ने एक अनोखा कदम उठाया है. अब वह कुछ चुनिंदा लोगों को मौका दे रही है कि वे उसके नए स्मार्टफोन को लॉन्च से पहले इस्तेमाल करें और अपनी राय दें. ये फोन अभी बाजार में नहीं आए हैं, लेकिन Google चाहता है कि कुछ यूजर्स इन्हें पहले ही इस्तेमाल करें और अपना अनुभव शेयर करें. इससे कंपनी को प्रोडक्ट को और बेहतर बनाने में मदद मिलेगी.

सिर्फ 15 लोग चुने जाएंगे
Bloomberg के मुताबिक, इस प्रोग्राम में सिर्फ 15 लोगों को चुना जाएगा. जो लोग चुने जाएंगे, उन्हें एक सीक्रेट समझौता (Non-Disclosure Agreement) पर साइन कराया जाएगा. साथ ही, उन्हें Google की तरफ से दिए गए खास कवर में टेस्ट डिवाइस को छुपाकर रखना होगा, ताकि कोई और उसे देख न सके. इस कॉन्पिटिशन में हिस्सा लेने वालों से कहा गया है कि वे Pixel डिवाइस के बारे में अपनी जानकारी और दिलचस्पी दिखाएं. साथ ही, उन्हें Google के हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को बेहतर बनाने के लिए अपने सुझाव भी देने होंगे.

पहली बार कोई कंपनी उठा रही ऐसी कदम
टेक कंपनियां कभी-कभी अपने नए प्रोडक्ट्स को लॉन्च से पहले छोटे स्तर पर टेस्ट करवाती हैं, लेकिन ये टेस्टिंग आमतौर पर कंपनी के अंदर ही होती है. Google ने इस बार कुछ अलग किया है. उसने अपने Pixel ब्रांड के फैंस को यह खास मौका दिया है कि वे नए डिवाइस को पहले इस्तेमाल करें और अपनी राय दें. यह Google की रणनीति में एक बड़ा बदलाव माना जा रहा है. हालांकि Google ने यह साफ नहीं किया है कि टेस्टिंग कब शुरू होगी, लेकिन अब तक के ट्रेंड को देखें तो कंपनी आमतौर पर अगस्त के आसपास अपने नए Pixel फोन लॉन्च करती है. इसी पैटर्न को देखते हुए माना जा रहा है कि Google 2026 की गर्मियों की शुरुआत में ही इन डिवाइस की बीटा टेस्टिंग शुरू कर सकता है.

डिजाइन में दिख सकता है बदलाव
Pixel फोन के डिजाइन में बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है. Google की हार्डवेयर डिजाइन चीफ Ivy Ross ने पिछले साल बताया था कि कंपनी हर दो से तीन साल में अपने डिजाइन स्टाइल को फिर से देखती है. अगस्त 2025 में लॉन्च हुआ Pixel 10 दिखने में पिछले मॉडल जैसा ही है, जिससे अंदाजा लगाया जा रहा है कि आने वाले नए Pixel फोन में डिजाइन को लेकर बड़ा बदलाव हो सकता है. Ross ने अपने एक इंटरव्यू में बताया था कि उस समय Google अपने 2026 के नए प्रोडक्ट्स की तैयारी पूरी कर रहा था. साथ ही, कंपनी ने 2027 में आने वाले हार्डवेयर की प्लानिंग भी शुरू कर दी थी.

क्या है नए प्रोग्राम का मकसद
दूसरी ओर Trusted Tester Programme का एक और मकसद यह भी हो सकता है कि Google अपने आने वाले Pixel डिवाइस को लेकर लोगों के बीच सही जानकारी फैला सके. पिछले कुछ सालों में कंपनी को अपने नए फोन की जानकारी लीक होने से रोकने में काफी परेशानी हुई है. कई बार लॉन्च से महीनों पहले ही नए Pixel फोन की तस्वीरें और डिटेल्स इंटरनेट पर आ जाती हैं. ऐसे में यह प्रोग्राम Google को इस तरह की लीक को कंट्रोल करने में मदद कर सकता है.

About the Author
author img
Bhawna Sahni

ज़ी न्यूज में चीफ सब एडिटर. वर्तमान में टेक्नोलॉजी और इनोवेशन से जुड़ी खबरें लिख रही हैं. मीडिया इंडस्ट्री में 10 साल का अनुभव. इंडिया टीवी, न्यूज़बाइट्स और ज़ी हिन्दुस्तान में काम कर चुकी हैं. मास...और पढ़ें

