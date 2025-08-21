Google Pay-PhonePe वालों ध्यान दें! 1 अक्टूबर से बंद हो जाएगा यह खास फीचर, NPCI ने लिया बड़ा फैसला

NPCI New Rule: आज के समय में ऑनलाइन फ्रॉड के मामले बढ़ती ही जा रहे हैं. हर दिन नए-नए तरीकों से साइबर फ्रॉड हो रहे हैं. एक छोटी सी गलती के कारण लोगों की मेहनत की कमाई कुछ ही सेकंड में गायब हो जाती है. ऐसे में अब NPCI ने UPI के जरिए होने वाले फ्रॉड को रोकने के लिए बड़ा कदम उठाया है. जिसके तहत 1 अक्तूबर से UPI ट्रांजैक्शन से जुड़े नियमों में बदलाव होगा, जिसके बाद धोखाधड़ी की गुंजाइश काफी हद तक कम हो जाएगी.

भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम यानी NPCI ने ऑनलाइन पेमेंट फ्रॉड को रोकने के लिए बड़ा कदम उठाया है. इसके तहत अब 1 अक्टूबर से Google Pay और PhonePe जैसे ऐप्स पर पेमेंट रिक्वेस्ट भेजना पूरी तरह से बंद हो जाएगा, जिससे ऑनलाइन फ्रॉड को कम किया जा सकेगा.

इस तरह लोगों के साथ हो रही थी ठगी

अभी UPI ऐप्स पर सिर्फ पैसे भेजने का ही नहीं बल्कि पेमेंट रिक्वेस्ट भेजने का भी ऑप्शन मिलता है. इसी का स्कैमर्स जमकर फायदा उठाते हैं. स्कैमर्स लोगों को पैसे भेजने के बजाय पैसे की रिक्वेस्ट भेज देते हैं. कई बार लोग गलती से या फिर कन्फ्यूजन में इसे पैसे आने का मैसेज समझ लेते हैं और बिना ध्यान दिए रिक्वेस्ट अप्रूव कर देते हैं. इसका नतीजा यह होता है कि उनके अकाउंट से पैसे कट जाते हैं. ऐसे मामले OLX जैसी ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट्स पर भी आए थे, जहां सेलर्स के भेष में ठग, पेमेंट रिक्वेस्ट भेजकर ग्राहकों को चूना लगा रहे थे.

UPI Lite में भी NPCI ने किए बड़े बदलाव

UPI को न सिर्फ सेफ बल्कि ज्यादा आसान बनाने के लिए NPCI ने UPI Lite में कुछ बड़े बदलाव किए हैं. बता दें कि UPI Lite एक तरह का प्रीपेड वॉलेट है जो सीधे UPI इंफ्रास्ट्रक्चर में बना हुआ है.

पहले आप इस वॉलेट में अधिकतम ₹2,000 डाल सकते थे, इस लिमिट को बढ़ाकर ₹5,000 कर दिया गया है.

इसके साथ ही एक बार में पेमेंट करने की लिमिट को भी ₹500 से बढ़ाकर ₹1,000 कर दिया गया है.

अब इसमें ऑटो टॉप-अप की सुविधा भी मिलेगी. यानी अगर वॉलेट की राशि तय सीमा से कम हो गई, तो यह अपने आप रिचार्ज हो जाएगा. इससे बार-बार मैन्युअल टॉप-अप करने की झंझट खत्म हो जाएगी.

NPCI के ये बदलाव UPI Lite को और ज्यादा सेफ, सुविधाजनक और यूज़र-फ्रेंडली बनाने की दिशा में अहम कदम माने जा रहे हैं.