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सिर्फ चैटबॉट नहीं, अब 'हथियार' है AI! एंथ्रोपिक की बगावत और गूगल के 'हां' की इनसाइड स्टोरी जो आपको चौंका देगी

Google Pentagon Deal: अभी तक हम जिसे सिर्फ सवालाों के जवाब देने वाला स्मार्ट चैटबॉट समझ रहे थे, वह अब दुनिया का सबसे खतरनाक हथियार बनने की राह पर है. AI की रेस अब सिर्फ टेक्नोलॉजी तक सीमित नहीं रही, बल्कि यह युद्ध के मैदानों तक पहुंच गई है. गूगल और अमेरिकी रक्षा मंत्रालय पेंटागन के बीच हुई एक डील ने टेक जगत मे हलचल मचा दी है. गूगल ने अपने सबसे शक्तिशाली AI मॉडल Gemini के दरवाजे सेना के लिए खोल दिए हैं.

 

Written By  Udbhav Tripathi|Last Updated: May 01, 2026, 05:53 AM IST
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सिर्फ चैटबॉट नहीं, अब 'हथियार' है AI! एंथ्रोपिक की बगावत और गूगल के 'हां' की इनसाइड स्टोरी जो आपको चौंका देगी

Google Pentagon Deal: टेक्नोलॉजी की बढ़ती रफ्तार अब युद्ध के मैदानों तक पहुंच गई है. टेक्नोलॉजी के बल पर अब युद्ध के मैदान में जीत तय हो रही है. इसी वजह से अब दुनिया की दिग्गज टेक कंपनियां सिलिकॉन वैली से निकलकर युद्ध के मैदान की तरफ रुख कर रही हैं. ताजा मामला सामने आया है गूगल का. Google ने अमेरिकी रक्षा विभाग यानी पेंटागन के साथ एक बड़ा समझौता किया है, जिसके तहत वह अपनी सबसे एडवांस AI टेक्नोलॉजी Gemini को सेना के इस्तेमाल के लिए उपलब्ध कराएगा. इस फैसले ने टेक जगत में हलचल मचा दी है.

क्या है गूगल और पेंटागन की यह 'गुप्त' डील?

Google ने पेंटागन को अपने AI मॉडल्स का एक्सेस देने का फैसला किया है, जिसका इस्तेमाल किसी भी वैध सरकारी उद्देश्य के लिए किया जा सकेगा. गूगल ने यह कदम तब उठाया है जब गूगल के ही 100 से ज्यादा कर्मचारियों ने सीईओ सुंदर पिचाई को लेटर लिखकर इस समझौते का विरोध किया था. कर्मचारियों का कहना है कि AI का इस्तेमाल रक्षा क्षेत्र में करना खतरनाक साबित हो सकता है.

हालांकि, गूगल का कहना है कि वह सिर्फ अपनी कमर्शियल टेक्नोलॉजी दे रहा है और उसके मॉडल्स का इस्तेमाल सामूहिक निगरानी या पूरी तरह से बिना इंसानों की मदद से चलने वाले हथियारों के लिए भी नहीं किया जाएगा. लेकिन कुछ लोगों का यह भी तर्क है कि एक बार तकनीक पेंटागन के पास जाने के बाद, गूगल इन प्रतिबंधों को कैसे लागू कर पाएगा?

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एंथ्रोपिक ने की बगावत

एआई के युद्ध में शामिल होने वाले रेस में टेक कंपनी एंथ्रोपिक सबसे अलग खड़ी नजर आई. एंथ्रोपिक के सीईओ डारियो अमोदेई ने पेंटागन की उन शर्तों को मानने से साफ मना कर दिया, जिसमें AI का इस्तेमाल घातक हथियारों और नागरिकों की निगरानी के लिए करने की छूट मांगी गई थी. इसका परिणाम यह हुआ है कि साल 2026 के मार्च में अमेरिकी रक्षा मंत्रालय ने एंथ्रोपिक को सप्लाई-चेन रिस्क यानी राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा घोषित कर दिया. यह लेबल आमतौर पर दुश्मन देशों की कंपनियों को दिया जाता है. हालांकि कानूनी लड़ाई और नए मॉडल Claude Mythos आने के बाद अब एंथ्रोपिक और सरकार के बीच फिर से बातचीत शुरू होने की खबरें हैं.

