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अब बच्चों को नहीं देना होगा कैश, आपके अकाउंट से सीधे कर सकेंगे पेमेंट, Google Pay पर आ गया नया फीचर

Google Pay UPI Circle Feature: डिजिटल पेमेंट की दुनिया में नए-नए फीचर आ रहा है जिससे यूजर्स बिना किसी समस्या के पेमेंट कर सकें. इसी क्रम में गूगल पे पर एक और बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है. भारत में UPI के बढ़ते इस्तेमाल के बीच Google Pay ने एक ऐसा फीचर पेश किया है, जिससे बिना बैंक अकाउंट के भी यूजर्स ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं. गूगल पे का Pocket Money फीचर क्या है, आइए जानते हैं...

 

Written By  Udbhav Tripathi|Last Updated: Apr 10, 2026, 10:19 AM IST
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अब बच्चों को नहीं देना होगा कैश, आपके अकाउंट से सीधे कर सकेंगे पेमेंट, Google Pay पर आ गया नया फीचर

Google Pay UPI Circle Feature: भारत में डिजिटल पेमेंट में एक बार फिर बड़ा बदलाव होने जा रहा है. डिजिटल पेमेंट के तौर-तरीकों को बदलने के बाद अब एक बार फिर Google Pay ऐसा फीचर लाया है जो बैंकिंग की समस्याओं को खत्म कर सकता है. गूगल पे ने Pocket Money नाम का एक नया टूल पेश कर दिया है, जिससे अब बिना बैंक अकाउंट लिंक किए भी UPI से पेमेंट कर सकेंगे. इस फीचर की सबसे बड़ी खास बात यह है कि अब बच्चे या आप पर आश्रित लोग भी बिना बैंक अकाउंट के भी UPI ट्रांजेक्शन कर सकेंगे.

क्या है नया UPI Circle और कैसे करता है काम?

गूगल पे के अनुसार नया फीचर खास उन लोगों के लिए बनाया गया है जो अपने बच्चों, माता-पिता या कर्मचारियों के खर्चों को मैनेज करना चाहते हैं. इसमें दो तरह के यूजर होंगे- प्राइमरी और सेकेंडरी. अगर आपके पास गूगल पे पर एक्टिव बैंक अकाउंट है तो आप प्राइमरी यूजर होंगे. आप अपने दोस्तों, बच्चों या अपने पर आश्रित लोगों को सेकेंडरी यूजर के रूप में जोड़ सकेंगे. इसके बाद वे आपके बैंक अकाउंट का इस्तेमाल करके पेमेंट कर सकेंगे लेकिन इसका पूरा कंट्रोल आपके हाथ में होगा.

सेफ्टी का भी रखा गया है ध्यान

गूगल ने इस नए फीचर में सेफ्टी और मैनेजमेंट को ध्यान में रखते हुए इसमें दो विकल्प दिए हैं-

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फुल डेलीगेशन 
इस ऑप्शन में प्राइमरी यूजर अपने सेकेंडरी यूजर के लिए अधिकतम 15,000 रुपये की मंथली लिमिट सेट कर सकता है. इस लिमिट के अन्दर सेकेंडरी यूजर को हर पेमेंट के लिए आपकी परमिशन नहीं लेनी होगी.

पार्शियल डेलीगेशन 
वहीं अगर आप ज्यादा सावधानी बरतना चाहते हैं तो इस ऑप्शन को सेलेक्ट कर सकते हैं. इसमें सेकेंडरी यूजर जब भी कोई पेमेंट करेगा उसे आपके पास एक रिक्वेस्ट भेजनी होगी. आपके अप्रूवल के बिना ट्रांजेक्शन पूरा नहीं होगा.

सेट-अप करने से पहले जान लीजिए ये बात

इस फीचर में प्राइमरी यूजर अपने साथ अधिकतम 5 सेकेंडरी यूजर्स को जोड़ सकता है. इसके लिए कुछ शर्तें हैं-

सेकेंडरी यूजर का नंबर आपके कांटेक्ट लिस्ट में होना ही चाहिए.

उनके पास गूगल पे ऐप और एक UPI ID या QR कोड होना जरूरी है.

ये है सेट-अप करने तरीका 

गूगल पे ऐप खोलें और UPI Circle सेक्शन पर जाएं.

अब उस व्यक्ति को चुनें जिसे आप जोड़ना चाहते हैं या उसका QR कोड स्कैन करें.

(ये भी पढे़ंः Instagram पर अब नहीं चलेंगे 'ये' वीडियो! टीनएजर्स सेफ्टी के लिए Meta ने उठाया कदम)

Approve every payment या फिर Set a monthly limit में से किसी एक ऑप्शन को सेलेक्ट करें.

सेकेंडरी यूजर की जानकारी जैसे रिलेशन या सरकारी आईडी नंबर लिखें.

अपना बैंक अकाउंट चुनें और UPI PIN डालकर इनविटेशन भेजें.

(ये भी पढे़ंः सोशल मीडिया पर लगेगा उम्र का पहरा! बिना सरकारी सबूत नहीं खुलेगा इंस्टा-फेसबुक अकाउंट)

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Udbhav Tripathi

उद्भव त्रिपाठी जी न्यूज डिजिटल में सब एडिटर हैं. वह जुलाई 2025 में जी न्यूज से जुड़े. टेक की खबरें लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं. उन्होंने अब तक Samsung, Realme और  Vivo जैसे स्मार्टफोन्स के रि...और पढ़ें

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