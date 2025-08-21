Google Pixel 10 Pro Launched In India: 42MP सेल्फी कैमरा और 100x जूम ने मचाई सनसनी; जान लीजिए कीमत

Google Pixel 10 Pro Price In India: गूगल (Google) ने भारत में अपना लेटेस्ट फ्लैगशिप स्मार्टफोन Pixel 10 Pro लॉन्च कर दिया है. यह फोन गूगल के नए Tensor G5 प्रोसेसर पर काम करता है और इसमें मिलती है सुपर Actua डिस्प्ले, प्रो-लेवल कैमरा सिस्टम और एडवांस्ड AI फीचर्स. खास बात यह है कि गूगल इसमें 7 साल तक सॉफ्टवेयर और सिक्योरिटी अपडेट देने का वादा कर रहा है, जो इसे एक लॉन्ग-टर्म इन्वेस्टमेंट बनाता है.

कीमत और उपलब्धता

भारत में Pixel 10 Pro की कीमत ₹1,09,999 रखी गई है. यह फोन 16GB RAM और 256GB स्टोरेज वाले वेरिएंट में आता है. गूगल ने इसे चार रंगों में लॉन्च किया है – Moonstone, Jade, Porcelain और Obsidian. फोन के बॉक्स में USB-C से USB-C केबल और SIM टूल मिलेगा, लेकिन चार्जर अलग से खरीदना होगा.

डिजाइन और डिस्प्ले

Pixel 10 Pro में 6.3-इंच Super Actua LTPO OLED डिस्प्ले दिया गया है, जिसमें 1Hz से 120Hz तक का एडाप्टिव रिफ्रेश रेट मिलता है. यह डिस्प्ले HDR सपोर्ट करता है और इसमें 3,300 निट्स की पीक ब्राइटनेस है, जिससे धूप में भी स्क्रीन साफ दिखाई देगी. स्क्रीन को Corning Gorilla Glass Victus 2 की सुरक्षा दी गई है. फोन का फ्रेम एयरोस्पेस-ग्रेड एल्युमिनियम से बना है और इसे IP68 रेटिंग मिली है, यानी यह पानी और धूल से सुरक्षित है.

परफॉर्मेंस और सॉफ्टवेयर

यह फोन Tensor G5 प्रोसेसर पर चलता है, जिसे खास तौर पर AI और स्मूद परफॉर्मेंस के लिए डिजाइन किया गया है. इसके साथ Titan M2 सिक्योरिटी चिप भी दी गई है. फोन में गूगल का नया Gemini Nano AI इंटीग्रेटेड है, जिससे यूजर्स को लाइव ट्रांसलेशन, Circle to Search, Call Assist जैसे स्मार्ट फीचर्स मिलते हैं. गूगल का वादा है कि इस फोन को 7 साल तक Android OS और Pixel Drop अपडेट्स मिलेंगे.

कैमरा सिस्टम

Pixel 10 Pro का सबसे बड़ा हाइलाइट इसका कैमरा है. फोन में ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप दिया गया है –

• 50MP वाइड सेंसर (ƒ/1.68)

• 48MP अल्ट्रावाइड सेंसर (ƒ/1.7, 123° FoV, मैक्रो फोकस)

• 48MP टेलीफोटो लेंस (5x ऑप्टिकल जूम, Pro Res Zoom 100x तक)

फ्रंट में 42MP अल्ट्रावाइड सेल्फी कैमरा दिया गया है, जिसमें ऑटोफोकस सपोर्ट है. कैमरा फीचर्स में Night Sight, Astrophotography, Macro Focus, Pro Controls, Action Pan, और Magic Eraser शामिल हैं. वीडियो के लिए यह फोन 8K रिकॉर्डिंग (24/30FPS) और 4K 60FPS तक सपोर्ट करता है, साथ ही Video Boost फीचर भी है.

बैटरी और चार्जिंग

फोन में 4870mAh बैटरी दी गई है, जो एक दिन से ज्यादा चलती है. Extreme Battery Saver मोड ऑन करने पर बैटरी 100 घंटे तक चलेगी. यह फोन 30W फास्ट चार्जिंग (चार्जर अलग से खरीदना होगा) और 15W Qi2 वायरलेस चार्जिंग को सपोर्ट करता है.

बिल्ड क्वालिटी और ड्यूरैबिलिटी

Pixel 10 Pro के बैक पैनल पर Gorilla Glass Victus 2 मैट फिनिश दिया गया है, जिस पर फिंगरप्रिंट्स नहीं दिखते. फोन का फ्रेम 100% रिसाइकल्ड एल्युमिनियम से बना है और इसके कई कंपोनेंट्स में भी रिसाइकल्ड मटेरियल का इस्तेमाल किया गया है.

क्यों लें Pixel 10 Pro?

अगर आप एक ऐसा स्मार्टफोन चाहते हैं जिसमें प्रीमियम डिस्प्ले, प्रोफेशनल-ग्रेड कैमरा, एडवांस्ड AI फीचर्स और 7 साल का सॉफ्टवेयर सपोर्ट हो, तो Pixel 10 Pro आपके लिए एक परफेक्ट ऑप्शन हो सकता है.

FAQs

Q1. भारत में Pixel 10 Pro की कीमत कितनी है?

Pixel 10 Pro की कीमत ₹1,09,999 है.

Q2. Pixel 10 Pro कितने वेरिएंट्स में मिलेगा?

यह 16GB RAM और 256GB स्टोरेज वेरिएंट में आता है.

Q3. Pixel 10 Pro के खास कैमरा फीचर्स कौन से हैं?

50MP वाइड, 48MP अल्ट्रावाइड, 48MP टेलीफोटो (100x जूम तक), और 42MP सेल्फी कैमरा.

Q4. क्या Pixel 10 Pro को 7 साल तक अपडेट मिलेगा?

हां, इसमें 7 साल तक Android OS और सिक्योरिटी अपडेट मिलेंगे.

Q5. क्या Pixel 10 Pro वॉटरप्रूफ है?

हां, इसे IP68 रेटिंग मिली है यानी यह पानी और धूल से सुरक्षित है.