OpenAI और एलन मस्क की कंपनी की स्थिति

जैसे ही एंथ्रोपिक ने कदम पीछे खींचे, OpenAI और एलन मस्क की xAI ने तुरंत इस मौके का फायदा उठाया. दोनों कंपनियों ने पेंटागन के साथ हाथ मिला लिया है. मस्क की कंपनी Grok को अब सेना के कामों के लिए तैयार किया जा रहा है. Microsoft भी इस रेस में शामिल है, वह अपने अजूर क्लाउड के जरिए पहले से ही पेंटागन और दूसरे देशों की सेनाओं को अपनी सर्विस दे रहा है, जिसे लेकर इजरायल-गाजा युद्ध के दौरान काफी विवाद भी हुआ था.

कहीं खतरनाक न साबित हो ये फैसला

पेंटागन का मानना है कि युद्ध की प्लानिंग तैयार करने, सामान पहुंचाने, खुफिया जानकारी को एकत्र करने और समझने के लिए एआई का इस्तेमाल होना चाहिए. लेकिन सवाल यह है कि क्या भविष्य में युद्ध के फैसले इंसान नहीं बल्कि मशीनें लेंगी? गूगल, ओपनएआई और माइक्रोसॉफ्ट जैसे दिग्गजों का पेंटागन की तरफ यह झुकाव कहीं खतरनाक न साबित हो.

खतरा भी जान लीजिए

युद्ध के मैदान और राष्ट्रीय सुरक्षा में AI का इस्तेमाल जितना असरदार हो सकता है, उतना ही मानवता के लिए खतरनाक भी हो सकता है. जैसे-

सबसे बड़ा है ये खतरा

सबसे बड़ा डर यह है कि अगर एआई को यह अधिकार मिल गया कि वह खुद से फैसले लेकर बिना इंसानी मदद के टारगेट चुन सके और उसे खत्म कर सके, तो यह एक मशीन को जीवन-मरण का फैसला लेने की शक्ति दे देगा. मशीनें खतरनाक होती हैं और उनमें कोई फीलिंग्स नहीं होती है, जिससे वे युद्ध अपराधों और सामान्य नागरिकों के बीच फर्क करने में चूक कर सकती हैं.

एआई में बायस और गलत पहचान

AI पूरी तरह से डेटा पर आधारित होता है, वहीं अगर किसी एआई मॉडल में डेटा बायस हो जाता है, तो वह किसी खास नस्ल, जाति-धर्म या समुदाय के लोगों को गलत तरीके से दुश्मन के रूप में पहचान सकता है. इससे निर्दोष लोगों की जान जाने का खतरा बढ़ जाता है.

जवाबदेही का अभाव 

अगर युद्ध के दौरान एआई से कोई बड़ी गलती हो जाती है या वह किसी अस्पताल या स्कूल पर हमला कर देता है, तो इसके लिए किसे जिम्मेदार ठहराया जाएगा?

बड़े पैमाने पर निगरानी

टेक कंपनियों और सरकारों के बीच समझौता आम लोगों के प्राइवेसी के लिए खतरनाक हो सकता है. एआई का इस्तेमाल करके करोड़ों लोगों के फोन रिकार्ड, चेहरे की पहचान और लोकेशन डेटा को ट्रैक किया जा सकता है.

(ये भी पढ़ेंः शादी टूटी तो चैटबॉट को ही मान लिया पार्टनर, Gemini के लिए शख्स ने की आत्महत्या)

हैकिंग का खतरा

सैन्य एआई सिस्टम अगर हैक हो जाते हैं, तो परिणाम बहुत ही खतरनाक हो सकता है. कोई दुश्मन देश या आतंकी संगठन एआई कोड में हेरफेर करके मिसाइलों या ड्रोन्स का रुख अपनी ही सेना की ओर मोड़ सकता है.

(ये भी पढ़ेंः OnePlus का नया धमाका: भारत में लॉन्च हुआ OnePlus Pad 4, दमदार प्रोसेसर से है लैस!)

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Udbhav Tripathi

उद्भव त्रिपाठी जी न्यूज डिजिटल में सब एडिटर हैं. वह जुलाई 2025 में जी न्यूज से जुड़े. टेक की खबरें लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं. उन्होंने अब तक Samsung, Realme और  Vivo जैसे स्मार्टफोन्स के रि...और पढ़ें

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