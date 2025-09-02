Google के Pixel 10 में लॉन्चिंग के कुछ दिन बाद ही आई खराबी, डिस्प्ले की इस समस्या ने किया परेशान!

Google ने कुछ दिन पहले ही अपनी Pixel सीरीज का नया स्मार्टफोन Pixel 10 लॉन्च किया है, जिसे खरीदने के लिए फैंस के बीच काफी एक्साइटेड भी देखने को मिली. आमतौर पर देखा गया है कि जब भी मार्केट में कोई नया डिवाइस या खासतौर पर स्मार्टफोन लॉन्च किए जाते हैं तो इसके साथ यूजर्स का एक्सपीरियंस शुरुआती दिनों में बहुत स्मूद और शानदार रहता है. यूजर्स फोन में कैमरा क्वालिटी और नए फीचर्स एक्सप्लोर करने के लिए काफी एक्साइटेड रहते हैं. हालांकि, Pixel 10 के लिए शायद अब यह बात कहना थोड़ा मुश्किल हो रहा है. इस फोन को लॉन्च हुए अभी कुछ ही दिन हुए हैं और अभी से इसमें समस्याएं देखने को मिलने लगी हैं

Google Pixel 10 में आई ये समस्या

हाल ही में रिपोर्ट्स आई हैं कि Pixel 10 के यूजर्स ने उनके डिवाइस के डिस्प्ले में आने वाली समस्या के बारे में बताया है. दरअसल, Pixel 10 के कुछ यूजर्स ने हाल ही में Android Authority के साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर किया है. इस दौरान उन्होंने खुलासा किया है कि उनके डिवाइस की स्क्रीन अचानक Colourful Snow जैसी हो जाती है. इतना ही नहीं, Reddit के Pixel कम्युनिटी पर भी कई यूजर्स ने इस तरह की समस्या के बारे में खुलकर बात की है, साथ ही कुछ फोटोज भी शेयर की गई हैं, जिसमें कई यूजर्स को अपनी डिस्प्ले अजीब ही दिख रही है.

iPhone 17 Launch: क्या नहीं मिलेगा Sim स्लॉट? लॉन्च से पहले आई ऐसी खबर, सुनकर फैन्स

Add Zee News as a Preferred Source

समस्या के दौरान भी फोन करता है रिस्पॉन्स

Pixel 10 में आ रही ये समस्या परेशान करने वाली तो है, लेकिन यह हार्डवेयर की समस्या नहीं लग रही. कई यूजर्स का कहना है कि उनके डिवाइस की स्क्रीन कुछ देर बाद अपने आप ही नॉर्मल हो जाती है. इसके अलावा समस्या आने के दौरान भी फोन पूरी तरह से रिस्पॉन्सिव रहता ही है. लेकिन इस वजह से यूजर्स का एक्सपीरियंस तो खराब हो ही रहा है.

Google को है जानकारी

वहीं, ऐसा लग रहा है कि Google को भी अब अपने डिवाइस में आ रही इस समस्या के बारे में जानकारी मिल चुकी है, क्योंकि Pixel Community के ऑफिशियल Reddit अकाउंट की ओर से एफ्फेक्टेड यूजर्स से कॉन्टैक्ट किया जाने लगा है. मीडिया रिपोर्ट्स की मानें तो अब टीम यूजर्स की समस्या को समझने और इसका समाधान निकालने के लिए पूरी जानकारी इकठ्ठा कर रही है. अगर किसी यूजर को इस तरह की समस्या से जूझना पड़ रहा है तो इसकी जानकारी तुरंत कंपनी तो दें.

धड़ाम से गिरे iPhone 16e के दाम! एक ही झटके में 10,000 रुपये से ज्यादा हुआ सस्ता...

सॉफ्टवेयर में हो सकता है बग

बता दें कि डिस्प्ले में समस्या होने के बावजूद डिवाइस अच्छी तरह से काम कर रहे हैं, ऐसे यह तो क्लियर हो जाता है कि यह समस्या सॉफ्टवेयर में आए किसी बग की वजह से है. कंपनी इस समस्या को हल करने के लिए जल्द ही नया अपडेट भी जारी कर सकती है.

FAQ

Q1: Pixel 10 की स्क्रीन में 'Colourful Snow' जैसा दिखना किस वजह से हो रहा है?

Ans: यह समस्या संभवतः सॉफ्टवेयर बग के कारण हो रही है. क्योंकि फोन उस दौरान भी रिस्पॉन्सिव रहता है और स्क्रीन कुछ देर बाद खुद ठीक हो जाती है, इससे यह स्पष्ट होता है कि हार्डवेयर में कोई खराबी नहीं है. Google की टीम इस बग को पहचानने और ठीक करने के लिए यूजर्स से फीडबैक ले रही है.

Q2: क्या Pixel 10 की इस समस्या का कोई स्थायी समाधान है?

Ans: फिलहाल Google इस समस्या की जांच कर रहा है और उम्मीद है कि जल्द ही एक सॉफ्टवेयर अपडेट के जरिए इसका समाधान उपलब्ध कराया जाएगा. तब तक यूजर्स को सलाह दी जाती है कि वे अपने डिवाइस को अपडेटेड रखें और यदि समस्या बार-बार हो रही है तो Google सपोर्ट से संपर्क करें.

Q3: अगर मेरे Pixel 10 में भी यह समस्या आ रही है तो मुझे क्या करना चाहिए?

Ans: आपको सबसे पहले Google को इस समस्या की जानकारी देनी चाहिए. आप Pixel Community के Reddit पेज पर जाकर अपनी समस्या शेयर कर सकते हैं या Google सपोर्ट से सीधे संपर्क कर सकते हैं. इससे कंपनी को बग को जल्दी पहचानने और फिक्स करने में मदद मिलेगी और आपका अनुभव बेहतर हो सकेगा.