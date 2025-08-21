Google Pixel 10 vs Pixel 10 Pro vs Pixel 10 Pro XL: कैसे हैं तीनों फ्लैगशिप Smartphone? पूरा कंपैरिजन यहां देखें

Google Pixel 10 vs Pixel 10 Pro vs Pixel 10 Pro XL: गूगल ने अपने Made by Google 2025 इवेंट में बहुप्रतीक्षित Pixel 10 सीरीज पेश कर दी है. इस लाइनअप में तीन स्मार्टफोन शामिल हैं – Pixel 10, Pixel 10 Pro और Pixel 10 Pro XL. ये सभी नए फोन गूगल के पावरफुल Tensor G5 प्रोसेसर के साथ आते हैं और Android 16 पर चलते हैं. कंपनी का दावा है कि यूजर्स को 7 साल तक सॉफ्टवेयर और सिक्योरिटी अपडेट मिलते रहेंगे. हालांकि ये तीनों फोन कई फीचर्स में समान हैं, लेकिन डिस्प्ले, कैमरा और बैटरी के मामले में इनमें अलग-अलग खूबियां दी गई हैं.

Pixel 10 vs Pixel 10 Pro vs Pixel 10 Pro XL: कीमत

गूगल ने इस सीरीज को प्रीमियम सेगमेंट में उतारा है.

• Pixel 10 – ₹79,999 (256GB वेरिएंट)

• Pixel 10 Pro – ₹1,09,999 (256GB वेरिएंट)

• Pixel 10 Pro XL – ₹1,24,999 (256GB वेरिएंट)

इस तरह Pixel 10 सबसे किफायती मॉडल है, जबकि Pro XL सबसे हाई-एंड और महंगा वेरिएंट है.

Pixel 10 vs Pixel 10 Pro vs Pixel 10 Pro XL: डिस्प्ले

तीनों मॉडलों में OLED डिस्प्ले दिया गया है, लेकिन Pixel 10 Pro और Pro XL में LTPO OLED पैनल का इस्तेमाल हुआ है, जो 1Hz से 120Hz एडाप्टिव रिफ्रेश रेट सपोर्ट करता है. इसका मतलब है कि स्क्रॉलिंग और गेमिंग का अनुभव और स्मूद होगा.

• Pixel 10: 6.3 इंच OLED डिस्प्ले

• Pixel 10 Pro: 6.3 इंच LTPO OLED डिस्प्ले (बेहतर ब्राइटनेस और एडाप्टिव रिफ्रेश रेट)

• Pixel 10 Pro XL: 6.9 इंच LTPO OLED डिस्प्ले (सबसे बड़ा और ज्यादा ब्राइट पैनल)

Pixel 10 vs Pixel 10 Pro vs Pixel 10 Pro XL: कैमरा

गूगल ने Pixel 10 सीरीज में कैमरे पर काफी फोकस किया है. तीनों फोनों में ट्रिपल कैमरा सिस्टम दिया गया है.

• Pixel 10 – 50MP मेन सेंसर के साथ स्टैंडर्ड कैमरा सेटअप

• Pixel 10 Pro – 50MP मेन सेंसर + 48MP अल्ट्रावाइड + 48MP टेलीफोटो लेंस (बेहतर जूम और डिटेल्स)

• Pixel 10 Pro XL – Pro जैसा ही सेटअप, लेकिन Pro Res Zoom फीचर और ज्यादा एडवांस्ड ऑप्टिकल जूम (100x तक)

फ्रंट कैमरे की बात करें तो Pro और Pro XL में ज्यादा हाई-रेजॉल्यूशन वाला 42MP अल्ट्रावाइड सेल्फी कैमरा दिया गया है, जबकि बेस मॉडल Pixel 10 में स्टैंडर्ड सेल्फी कैमरा मिलता है.

Pixel 10 vs Pixel 10 Pro vs Pixel 10 Pro XL: बैटरी

तीनों फोनों में बैटरी कैपेसिटी भी अलग-अलग दी गई है.

• Pixel 10 – 4,700mAh बैटरी, फास्ट चार्जिंग सपोर्ट

• Pixel 10 Pro – 4,870mAh बैटरी, फास्ट वायर्ड और वायरलेस चार्जिंग

• Pixel 10 Pro XL – 5,200mAh बैटरी, 45W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट (सबसे ज्यादा पावरफुल)

Pixel 10 सीरीज की खासियत

Pixel 10 सीरीज सिर्फ एक स्मार्टफोन अपग्रेड नहीं है बल्कि यह गूगल का AI और हार्डवेयर का कॉम्बिनेशन है. Tensor G5 प्रोसेसर, एडवांस्ड कैमरा फीचर्स, लंबा सॉफ्टवेयर सपोर्ट और प्रीमियम डिजाइन इसे iPhone और Samsung जैसे प्रीमियम फोनों का सीधा प्रतिद्वंदी बनाते हैं.

Feature Pixel 10 Pixel 10 Pro Pixel 10 Pro XL Display 6.3-inch Actua OLED, 1080×2424, 60–120Hz, 3,000 nits 6.3-inch Super Actua LTPO OLED, 1280×2856, 1–120Hz, 3,300 nits 6.8-inch Super Actua LTPO OLED, 1344×2992, 1–120Hz, 3,300 nits Processor Google Tensor G5 + Titan M2 Google Tensor G5 + Titan M2 Google Tensor G5 + Titan M2 RAM/Storage 12GB + 256GB 16GB + 256GB 16GB + 256GB Rear cameras 48MP + 13MP + 10.8MP (20x zoom) 50MP + 48MP + 48MP (100x zoom) 50MP + 48MP + 48MP (100x zoom) Front camera 10.5MP 42MP 42MP Battery 4,970mAh, 30W + 15W wireless 4,870mAh, 30W + 15W wireless 5,200mAh, 45W + 25W wireless Price in India Rs 79,999 Rs 1,09,999 Rs 1,24,999

FAQs

Q1. Pixel 10 सीरीज में कितने फोन लॉन्च हुए हैं?

गूगल ने Pixel 10, Pixel 10 Pro और Pixel 10 Pro XL लॉन्च किए हैं.

Q2. भारत में Pixel 10 की कीमत कितनी है?

Pixel 10 की शुरुआती कीमत ₹79,999 है.

Q3. Pixel 10 Pro और Pro XL में क्या फर्क है?

Pro XL में बड़ा डिस्प्ले, ज्यादा बैटरी और एडवांस्ड जूम कैमरा दिया गया है.

Q4. क्या सभी Pixel 10 मॉडल्स को 7 साल का अपडेट मिलेगा?

हां, तीनों मॉडल्स को 7 साल तक सॉफ्टवेयर और सिक्योरिटी अपडेट्स मिलेंगे.

Q5. Pixel 10 Pro XL की बैटरी कितनी है?

इसमें 5,200mAh बैटरी है, जो 45W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करती है.