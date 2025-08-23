अब सीधे Space से कनेक्ट होगी WhatsApp कॉल! ये धमाकेदार फोन लेकर आया नया फीचर
अब सीधे Space से कनेक्ट होगी WhatsApp कॉल! ये धमाकेदार फोन लेकर आया नया फीचर

Google Pixel 10 WhatsApp Satellite Calling Feature: Google ने Pixel 10 सीरीज के लिए एक नया फीचर का एलान किया है. अब यूजर्स WhatsApp कॉल्स सैटेलाइट नेटवर्क के जरिए कर सकेंगे. जानते हैं यह शानदार फीचर कब और कौन इस्तेमाल कर सकते हैं? 

 

Written By  Zee News Desk|Last Updated: Aug 23, 2025, 06:08 PM IST
अब सीधे Space से कनेक्ट होगी WhatsApp कॉल! ये धमाकेदार फोन लेकर आया नया फीचर

Google Pixel 10 WhatsApp Calls via Satellite: हाल ही में 20 अगस्त को गूगल ने Made by Google इवेंट में फ्लैगशिप Pixel 10 सीरीज लॉन्च की थी. लॉन्च के कुछ ही दिनों में कंपनी ने एक नया फीचर पेश करने का एलान किया है. गूगल के अनुसार, पिक्सल 10 सीरीज में व्हाट्सएप वॉयस और वीडियो कॉल सैटेलाइट नेटवर्क के जरिए काम करेगा. आपके फोन में नेटवर्क या Wi-Fi के बिना भी कॉल संभव होगी. 

मोबाइल नेटवर्क के बिना भी होगी व्हाट्सएप कॉलिंग
Google ने X (Twitter) पोस्ट में एक टीजर वीडियो शेयर किया है जिसमें दिखाया गया है कि यह यूनिक फीचर किस तरह काम करेगा. आपके फोन में जब सैटलाइट नेटवर्क से व्हाट्सएप कॉल आएगी तब Status Bar में सैटेलाइट का आइकॉन नजर आएगा. इस फीचर में यूजर्स कॉल्स बिलकुल नॉमर्ल तरीके से ही रिसीव कर सकेंगे. इसमें अंतर बस इतना है कि फोन नेटवर्क या Wi-Fi की जगह सैटेलाइट नेटवर्क से जुड़ी होगी.

यह भी पढ़े: e-Passport FAQ: कैसे बनवाएं ई-पासपोर्ट? क्या-क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे? जानिए हर सवाल का जवाब

फीचर लिमिटेड यूजर्स के लिए है

गूगल ने साफ तौर पर कहा है कि इस फीचर के लिए कुछ शर्तें लागू होंगी. यह सुविधा केवल पार्टिसिपेटिंग कैरियर्स पर ही काम करेगी. इसका यूज करने के लिए आपको एडिशनल चार्ज भी देना पड़ सकता है.

Pixel 10 बनाएगा रिकॉर्ड
इस शानदार फीचर के लॉन्च के बाद Google Pixel 10 सीरीज के फोन्स ग्लोबल लेवल पर ऐसे स्मार्टफोन्स बन जाएंगे जो WhatsApp पर सैटेलाइट के जरिए कॉलिंग को सपोर्ट करेंगे. हालांकि अभी तक यह कन्फर्म नहीं हुआ है कि इस फीचर से व्हाट्सएप पर टेक्स्ट मैसेज भेजने की फैसिलिटी मिलेगी या नहीं. मैसेजिंग सुविधा सैटेलाइट आधारित कम्युनिकेशन सिर्फ उन एरिया में ही वर्क करती है जहां पर मोबाइल नेटवर्क या फिर Wi-Fi सर्विस नहीं होती है.

यह भी पढ़े: धड़ाम से गिरे ब्रांडेड LED TV के दाम! Flipkart Sale में मिल रहे 50% डिस्काउंट में, मौका हाथ से न जाने दें

Google और Skylo की पार्टनरशिप 

यह यूनिक फीचर Google Pixel 10 के लेटेस्ट Satellite बेस्ड कम्युनिकेशन अपडेट पर आधारित है. जिसे हाल ही में Made by Google इवेंट में दिखाया गया था. गूगल के मुताबिक, पिक्सल 10 के यूजर्स Google Maps और Find Hub की मदद से अपनी लोकेशन को सैटेलाइट से शेयर कर पाएंगे. Google की Skylo नाम की नॉन-टेरेस्टेरियल प्रोवाइडर कंपनी के साथ पार्टनरशिप में यह फैसिलिटी काम कर रही है

