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कबाड़ समझकर फेंक दिए हैं पुराना स्मार्टफोन? अब इन्हीं फोन को खरीदने की योजना बना रहा Google, जानिए क्या है पूरा प्लान

Google Phone Cluster Computing: जिस पुराने स्मार्टफोन को लोग बेकार समझकर कहीं भी रखकर भूल जाते हैं, वही फोन से अब गूगल बड़ी मशीन बनाने जा रहा है. गूगल एक ऐसी तकनीक पर काम कर रहा है, जिसमें हजारों पुराने फोन मिलकर मिनी डेटा सेंटर का काम करेंगे. यानी आपके पुराने फोन को गूगल खरीदने की प्लानिंग कर रहा है.

Written ByUdbhav Tripathi
Published: Jun 13, 2026, 06:42 PM IST|Updated: Jun 13, 2026, 06:42 PM IST
कबाड़ समझकर फेंक दिए हैं पुराना स्मार्टफोन? अब इन्हीं फोन को खरीदने की योजना बना रहा Google, जानिए क्या है पूरा प्लान

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Udbhav Tripathi

Udbhav Tripathi

उद्भव त्रिपाठी जी न्यूज डिजिटल में सब एडिटर हैं. वह जुलाई 2025 में जी न्यूज से जुड़े. साइंस और ऑटो-टेक की खबरें लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं. उन्होंने अब तक Samsung, Realme और  Vivo जैसे स्मार्टफोन्स के रिव्यू किए हैं. 2025 के बिहार चुनाव में इन्होंने लाइव खबरें चलाई थी जो लोगों को काफी पसंद आई थी. इनकी खबरें काफी भरोसेमंद होती हैं. इससे पहले वे हरिभूमि में काम कर चुके हैं. जहां उन्होंने टेक, एक्सप्लेनर और देश दुनिया पर भी काम किया. इनकी पढ़ाई की बात करें तो इन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से मॉस कम्यूनिकेशन में PG कर रखा है. अगर आपको इनसे बात करनी है, तो आप udbhavtripaathi@gmail.com पर जुड़ सकते हैं.

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