Google के नए डिजाइन ने किया यूजर्स को परेशान, लोग बोले- अब कॉल उठाने के लिए...

Google ने पिछले कुछ वक्तो में अपने Android फोन में इस्तेमाल किए जाने वाले ऐप्स में काफी बदलाव किए हैं, जैसे ऐप का लुक बदलना, कॉल रिसीव करने के लिए ऊपर स्वाइप करने की बजाय अब राइट स्वाइप करना पड़ता है, कुछ आइकन बदलना और टेक्स्ट मोटा करना, इसी बदलाव का हिस्सा है. ये चेंजेस वैसे तो बहुत मामूली हैं, लेकिन यूजर्स को यह बिल्कुल पसंद नहीं आ रहे हैं, उनकी ये नाराजगी सोशल मीडिया पर भी काफी देखने को मिली. Google के ये बदलाव उसके डिजाइन अपडेट Material 3 Expressive का हिस्सा हैं, ताकि यूजर्स के एक्सपीरियंस को आसान बनाया जा सके. लेकिन बहुत से यूजर्स को ये नया डिजाइन परेशान कर रहे हैं. इसे लेकर कई तरह की शिकायतें की जा रही हैं.

कॉल उठाने में आ रही दिक्कत

इस बदलाव के बाद कई यूजर्स ने अपना अनुभव सोशल मीडिया पर शेयर किया है. एक यूजर ने अपने किसी ग्रैंडफादर के एक्सपीरियंस के बारे में जानकारी देते हुए कहा, 'मेरे नानू ने मुझे बताया कि उनके मोबाइल में कोई दिक्कत आ रही है, जिसे वो खुद ठीक नहीं कर पा रहे थे. जब उनका फोन देखा तो पता चला कि असली समस्या तो Google के नए डिजाइन की है. अब कॉल उठाने या काटने के लिए अब ऊपर-नीचे की बजाय साइड में स्वाइप करना पड़ता है. Google ने ये बदलाव एक्सपीरियंस को स्मूद करने के लिए किए हैं, लेकिन मेरे नानू को ये बदलाव समझ नहीं आया और उन्हें लगा कि फोन में कोई खराबी है.'

कई लोगों की थी शिकायतें

शख्स ने कहा, 'बाद में जब मैंने X प्लेटफॉर्म पर स्क्रॉल किया तो पता चला कि मेरे नानू अकेले नहीं थे जिन्हें ये नया डिजाइन पसंद नहीं आया. बहुत सारे लोग इस बदलाव को लेकर नाराज थे और सोशल मीडिया पर मीम्स और शिकायतें शेयर कर रहे थे.' एक यूजर ने लिखा, 'अब तो किसी को कॉल करने का मन ही नहीं करता.' कुछ लोगों ने मजाक में कहा कि उनके माता-पिता उन्हें फोन की सेटिंग्स बिगाड़ने के लिए जिम्मेदार ठहरा रहे हैं.

क्या बोलीं Samsung R&D Institute की सीनियर प्रोडक्ट डिजाइनर

दूसरी ओर Samsung R&D Institute की सीनियर प्रोडक्ट डिजाइनर नोमेश्वरी रेड्डी का इस बदलाव को लेकर कहना है कि मामला इससे कहीं ज्यादा है. वह कहती हैं कि हम मसल मेमोरी यानी आदत से जुड़ी ताकत को कम आंकते हैं. जब हम किसी ऐप को बार-बार इस्तेमाल करते हैं, तो हमारा दिमाग खुद-ब-खुद शॉर्टकट बना लेता है. जैसे कॉल उठाने के लिए ग्रीन बटन दबाना, हम सोचते नहीं बस कर देते हैं. लेकिन जब ऐप का डिजाइन बदलता है, चाहे थोड़ा ही क्यों न हो तो वो आदत पड़ने में थोड़ी मुश्किल आती है. अब वही काम हमें सोचकर करना पड़ता है.

Apple ने भी किया था बदलाव

जब फोन ऐप का डिजाइन बदलता है तो वो सिर्फ देखने में नया नहीं लगता, बल्कि हमारे रोज के इस्तेमाल में भी बदलाव ला देता है. इस तरह की परेशानी सिर्फ Google तक सीमित नहीं है. हाल ही में Apple को भी इसी तरह की नाराजगी झेलनी पड़ी थी, जब उसने liquid glass डिजाइन लॉन्च किया. कई लोगों ने बताया कि इस बदलाव के बाद उन्हें डिवाइस का इस्तेमाल करने में मुश्किल आ रही है.

