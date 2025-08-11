Google Pixel 10 में बिना Sim कैसे मिलेंगे नेटवर्क? नई रिपोर्ट्स में चौंकाने वाला खुलासा!

Google Pixel 10 Sim Tray: गूगल पिक्सल 10 सीरीज का 20 अगस्त को ग्रैंड अनवील होने जा रहा है. गूगल ने खुद यह जानकारी कंफर्म की है. हाल ही में ऑफिशियल लॉन्च से पहले ही एक नया खुलासा सामने आया है. इसके मुताबिक गूगल पिक्सल 10 में फिजिकल सिम ट्रे को हटाया जा सकता है. अगर इसमें सिम ट्रे को रिमूव किया जाएगा तो इसके बदले e-Sim Card का सपोर्ट मिल सकता है.

इस सूचना की जानकारी फेमस टिप्सटर Evan Blass ने X(Twitter) पर पोस्ट के जरिए दी है. बता दें कि कंपनी ने इस मामले में अभी कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं दी है.

Google Pixel 10 में e-Sim का सपोर्ट मिलेगा

गूगल अपने नए स्मार्टफोन की सीरीज से फिजिकल सिम ट्रे को हटाने की प्लानिंग कर रहा है. अगर यह सूचना सही साबित होती है तो, इसमें यूजर्स को e-Sim का सपोर्ट मिल सकता है. जिसकी मदद से फोन नेटवर्क से कनेक्ट हो जाएगा.

e-Sim क्या है ?

e-Sim यानि (Embedded Sim), जो सिम कार्ड का ही डिजिटल रूप होती है. यह स्मार्टफोन के मदरबोर्ड में पहले से एक चिप की तरह लगी होती है. इसमें यूजर्स को सिम प्रोफाइल (जैसे फोन नंबर, नेटवर्क सेटिंग्स) सॉफ्टवेयर की मदद से डाउनलोड करना होता है. भारत में ये सेवा QR कोड को स्कैन करके पूरी कर सकते हैं.

e-Sim सपोर्ट कौन-कौन सी कंपनी देती है?

Apple iPhone, Samsung Galaxy, Pixel और स्मार्टवॉच जैसे Apple Watch में भी ई-सिम का सपोर्ट मिलता है. साथ ही भारत में मोबाइल फोन्स में फिजिकल सिम का सपोर्ट भी दिया जाता है.

20 अगस्त को होंगे ये स्मार्टफोन अनवील

जल्द ही Google Pixel 10 सीरीज के कई वेरिएंट लॉन्च होने वाले है. जिसमें शामिल है pixel 10, Google pixel 10 Pro Fold , pixel 10 Pro और pixel 10 Pro XL . साथ ही वियरेबल डिवाइस में Pixel Watch 4 को पेश किया जाएगा.