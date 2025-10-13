Advertisement
Google का लाखों का फोन भी दे गया धोखा! स्क्रीन पर दिखने लगी रंगीन लाइनें, जानें सही करने का एकमात्र तरीका

Google Pixel 10 Display Bug: गूगल की Pixel 10 सीरीज में कई यूजर्स के फोन की स्क्रीन पर डिस्प्ले बग दिख रहा है. इसमें स्क्रीन पर पुराने टीवी की तरह रंगीन लाइनों की समस्या आ रही हैं. गूगल ने सितंबर और अक्टूबर 2025 में इस प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए अपडेट भी दिए. लेकिन कुछ लोगों को अभी भी इस परेशानी का सामना करना पड़ रहा है.

 

Oct 13, 2025
Google का लाखों का फोन भी दे गया धोखा! स्क्रीन पर दिखने लगी रंगीन लाइनें, जानें सही करने का एकमात्र तरीका

Google Pixel 10 Display Issue: गूगल की नई Pixel 10 सीरीज में यूजर्स को 'फजी डिस्प्ले बग' की समस्या देखने को मिल रही है. इस बग की वजह से स्क्रीन पर पुराने टीवी की तरह कलर्ड स्टिल दिखाई देता है. हालांकि फोन को लॉन्च के बाद अच्छा फीडबैक मिला है. वहीं यह डिस्प्ले समस्या कई यूजर्स के लिए परेशानी का कारण बनी हुई है.

Google ने सितंबर में इस समस्या के लिए हॉटफिक्स पेश किया था. इसके बाद अक्टूबर 2025 में एक्सट्रा अपडेट भी जारी किए हैं, लेकिन कुछ यूजर्स को अभी भी यह दिक्कत झेलनी पड़ रही है.

अक्टूबर अपडेट के बाद भी बग जारी
Google Pixel 10 के कुछ यूजर्स अभी भी बता रहे हैं कि यह समस्या पूरी तरह ठीक नहीं हुई है. Android Police की एक रिपोर्ट के मुताबिक, अक्टूबर में नया अपडेट जारी के करने के बाद भी कई यूजर्स इस डिस्प्ले बग की दिक्कत से परेशान है.

Reddit पर Pixel 10 बग रिपोर्ट
Reddit पर एक यूजर KJ9712 ने फोन की स्क्रीन पर घोस्ट बटन, टच की समस्या और फजी (Fuzzy) डिस्प्ले जैसी दिक्कतों की शिकायतें की हैं. एक और Pixel 10 यूजर ने कमेंट किया कि गूगल का नया अपडेट करने के बाद अभी भी उनके फोन की स्क्रीन पर कलर्ड लाइनें दिख रही हैं.

इस समस्या को कैसे करें ठीक?

अभी के लिए फोन को हार्ड रीस्टार्ट करने से इस समस्या को कुछ समय के लिए दूर कर सकते हैं. लेकिन अगर ये डिस्प्ले बग बार-बार आता रहा, तो ज्यादा डिवाइस इस्तेमाल करने वाले यूजर्स के लिए यह परेशानी खड़ी कर सकता है. हालांकि इस परेशानी से जुड़ी अभी कम ही रिपोर्ट सामने आई हैं, इसलिए यह क्लियर नहीं है कि यह दिक्कत सभी यूजर्स को आ रही है या सिर्फ कुछ ही लोग इसका सामना कर रहे हैं.

