Google Pixel 10: धमाल मचाने आया धांसू फीचर्स वाला फोन, मिलेगा 7 साल का अपडेट; जानिए कीमत

Google Pixel 10 Launched In India: गूगल ने आखिरकार अपनी लेटेस्ट Pixel 10 Series भारत और ग्लोबल मार्केट में लॉन्च कर दी है. इस सीरीज में कंपनी ने तीन नए स्मार्टफोन उतारे हैं – Pixel 10, Pixel 10 Pro और Pixel 10 Pro XL. ये फोन गूगल के नए Tensor G5 प्रोसेसर के साथ आते हैं, जो बेहतर एआई परफॉर्मेंस, स्मूद बैटरी मैनेजमेंट और हाई-क्लास कैमरा एक्सपीरियंस देने के लिए डिजाइन किया गया है.

भारत में Pixel 10 सीरीज की कीमत

गूगल ने अपने नए पिक्सल स्मार्टफोन्स को प्रीमियम रेंज में रखा है.

• Pixel 10 की शुरुआती कीमत ₹79,999 है.

• Pixel 10 Pro की कीमत ₹99,999 से शुरू होती है.

• सबसे बड़ा मॉडल Pixel 10 Pro XL आपको ₹1,19,999 में मिलेगा.

भारत में उपलब्धता

गूगल ने बताया है कि Pixel 10 सीरीज को भारत में Google Online Store और बड़े रिटेल पार्टनर्स के जरिए बेचा जाएगा. फोन की प्री-ऑर्डर बुकिंग इस हफ्ते से शुरू हो रही है, जबकि सेल अगले महीने से शुरू होगी.

Pixel 10 के फीचर्स और स्पेसिफिकेशंस

Tensor G5 प्रोसेसर और एआई पावर

इस बार गूगल ने अपने नए Tensor G5 चिपसेट को पेश किया है, जो फोन को तेज और पावरफुल बनाता है. खासकर ऑन-डिवाइस AI में जबरदस्त सुधार देखने को मिलेगा. इसमें बेहतर वॉइस रिकग्निशन, रियल-टाइम ट्रांसलेशन और स्मार्ट सजेशन जैसी एडवांस फीचर्स दिए गए हैं.

दमदार कैमरा

कैमरा गूगल फोन की पहचान है और Pixel 10 भी इसमें पीछे नहीं है. इसमें 50MP का मेन कैमरा सेंसर दिया गया है, जो लो-लाइट फोटोग्राफी और वीडियो स्टेबलाइजेशन में पहले से कहीं बेहतर है. साथ ही, Google Photos में ही इनबिल्ट एआई एडिटिंग टूल्स मिलेंगे, जिससे फोटो और वीडियो को एडिट करना और आसान हो जाएगा.

डिजाइन और डिस्प्ले

गूगल ने Pixel 10 में अपनी खास हॉरिजॉन्टल कैमरा बार डिजाइन को बरकरार रखा है, लेकिन इसे और ज्यादा प्रीमियम टच दिया गया है. फोन में 6.3-इंच का OLED डिस्प्ले है, जो 120Hz रिफ्रेश रेट के साथ आता है. इसका मतलब है कि स्क्रॉलिंग, गेमिंग और वीडियो देखने का अनुभव काफी स्मूद रहेगा.

बैटरी और सॉफ्टवेयर

Pixel 10 में 4700mAh बैटरी दी गई है, जो फास्ट वायर्ड और वायरलेस चार्जिंग दोनों को सपोर्ट करती है. फोन Android 15 पर रन करता है और गूगल ने इसमें 7 साल तक सॉफ्टवेयर और सिक्योरिटी अपडेट देने का वादा किया है.

क्यों है खास Pixel 10 सीरीज?

Pixel 10 सीरीज सिर्फ एक और स्मार्टफोन लॉन्च नहीं है, बल्कि यह गूगल की उस सोच को दिखाती है जिसमें एआई और हार्डवेयर का डीप इंटीग्रेशन किया गया है. इसका नया प्रोसेसर, अपग्रेडेड कैमरा और लंबा सॉफ्टवेयर सपोर्ट उन यूजर्स के लिए खास है जो लॉन्ग-टर्म वैल्यू के साथ प्रीमियम स्मार्टफोन लेना चाहते हैं.

FAQs

Q1. Pixel 10 की शुरुआती कीमत भारत में कितनी है?

Pixel 10 की शुरुआती कीमत ₹79,999 है.

Q2. Pixel 10 Pro और Pixel 10 Pro XL कितने के मिलेंगे?

Pixel 10 Pro की कीमत ₹99,999 और Pixel 10 Pro XL की कीमत ₹1,19,999 से शुरू होती है.

Q3. क्या Pixel 10 सीरीज को 7 साल तक अपडेट मिलेगा?

हां, गूगल ने 7 साल तक सॉफ्टवेयर और सिक्योरिटी अपडेट देने का वादा किया है.

Q4. Pixel 10 कब से खरीदने के लिए उपलब्ध होगा?

प्री-ऑर्डर इस हफ्ते से शुरू होंगे और सेल अगले महीने से होगी.

Q5. Pixel 10 के खास फीचर्स क्या हैं?

Tensor G5 प्रोसेसर, 50MP कैमरा, 6.3-इंच OLED 120Hz डिस्प्ले, 4700mAh बैटरी और AI आधारित फीचर्स.