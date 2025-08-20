Google Pixel 10 Watch Live: कैसे देखें Made by Google 25 - कीमत और फीचर्स का आज होगा खुलासा
Advertisement
trendingNow12889766
Hindi Newsटेक

Google Pixel 10 Watch Live: कैसे देखें Made by Google 25 - कीमत और फीचर्स का आज होगा खुलासा

Made by Google 2025 Live Stream: Made by Google 2025 इवेंट का लाइवस्ट्रीम आज 1PM EDT (न्यूयॉर्क लोकल टाइम) यानी भारतीय समयानुसार रात करीब 10:30 बजे शुरू होगा. आप इसे गूगल के ऑफिशियल Made by Google YouTube चैनल पर देख सकते हैं.

 

Written By  Mohit Chaturvedi|Last Updated: Aug 20, 2025, 09:07 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Google Pixel 10 Watch Live: कैसे देखें Made by Google 25 - कीमत और फीचर्स का आज होगा खुलासा

Google Pixel 10 Live Stream: गूगल की नई Pixel 10 सीरीज को लेकर पिछले कई महीनों से लगातार लीक्स और ऑफिशियल टीज देखने को मिल रहे हैं, लेकिन अब इंतजार खत्म हो गया है. कंपनी आज अपने Made by Google 2025 इवेंट में अगले जेनरेशन के स्मार्टफोन्स, एक नई वॉच और ईयरबड्स समेत कई सरप्राइज प्रोडक्ट्स से पर्दा उठाएगी. खास बात यह है कि इस बार गूगल का इवेंट और भी खास होने वाला है क्योंकि Pixel फोन लाइनअप अपनी 10वीं एनिवर्सरी मना रहा है. इस मौके पर कंपनी बड़े सरप्राइज भी पेश कर सकती है.

ये भी पढ़ें- Google Pixel 10 Launch LIVE: गूगल पिक्सल 10 सीरीज से आज रात उठेगा पर्दा, जानें फीचर्स, कीमत से जुड़ी हर अपडेट

Pixel 10 सीरीज से क्या है उम्मीद?
गूगल इस बार कुल चार नए स्मार्टफोन पेश कर सकती है. इनमें Pixel 10, Pixel 10 Pro, Pixel 10 Pro XL और Pixel 10 Pro Fold शामिल होंगे. Pixel 10 बेस मॉडल पहली बार ट्रिपल कैमरा सेटअप के साथ आ सकता है, जो यूजर्स को फ्लैगशिप लेवल कैमरा एक्सपीरियंस देगा. वहीं Pixel 10 Pro और Pixel 10 Pro XL में ज्यादा बैटरी लाइफ, नई कलर ऑप्शन और क्वालिटी ऑफ लाइफ अपग्रेड देखने को मिलेंगे. सबसे खास मॉडल होगा Pixel 10 Pro Fold, जो रिपोर्ट्स के अनुसार दुनिया का पहला IP68 रेटिंग वाला फोल्डेबल स्मार्टफोन हो सकता है. इसमें बड़ी बैटरी और पतले बेजल्स वाला 6.4-इंच का कवर डिस्प्ले मिलने की उम्मीद है.

Pixel Watch 4 और नए ईयरबड्स भी होंगे लॉन्च
स्मार्टफोन्स के अलावा कंपनी अपनी Pixel Watch 4 भी पेश करेगी, जो दो डायल साइज में आएगी और इसमें ज्यादा पावरफुल चिपसेट दिया जाएगा. इसमें हेल्थ ट्रैकिंग फीचर्स जैसे ECG, SpO2 और हार्ट रेट मॉनिटरिंग के साथ नया Pulse Detection फीचर भी शामिल हो सकता है. इसके अलावा गूगल अपने Pixel Buds 2a ईयरबड्स भी लॉन्च कर सकती है, जिनमें Active Noise Cancellation सपोर्ट होगा. वहीं Pixel Buds Pro 2 का नया कलर ऑप्शन “Sterling” भी पेश किया जा सकता है.

ये भी पढ़ें- Google Pixel 10 Series Launch Date And Time: जानिए कैसे और कितने बजे देखें Made by Google livestream

10वीं एनिवर्सरी पर बड़ा सरप्राइज?
गूगल इस बार अपना लॉन्च और भी खास बनाने के लिए जिमी फॉलन (Jimmy Fallon) को इवेंट होस्ट करने के लिए लेकर आ रही है. टेक वर्ल्ड की मानें तो गूगल इस मौके पर एक बड़ा सरप्राइज भी अनाउंस कर सकती है, जो अब तक छिपा हुआ है. चूंकि Pixel ब्रांड अपनी 10वीं एनिवर्सरी मना रहा है, ऐसे में कंपनी यूजर्स को कोई एक्सक्लूसिव फीचर या स्पेशल एडिशन डिवाइस भी गिफ्ट कर सकती है.

