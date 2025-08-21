Google Pay-PhonePe वालों ध्यान दें! 1 अक्टूबर से बंद हो जाएगा यह खास फीचर, NPCI ने लिया बड़ा फैसला
Advertisement
trendingNow12890503
Hindi Newsटेक

Google Pay-PhonePe वालों ध्यान दें! 1 अक्टूबर से बंद हो जाएगा यह खास फीचर, NPCI ने लिया बड़ा फैसला

ऑनलाइन पेमेंट करने वालों के लिए बड़ी खबर है. अक्सर UPI ऐप्स के जरिए फ्रॉड के मामले सामने आते रहते हैं. स्कैमर्स लोगों के साथ ठगी करने के लिए तरह तरह के तरीके अपनाते रहते हैं और लोगों की मेहनत की कमाई पल भर में गायब कर देते हैं. अब ऐसी ठगी को रोने के लिए NPCI ने बड़ा फैसला लिया है.

 

Written By  Udbhav Tripathi|Last Updated: Aug 21, 2025, 12:24 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Google Pay-PhonePe वालों ध्यान दें! 1 अक्टूबर से बंद हो जाएगा यह खास फीचर, NPCI ने लिया बड़ा फैसला

NPCI New Rule: आज के समय में ऑनलाइन फ्रॉड के मामले बढ़ती ही जा रहे हैं. हर दिन नए-नए तरीकों से साइबर फ्रॉड हो रहे हैं. एक छोटी सी गलती के कारण लोगों की मेहनत की कमाई कुछ ही सेकंड में गायब हो जाती है. ऐसे में अब NPCI ने UPI के जरिए होने वाले फ्रॉड को रोकने के लिए बड़ा कदम उठाया है. जिसके तहत 1 अक्तूबर से UPI ट्रांजैक्शन से जुड़े नियमों में बदलाव होगा, जिसके बाद धोखाधड़ी की गुंजाइश काफी हद तक कम हो जाएगी.

भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम यानी NPCI ने ऑनलाइन पेमेंट फ्रॉड को रोकने के लिए बड़ा कदम उठाया है. इसके तहत अब 1 अक्टूबर से Google Pay और PhonePe जैसे ऐप्स पर पेमेंट रिक्वेस्ट भेजना पूरी तरह से बंद हो जाएगा, जिससे ऑनलाइन फ्रॉड को कम किया जा सकेगा.

ये भी पढ़ेंः इंटरनेट यूजर्स ध्यान दें! बिना Aadhaar वेरिफिकेशन नहीं मिलेगी सुपर-फास्ट स्पीड

इस तरह लोगों के साथ हो रही थी ठगी

अभी UPI ऐप्स पर सिर्फ पैसे भेजने का ही नहीं बल्कि पेमेंट रिक्वेस्ट भेजने का भी ऑप्शन मिलता है. इसी का स्कैमर्स जमकर फायदा उठाते हैं. स्कैमर्स लोगों को पैसे भेजने के बजाय पैसे की रिक्वेस्ट भेज देते हैं. कई बार लोग गलती से या फिर कन्फ्यूजन में इसे पैसे आने का मैसेज समझ लेते हैं और बिना ध्यान दिए रिक्वेस्ट अप्रूव कर देते हैं. इसका नतीजा यह होता है कि उनके अकाउंट से पैसे कट जाते हैं. ऐसे मामले OLX जैसी ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट्स पर भी आए थे, जहां सेलर्स के भेष में ठग, पेमेंट रिक्वेस्ट भेजकर ग्राहकों को चूना लगा रहे थे.

UPI Lite में भी NPCI ने किए बड़े बदलाव

UPI को न सिर्फ सेफ बल्कि ज्यादा आसान बनाने के लिए NPCI ने UPI Lite में कुछ बड़े बदलाव किए हैं. बता दें कि UPI Lite एक तरह का प्रीपेड वॉलेट है जो सीधे UPI इंफ्रास्ट्रक्चर में बना हुआ है.

पहले आप इस वॉलेट में अधिकतम ₹2,000 डाल सकते थे, इस लिमिट को बढ़ाकर ₹5,000 कर दिया गया है.

इसके साथ ही एक बार में पेमेंट करने की लिमिट को भी ₹500 से बढ़ाकर ₹1,000 कर दिया गया है.

