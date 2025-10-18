Advertisement
Google का दिवाली धमाका! सिर्फ 11 रुपये में मिल रही 2TB स्टोरेज, लेकिन पहले जान लें ये ट्विस्ट

Google Storage को लेकर आजकल लोग काफी परेशान रहते हैं. लेकिन अब दिवाली के मौके पर Google ने अपने यूजर्स के लिए एक दिलचस्प प्लान का ऐलान कर दिया है, जिसके तहत यूजर्स सिर्फ 11 रुपये में एक्स्ट्रा 2TB तक स्टोरेज ले सकते हैं. जानिए क्या है ये ऑफर.

Written By  Bhawna Sahni|Last Updated: Oct 18, 2025, 10:08 AM IST
त्योहारों के सीजन में ई-कॉमर्स साइट्स पर शॉपिंग के लिए कई तरह के ऑफर्स चलाए जाते हैं. हर साल दिवाली के मौके पर Google भी अपने यूजर्स के लिए दिलचस्प डिस्काउंट लेकर आता है. इस बार भी कंपनी एक दिलचस्प ऑफर लेकर आई है, जिसके बाद Google Drive में सिर्फ 11 रुपये में ही आप एक्स्ट्रा स्टोरेज का फायदा उठा सकते हैं. अगर आप भी अपना डेटा, फोटोज या वीडियो सेव करने के लिए Google Drive का में एक्स्ट्रा स्पेस चाहते हैं तो आपके यह एक सुनहरा मौका है. 

Google ने किया स्पेशल प्लान का ऐलान
दिवाली के मौके पर Google ने अपने Google One सब्सक्रिप्शन प्लान्स पर स्पेशल ऑफर का ऐलान किया है. इन प्लान्स के जरिए यूजर्स को ज्यादा क्लाउड स्टोरेज स्पेस मिलता है, जिसमें वे अपनी फाइल्स, फोटो, वीडियो और दूसरे मीडिया को सुरक्षित रख सकते हैं. अब यूजर्स इन दिवाली ऑफर्स के तहत कम कीमत में ज्यादा स्टोरेज ले सकते हैं. हालांकि, ये ऑफर सीमित समय के लिए ही उपलब्ध हैं, इसलिए ऑफर खत्म होने से पहले इसका फायदा उठाना बेहतर रहेगा.

Google के चार सब्सक्रिप्शन प्लान्स 
बता दें कि Google One के चार सब्सक्रिप्शन प्लान्स हैं- Lite, Basic, Standard और Premium, जिनमें मैक्सिमम 2TB तक का क्लाउड स्टोरेज दिया जाता है. यूजर्स अपनी जरूरत के मुताबिक इनमें से कोई भी प्लान चुन सकते हैं और भारी छूट के साथ स्टोरेज बढ़ा सकते हैं. चलिए किस प्लान में कितनी स्टोरेज दी जा रही है और हर प्लान के लिए कितनी कीमत चुकानी होगी.

जानें कीमत
Lite- 30GB- पहले महीने 11 रुपये फिर 59 रुपये प्रति माह
Basic- 100GB- पहले महीने 11 रुपये फिर 130 रुपये प्रति माह
Standard- 200GB- पहले महीने 11 रुपये फिर 210 रुपये प्रति माह
Premium- 2TB- पहले महीने 11 रुपये फिर 650 रुपये प्रति माह

धनतेरस पर समृद्धि नहीं, बर्बादी आएगी..अगर ऑनलाइन गोल्ड-सिल्वर खरीदते समय किए ये गलती

Google One के दिवाली ऑफर्स सालाना सब्सक्रिप्शन प्लान्स पर भी लागू हैं. इसके प्लान और उनकी कीमत है-

Lite- 30GB प्रति माह- पहले ₹708- अब ₹479
Basic- 100GB- पहले ₹1,560- अब ₹1,000
Standard- 200GB स्टोरेज- पहले ₹2,520- अब ₹1,600
हालांकि, Premium प्लान के सालाना सब्सक्रिप्शन पर Google ने फिलहाल कोई छूट नहीं दी है.

बदल जाएगा Windows 11! 'Hey Copilot' कहते ही PC खुद करेगा सारा काम

31 अक्टूबर तक ही वैलिड
Google One के ये ऑफर्स नए और पुराने दोनों यूजर्स के लिए हैं. ये ऑफर्स सिर्फ 31 अक्टूबर 2025 तक ही वैलिड हैं. ध्यान देने वाली बात यह है कि जैसे ही 3 महीने या 1 साल की सब्सक्रिप्शन अवधि पूरी हो जाएगी, उसके बाद प्लान की कीमतें फिर से सामान्य रेट पर वापस आ जाएंगी.

Bhawna Sahni

ज़ी न्यूज में चीफ सब एडिटर. वर्तमान में टेक्नोलॉजी और इनोवेशन से जुड़ी खबरें लिख रही हैं. मीडिया इंडस्ट्री में 10 साल का अनुभव.

googlegoogle storage