कब और कैसे देखें इवेंट?
Made by Google 2025 इवेंट का लाइवस्ट्रीम आज 1PM EDT (न्यूयॉर्क लोकल टाइम) यानी भारतीय समयानुसार रात करीब 10:30 बजे शुरू होगा. आप इसे गूगल के ऑफिशियल Made by Google YouTube चैनल पर देख सकते हैं.

 

 

FAQs

Q1. Google Pixel 10 सीरीज में कितने मॉडल्स लॉन्च होंगे?
Ans: इस बार Pixel 10, Pixel 10 Pro, Pixel 10 Pro XL और Pixel 10 Pro Fold लॉन्च हो सकते हैं.

Q2. Pixel Watch 4 में क्या नया मिलेगा?
Ans: इसमें नया चिपसेट, बेहतर बैटरी, स्लिम बेजल्स और हेल्थ ट्रैकिंग फीचर्स जैसे ECG, SpO2 और Pulse Detection मिल सकते हैं.

Q3. Pixel 10 Pro Fold की खासियत क्या है?
Ans: यह दुनिया का पहला IP68 रेटिंग वाला फोल्डेबल स्मार्टफोन हो सकता है, जिसमें बड़ी बैटरी और पतले बेजल्स वाला डिस्प्ले मिलेगा.

Q4. इवेंट कितने बजे और कहां होगा?
Ans: इवेंट न्यूयॉर्क में होगा और भारतीय समयानुसार रात 10:30 बजे से YouTube पर लाइव देखा जा सकता है.

About the Author
author img
Mohit Chaturvedi

मोहित चतुर्वेदी एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार और टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट हैं, इनके पास टेक फील्ड में 13 सालों का एक्सपीरियंस है। वे जटिल तकनीकी शब्दों को भी आसान भाषा में समझाते हैं, जिससे सब लोगों को समझ आ...और पढ़ें

TAGS

google pixel 10Made by Google 2025

Trending news

जम्मू-कश्मीर में अब रिहायशी इलाकों से हटेगी सेना, तैनात होंगे CRPF के जवान
jammu kashmir news
जम्मू-कश्मीर में अब रिहायशी इलाकों से हटेगी सेना, तैनात होंगे CRPF के जवान
देखते ही देखते पैरों के नीचे से खिसक गई जमीन! नाले में समाया शख्स, वीडियो हुआ वायरल
Maharashtra news
देखते ही देखते पैरों के नीचे से खिसक गई जमीन! नाले में समाया शख्स, वीडियो हुआ वायरल
5000 किलोमीटर रेंज वाली अग्नि 5 मिसाइल का सफल परीक्षण, आसमान में बन गया 'सांप'
Agni5
5000 किलोमीटर रेंज वाली अग्नि 5 मिसाइल का सफल परीक्षण, आसमान में बन गया 'सांप'
राजा की मर्जी ही चलानी है तो... ब्लैक टीशर्ट में 'मैसेज' देकर राहुल गांधी का तंज
rahul gandhi news
राजा की मर्जी ही चलानी है तो... ब्लैक टीशर्ट में 'मैसेज' देकर राहुल गांधी का तंज
दिल्ली CM पर हमला करने वाले आरोपी के खिलाफ दर्ज हैं 9 मामले; क्या बोली पुलिस?
rekha gupta
दिल्ली CM पर हमला करने वाले आरोपी के खिलाफ दर्ज हैं 9 मामले; क्या बोली पुलिस?
अलास्का में टकराए पर भारत के लिए धड़का दिल, 'अजीज दोस्त' से फिर मिलेंगे पीएम मोदी!
India Russia Relation
अलास्का में टकराए पर भारत के लिए धड़का दिल, 'अजीज दोस्त' से फिर मिलेंगे पीएम मोदी!
एजेंसियों को जज और जल्लाद बना रही सरकार...ओवैसी ने पूछा- PM को कौन गिरफ्तार करेगा?
Asaduddin Owaisi
एजेंसियों को जज और जल्लाद बना रही सरकार...ओवैसी ने पूछा- PM को कौन गिरफ्तार करेगा?
BJP के इस नेता को अपनी पार्टी ने कम, कांग्रेस ने दिए ज्यादा वोट? राहुल ने दी बधाई
Rahul Gandhi
BJP के इस नेता को अपनी पार्टी ने कम, कांग्रेस ने दिए ज्यादा वोट? राहुल ने दी बधाई
'राज्यपाल का पद राजनीति से रिटायर लोगों को शरण...' सुप्रीम कोर्ट में सीधी बहस
Supreme Court News
'राज्यपाल का पद राजनीति से रिटायर लोगों को शरण...' सुप्रीम कोर्ट में सीधी बहस
संसद में हंगामा, अचानक विपक्षी सांसदों ने फाड़े कागज; अमित शाह पर फेंके और फिर...
amit shah
संसद में हंगामा, अचानक विपक्षी सांसदों ने फाड़े कागज; अमित शाह पर फेंके और फिर...
;