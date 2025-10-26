Advertisement
UPI Mapper ने मचाया बवाल! UPI ऐप्स की चालाकी से यूजर्स कन्फ्यूज, NPCI ने लिया बड़ा फैसला

UPI पेमेंट्स की दुनिया में बड़ा बदलाव आया है. NPCI ने एक नया फीचर लॉन्च किया. पहले जिस ऐप से रजिस्ट्रेशन होता था, वही डिफॉल्ट बन जाती थी, जिससे बड़े ऐप्स को फायदा मिलता था. हालांकि, अब NPCI ने एक बड़ा कदम उठाया है.

Written By  Bhawna Sahni|Last Updated: Oct 26, 2025, 03:52 PM IST
UPI Mapper ने मचाया बवाल! UPI ऐप्स की चालाकी से यूजर्स कन्फ्यूज, NPCI ने लिया बड़ा फैसला

भारत में डिजिटल पेमेंट्स यानी UPI की दुनिया बहुत तेजी से बढ़ रही है. हर ऐप एक दूसरे को कड़ी टक्कर दे रही है. वहीं, सभी कंपनियां आगे निकलने की होड़ में लगी रहती है. ऐसे में UPI सिस्टम को चलाने वाली संस्था नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI) ने एक अहम बदलाव करते हुए लोगों के बीच UPI ऐप्स के और ऑप्शन्स देने की कोशिश की है, ताकि सभी ऐप्स के बीच तालमेल बना रहे. NPCI ने सभी UPI ऐप्स को आदेश दिया कि वे यूजर्स को यह ऑप्शन दें कि वे अपनी पसंद का UPI ऐप चुन सकें.

डिफॉल्ट बना रहता था ऐप
जबकि पहले ऐसा होता था कि जिस ऐप से यूजर ने सबसे पहले रजिस्ट्रेशन किया होता वही ऐप हमेशा डिफॉल्ट बना रहता था. लेकिन अब NPCI चाहता है कि यूजर किसी एक ऐप में फंसे न रहें. इस नए फीचर को UPI Mapper नाम दिया गया है, जो यूजर्स की UPI ID को उनके मोबाइल नंबर से जोड़ता है. UPI ID एक वर्चुअल पेमेंट एड्रेस है जैसे username@ybl या username@oksbi, जिसे ट्रांजैक्शन के लिए इस्तेमाल किया जाता है. अब इसी सिस्टम के जरिए हर यूजर की UPI ID सीधे उनके मोबाइल नंबर से लिंक हो जाती है, जिससे यह पता लगाना आसान हो जाता है कि किस नंबर पर कौन-सी UPI ऐप एक्टिव है और पेमेंट कहां भेजनी है.

पहले था ये नियम
पुराने सिस्टम में जब कोई यूजर पहली बार किसी UPI ऐप से रजिस्ट्रेशन करता था तो उसकी UPI ID उसी ऐप से अपने आप जुड़ जाती थी और आगे चलकर सारे पेमेंट उसी ऐप के जरिए होते थे. इस सेटिंग का सबसे ज्यादा फायदा उन बड़े ऐप्स को मिलता था जो पहले से मार्केट में छाए हुए हैं, जैसे PhonePe, Google Pay और Paytm. इससे नए UPI ऐप्स को यूजर तक पहुंचने में मुश्किल होती थी और मार्केट में बराबरी का मौका नहीं मिल पाता था. NPCI ने जब सभी UPI ऐप्स को बराबरी का मौका देने की कोशिश की तो इससे अलग-अलग ऐप्स के बीच टकराव शुरू हो गया. लोग समझ नहीं पाए कि नया सिस्टम कैसे काम करेगा और ऐप्स भी एक-दूसरे से आगे निकलने की होड़ में लग गए. इस अफरा-तफरी को देखते हुए NPCI को अपने कदम पीछे लेने पड़े और सभी ऐप्स के बीच एक समझौता करवाना पड़ा, ताकि पेमेंट सिस्टम में स्थिरता बनी रहे.