बदलाव कर देते हैं परेशान

Zepto में प्रोडक्ट डिजाइनर रोहन अरोड़ा इस बात को बहुत ही आसान तरीके से समझाते हैं. वह कहते हैं कि जब किसी ऐप का लुक अचानक बदल जाता है तो ऐसा लगता है जैसे किसी ने आपके घर का फर्नीचर रातों-रात बदल दिया हो. काम तो वही रहता है, लेकिन माहौल अजीब और असहज लगने लगता है.

इन चीजों को रखा जाता है ध्यान

टेक कंपनी में काम करने वाली UX डिजाइनर तनुजा कहती हैं कि जब कोई डिजाइन बनाया जाता है तो उसमें दो चीजों का सबसे पहले ध्यान रखा जाता है- एक उसे हर कोई आसानी से इस्तेमाल कर सके और दूसरा, वो कंपनी के बिजनेस के काम भी आए. इसके बाद आती है, यूजर की खुशी. उनका कहना है कि डिजाइनर का काम इन तीनों को मिलाकर ऐसा इंटरफेस बनाना होता है जो सबके लिए आसान हो, कंपनी के मकसद पूरे करे और यूज करने वाले को अच्छा भी लगे. तनुजा कहती हैं कि डिज़ाइन सिर्फ देखने में अच्छा लगने वाली चीज नहीं होती, ये बहुत पर्सनल होता है. इसमें लोगों की पुरानी यादें, उनकी आदतें और आराम का एहसास भी जुड़ा होता है. उनका कहना है कि नया और मॉडर्न डिजाइन बनाने का मतलब ये नहीं है कि हम उसे यूजर के लिए मुश्किल बना दें.

क्या जरूरी है बदलाव

आखिर बदलाव करना जरूरी क्यों है? इसका जवाब देते हुए नोमेश्वरी रेड्डी कहती हैं कि बड़े डिजाइन बदलाव आमतौर पर कामकाज को बेहतर बनाने के लिए किए जाते हैं. जैसे-जैसे टेक्नोलॉजी आगे बढ़ती है, ऐप्स में नए फीचर्स जोड़ने पड़ते हैं और पुराने डिजाइन उस बदलाव को सपोर्ट नहीं कर पाते. इसके अलावा, पुराने डिजाइन कई बार इतने सारे छोटे-छोटे अपडेट्स से भर जाते हैं कि उनका कोड बहुत मुश्किल हो जाता है. नया डिजाइन चीजों को साफ-सुथरा और ऐप को भरोसेमंद बनाता है. Google जैसी कंपनियां चाहती हैं कि उनके सारे ऐप्स एक जैसी डिजाइन भाषा में दिखें. इसलिए जब एक ऐप का डिजाइन बदलता है तो वो पूरे सिस्टम को एक जैसा बनाने की कोशिश करते हैं.

AI के लिहाज से हो रहे बदलाव

ऑटोमोबाइल कंपनी में काम करने वाले इंटरैक्शन डिजाइनर आदित्य शर्मा बताते हैं कि आजकल डिजाइन इस तरह से तैयार किए जा रहे हैं जिससे वो भविष्य में AI को सपोर्ट कर सकें. Google का Material 3 Expressive जैसा अपडेट इंटरफेस को इस तरह तैयार करता है कि उसमें नए AI फीचर्स आसानी से जुड़ सकें. जैसे छोटे-छोटे इंटरैक्शन, स्मार्ट सजेशन और उस समय के हिसाब से दिखने वाले प्रॉम्प्टस. इसके लिए ज़रूरी है कि ऐप का डिज़ाइन साफ-सुथरा हो, ताकि हर फीचर उसमें आसानी से फिट हो सके और यूजर को समझने में दिक्कत न हो. आदित्य कहते हैं कि डिजाइन बदलने का मकसद हमेशा ऐप को बेहतर और आसान बनाना होता है. बदलाव कितनी भी समझदारी से किया गया हो, यूजर्स की नाराजगी पूरी तरह खत्म नहीं होती.

क्य कहते हैं डिजाइनर्स

वहीं, डिजाइनर्स का कहना है कि वह अपने डिजाइन पर बने मीम्स भी देखते हैं और उनसे सीखते हैं कि लोगों को क्या पसंद नहीं आया. असल में, डिजाइनर का काम सिर्फ टेक्निकल नहीं होता. ये एक तरह की साझेदारी होती है. टेक्नोलॉजी से जुड़े क्रिएटिव लोग और ऐप यूजर्स मिलकर इसे बेहतर बनाते हैं. इसमें कई बार ट्रायल और एरर होते हैं, लेकिन इन्हीं से आगे चलकर सबसे अच्छा डिजाइन तैयार होता है.