Google Photos का यह फीचर करेगा यूजर्स को खुश, सेकेंडों में फोटो से बनेगा वीडियो, जानिए कैसे
Google Photos का यह फीचर करेगा यूजर्स को खुश, सेकेंडों में फोटो से बनेगा वीडियो, जानिए कैसे

Google Photos New Feature: टेक्नोलॉजी लगातार हमारे कामों को आसान और मजेदार बना रही है. इसी कड़ी में Google Photos ने अपने ऐप में नया Veo 3 AI फीचर लॉन्च किया है. इसके जरिए अब यूजर्स अपनी तस्वीरों को सिर्फ कुछ सेकेंड में वीडियो में बदल सकते हैं. आइए जानते हैं कैसे.

 

Written By  Udbhav Tripathi|Last Updated: Sep 05, 2025, 11:04 AM IST
Google Photos का यह फीचर करेगा यूजर्स को खुश, सेकेंडों में फोटो से बनेगा वीडियो, जानिए कैसे

Google Photos New Feature: टेक्नोलॉजी की दुनिया में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI हर दिन कुछ न कुछ बदलाव ला रहा है. घंटों में होने वाले काम को AI मिनटों में कर दे रहा है. बड़ी-बड़ी टेक कंपनियों के साथ फैक्ट्रियों में भी अब  AI का जमकर यूज किया जा रहा है. इसी क्रम में गूगल ने अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सहारा लेकर Google Photos ऐप को और स्मार्ट बना दिया है. गूगल ने अब अपने यूजर्स के इसमें नया Veo 3 AI मॉडल लाया है, जिसकी मदद से नार्मल फोटो को भी मात्र कुछ सेकेंड में 4 सेकेंड के वीडियो में बदला जा सकेगा. यह फीचर फिलहाल अमेरिका में रोलआउट होना शुरू हो गया है.

Google के स्पोकपर्सन माइकल मारकोनी के मुताबिक Veo 3 पिछले वर्जन Veo 2 की तुलना में कहीं ज्यादा बेहतर रिजॉल्यूशन और वीडियो क्वालिटी देगा. इसका मतलब है कि अब Google Photos का वीडियो आउटपुट और भी क्लियर और नेचुरल होगा.

इस तरह बनाएं वीडियो
यूजर्स इस फीचर को ऐप के Create टैब में जाकर आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं. यहां दो तरह के ऑप्शन मिलेंगे, पहला Subtle movements, जो इमेज में हल्की-फुल्की एनिमेशन जोड़ सकता है. वहीं दूसरी ऑप्शन I’m feeling lucky का है जो ज्यादा ड्रामेटिक इफेक्ट्स वीडियो में देगा. इस ऑप्शन से इमेज को डांस कराते हुए या उन पर कॉन्फेटी गिरते हुए दिखाया जा सकता है.

ये भी पढ़ेंः Chrome केस के बाद अब प्राइवेसी केस में फंसा Google, लगा ₹35400000000 का जुर्माना, जानिए क्या है मामला

आपकी जानकारी के लिए बता दे कि गूलग ने पहली बार Veo 3 मॉडल को मई में हुए अपने I/O इवेंट में शुरू किया था. उसी समय कंपनी ने Flow नाम का टेक्स्ट-टू-वीडियो सॉफ्टवेयर भी दिखाया था. इसके बाद हाल ही में गूगल ने एक लिमिटेड वर्जन का AI वीडियो एडिटर Vids भी शुरू किया था, जिसमें यूजर्स को AI-जनरेटेड अवतार बनाने का भी ऑप्शन मिलने लगा था.

गूगल के Gemini डिवीजन के वाइस प्रेसिडेंट जोश वुडवर्ड के मुताबिक Veo 3 की सबसे अच्छी बात इसकी रियलिस्टिक साउंड जनरेशन है. लेकिन Google Photos में मिलने वाला फ्री वर्जन अभी बिना आवाज के ही देखने को मिलेगा.

highlights फीचर भी है कमाल का 
इसके साथ ही फ्री यूजर्स को यह फीचर हर दिन लिमटेड नंबर पर यूज करने को मिलेगा. वहीं Ultra और Pro सब्सक्राइबर ज्यादा इमेज को वीडियो में बदल सकेंगे. इसके साथ ही इस फीचर में सिर्फ मोशन ही नहीं बल्कि और भी एडवांस ऑप्शन मिलते हैं. अब यूजर्स अपनी फोटो को 3D एनिमेशन में बदलकर वीडियो के रूप में सेव कर सकते हैं. इसके साथ ही इसमें नया फीचर highlights भी जोड़ा गया है, जो गैलरी में कीवर्ड डालते ही तस्वीरों का वीडियो मोंटाज बना कर देगा.

जल्द ही सभी यूजर्स को मिलेगा यह फीचर
Google Photos का यह नया अपडेट बताता है किकंपनी AI के जरिए फोटो और वीडियो एडिटिंग को और आसान और मजेदार बनाने पर लगातार काम कर रही है. यह अपग्रेड न सिर्फ तस्वीरों में जान डाल देगा बल्कि यूजर्स के क्रिएटिव एक्सपीरियंस को भी कई गुना बढ़ा देगा. हालांकि अभी यह फीचर्स अमेरिका में रोल आउट होना शुरू हुआ है, जल्द ही दूसरे देशों में भी यह फीचर्स यूजर्स को मिलने लगेगा.

ये भी पढ़ेंः Galaxy S25 FE vs Pixel 9a: कौन सा फोन खरीदना होगा सही, यहां जानिए सारे सवालों के जवाब

 

Udbhav Tripathi

इलाहाबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन. टेक से जुड़े विषयों पर लिखने में दिलचस्पी. किताबें पढ़ना, ट्रैवल करना और शांत जगहों पर समय बिताना पसंद है.

Google PhotosGoogle Veo 3 AIGoogle Highlights Feature