ये भी पढ़ेंः Microsoft यूजर्स के लिए मोदी सरकार ने जारी किया अलर्ट, तुरंत करें ये काम नहीं तो... 

अब इसमें ऑटो टॉप-अप की सुविधा भी मिलेगी. यानी अगर वॉलेट की राशि तय सीमा से कम हो गई, तो यह अपने आप रिचार्ज हो जाएगा. इससे बार-बार मैन्युअल टॉप-अप करने की झंझट खत्म हो जाएगी.

NPCI के ये बदलाव UPI Lite को और ज्यादा सेफ, सुविधाजनक और यूज़र-फ्रेंडली बनाने की दिशा में अहम कदम माने जा रहे हैं.

About the Author
author img
Udbhav Tripathi

इलाहाबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन. टेक से जुड़े विषयों पर लिखने में दिलचस्पी. किताबें पढ़ना, ट्रैवल करना और शांत जगहों पर समय बिताना पसंद है.

...और पढ़ें

TAGS

GOOGLE PAYPhonePeNPCI

Trending news

अहमदाबाद: हिंदू बच्चे की चाकू से घोंप कर मारने वाले मुस्लिम लड़के के साथ क्या हुआ?
Ahmedabad
अहमदाबाद: हिंदू बच्चे की चाकू से घोंप कर मारने वाले मुस्लिम लड़के के साथ क्या हुआ?
Pakistan की 'कबूतर' वाली साजिश नाकाम, जम्मू रेलवे स्टेशन को बम से उड़ाने की धमकी
BSP
Pakistan की 'कबूतर' वाली साजिश नाकाम, जम्मू रेलवे स्टेशन को बम से उड़ाने की धमकी
माता वैष्णो देवी के दर्शन कराने जा रही बस पुल से 30 फीट नीचे गिरी, 1 की मौत 40 घायल
Samba
माता वैष्णो देवी के दर्शन कराने जा रही बस पुल से 30 फीट नीचे गिरी, 1 की मौत 40 घायल
VP Election: कांग्रेस ने फंसा दिया पेंच! BJP की सहयोगी पार्टियों में 'धर्मसंकट'
Vice President
VP Election: कांग्रेस ने फंसा दिया पेंच! BJP की सहयोगी पार्टियों में 'धर्मसंकट'
पुतिन जेलेंस्की से नहीं करेंगे मुलाकात, रूस-यूक्रेन का नहीं निकलेगा नतीजा? जानें वजह
Donald Trump
पुतिन जेलेंस्की से नहीं करेंगे मुलाकात, रूस-यूक्रेन का नहीं निकलेगा नतीजा? जानें वजह
Aaj Ki Taza Khabar Live: बिहार जाएंगे सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव, राहुल गांधी-तेजस्वी यादव के साथ रैली में होंगे शामिल
breaking news
Aaj Ki Taza Khabar Live: बिहार जाएंगे सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव, राहुल गांधी-तेजस्वी यादव के साथ रैली में होंगे शामिल
कुत्ते पालने के लिए लेना होगा लाइसेंस, लगाना होगा मजल; इस शहर में लागू हुई गाइडलाइंस
Pet Dogs News
कुत्ते पालने के लिए लेना होगा लाइसेंस, लगाना होगा मजल; इस शहर में लागू हुई गाइडलाइंस
बारिश की फिर होगी वापसी, अगले हफ्ते तक झमाझम बरसेंगे बादल; जान लें अपने शहर का मौसम
weather update
बारिश की फिर होगी वापसी, अगले हफ्ते तक झमाझम बरसेंगे बादल; जान लें अपने शहर का मौसम
PM-CM-मंत्री जेल गए तो कुर्सी भी जाएगी, मोदी सरकार के लाए विधेयकों के क्या हैं मायने
DNA
PM-CM-मंत्री जेल गए तो कुर्सी भी जाएगी, मोदी सरकार के लाए विधेयकों के क्या हैं मायने
2 लाख नौकरियां जाएंगी, सरकार को भी करोड़ों का नुकसान...ऑनलाइन बिल इतना जरूरी क्यों?
online gaming
2 लाख नौकरियां जाएंगी, सरकार को भी करोड़ों का नुकसान...ऑनलाइन बिल इतना जरूरी क्यों?
;