Add Zee News as a Preferred Source

कैसे काम करता है UPI मैपर
अगर कोई व्यक्ति अपने मोबाइल नंबर से किसी दूसरे शख्स को पैसे भेजना चाहता था तो पहले NPCI UPI ऐप्स को यह अनुमति देता था कि वे अपने ऐप के अंदर ही चेक कर लें कि क्या दूसरा व्यक्ति उसी ऐप पर रजिस्टर्ड है या नहीं. यानि अगर दोनों शख्स एक ही UPI ऐप जैसे Google Pay या PhonePe इस्तेमाल करते थे तो वह ऐप अपने इंटरनल डेटा से यह जानकारी निकाल सकता था कि दूसरे शख्स की UPI ID मौजूद है या नहीं, जिससे पैसे भेजना आसान और तेज हो जाता था.

पहले था आसान
उदाहरण के लिए मान लो कि दोनों व्यक्ति Google Pay यूजर हैं. अगर पहला शख्स, दूसरे व्यक्ति को मोबाइल नंबर से पैसे भेजना चाहता है, तो पहले Google Pay अपने अंदर के डेटा में ही चेक कर सकता था कि दूसरे शख्स की UPI ID मौजूद है या नहीं. ऐप अपने इंटरनल सिस्टम से यह जानकारी निकालकर दोनों को आपस में जोड़ देता था, जिससे पैसे भेजने का प्रोसेस बहुत आसान और बिना किसी रुकावट के हो जाता था. इससे ट्रांजैक्शन तेज और सुरक्षित होती है.

NPCI ने लोकल UPI मैपिंग की सुविधा बंद की
लेकिन अब NPCI ने लोकल UPI मैपिंग की सुविधा बंद कर दी है. अब हर TPAP यानी थर्ड पार्टी UPI ऐप को यह अनुमति नहीं है कि वह अपने ऐप के अंदर ही चेक करे कि रिसीवर कौन है इसके बजाय, अब हर ऐप को NPCI के UPI Mapper से संपर्क करना पड़ता है, ताकि यह पता चल सके कि पैसे किस यूजर को भेजने हैं. इस बारे में एक अधिकारी ने बताया, 'इस बदलाव के पीछे सोच यह थी कि अगर PhonePe, Google Pay और Paytm को लोकल सर्च करने की अनुमति मिलती रहती तो इससे उनकी मार्केट में पकड़ और भी मजबूत हो जाती.'

आप भी पावर बैंक से चार्ज करते हैं अपना स्मार्टफोन? जान लें ये जरूरी बातें, वरना...

ट्रांजैक्शन में परेशानी
जब भी दो लोग मोबाइल नंबर के जरिए UPI से पैसे का लेन-देन कर रहते थे तो नए नियम की वजह से हर बार NPCI के सर्वर से कई बार जानकारी लेनी पड़ती थी. इस प्रोसेस में कई स्टेप्स जुड़ गए, जिससे ट्रांजैक्शन में देरी होने लगी और कई बार पेमेंट फेल भी हो जाती थी. हालांकि, यह कोई बहुत बड़ी तकनीकी समस्या नहीं थी, लेकिन इससे किसी को भी असल में कोई फायदा नहीं हो रहा था, न यूजर्स को, न ऐप्स को, और न ही पूरे डिजिटल पेमेंट सिस्टम को.

AI को भी हुई इंसानों वाली ये 'बीमारी', वैज्ञानिक भी हैरान! जानें क्या है मामला

 UPI ऐप्स के बीच मची होड़
इस नए नियम के बाद UPI ऐप्स के बीच एक तरह की होड़ शुरू हो गई, सभी ऐप्स यूजर्स से यह कहने लगे कि वे उन्हें अपनी प्राइमरी UPI ऐप बना लें, ताकि उन्हें पेमेंट मिल सके. थर्ड पार्टी UPI ऐप्स ने सिस्टम का फायदा उठाना शुरू कर दिया, जिससे पूरे पेमेंट सिस्टम में अफरा-तफरी मच गई और यूजर्स कन्फ्यूज हो गए. हर ऐप ने अलग-अलग तरीके अपनाए ताकि ज्यादा से ज्यादा यूजर्स उन्हें अपनी मुख्य ऐप बना लें. ऐसे में कई यूजर्स ने बिना पूरी बात समझे उस रिक्वेस्ट को मंजूरी दे दी. उन्हें लगा कि अगर वे उस ऐप को अपनी प्राइमरी UPI ऐप नहीं बनाएंगे, तो उन्हें UPI से पैसे मिल ही नहीं पाएंगे.

