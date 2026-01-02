Advertisement
trendingNow13061562
Hindi NewsटेकGoogle Pixel 10 स्मार्टफोन पर हजारों रुपये बचाएं! यहां से सस्ते में खरीदें फोन, जानें बढ़िया ऑफर

Google Pixel 10 स्मार्टफोन पर हजारों रुपये बचाएं! यहां से सस्ते में खरीदें फोन, जानें बढ़िया ऑफर

Google Pixel 10 Discount Offer: अगर आप गूगल की पिक्सल सीरीज का Google Pixel 10 स्मार्टफोन कम कीमत में खरीदना चाहते हैं, तो यह आपके लिए सबसे अच्छा मौका हो सकता है. अभी आप फ्लिपकार्ट से इस फोन को हैवी डिस्काउंट और एक्सचेंज ऑफर के साथ कम कीमत में अपना बना सकते हैं. 

Written By  Santosh Mishra|Last Updated: Jan 02, 2026, 03:21 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Google Pixel 10 स्मार्टफोन पर हजारों रुपये बचाएं! यहां से सस्ते में खरीदें फोन, जानें बढ़िया ऑफर

Google Pixel 10 Discount Offer: अगर आप नए साल में एक अच्छा स्मार्टफोन खरीदने की सोच रहे हैं, तो अभी आपके लिए अच्छा मौका है. अभी आपको ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म फ्लिपकार्ट पर Google Pixel 10 कम कीमत में मिल रहा है. इस फोन की खरीद पर आपको बैंक ऑफर्स और एक्सचेंज ऑफर के बाद हैवी डिस्काउंट मिल रहा है. गूगल कंपनी के इस फ्लैगशिप स्मार्टफोन में आपको 12GB रैम और 256GB तक का स्टोरेज ऑप्शन मिल जाता है.  

Google Pixel 10 पर डिस्काउंट ऑफर
फ्लिपकार्ट पर इस स्मार्टफोन को 74,999 रुपये कीमत में लिस्ट किया गया है. इस फोन को अगर आप अभी HDFC Bank कार्ड की मदद से खरीदते हैं तो फोन पर आपको 5000 रुपये का डिस्काउंट मिल जाता है. इसके साथ ही फोन की खरद पर आपको अन्य बैंक के कार्ड ऑफर भी मिल रहा है. यह डिस्काउंट ऑफर के बाद आपको यह फोन मात्र 69,999 रुपये कीमत में मिल जाता है. 

एक्सचेंज ऑफर से फोन की कीमत और भी कम हो जाएगी
फोन पर आपको 73,050 रुपये तक का एक्सचेंज ऑफर भी मिल रहा है. हालांकि, एक्सचेंज ऑफर का लाभ आपके पुराने फोन की कंडीशन और मॉडल पर पर निर्भर करता है. आप इस फोन को एक्सचेंज में मिलने वाले मूल्य के आधार पर कम कीमत पर खरीद सकते हैं. इसके अलावा आपको यह फोन 3601 रुपये के ईएमआई ऑप्शन पर भी मिल जाता है.  

Add Zee News as a Preferred Source

यह भी पढ़ें:- कहीं आपकी गाड़ी का प्रदूषण सर्टिफिकेट एक्सपायर तो नहीं? मिनटों में चेक करें स्टेटस

Google Pixel 10 के फीचर्स 
Google Pixel 10 स्मार्टफोन में आपको 6.3 इंच का Acuta OLED डिस्प्ले मिल रहा है. यह डिस्प्ले 120Hz रिफ्रेश रेट और 3000 निट्स तक की पीक ब्राइटनेस को सपोर्ट करता है. फोन में आपको इन-डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर मिल रहा है. साथ ही यह डिस्प्ले कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 2 प्रोटेक्शन के साथ आता है. कंपनी इस फोन में आपको Tensor G5 चिपसेट प्रोसेसर दे रही है. यह फोन एक ही स्टोरेज वेरिएंट 12GB रैम और 256GB इंटरनल स्टोरेज के साथ आ रहा है. 

Google Pixel 10 का कैमरा
फोटोग्राफी के लिए कंपनी इस फोन में आपको ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप दे रही है. इसमें आपको 48MP का मेन वाइड एंगल कैमरा के साथ 13MP का अल्ट्रा वाइड और 10.8MP का टेलीफोटो कैमरा सेंसर दिया गया है. वहीं, फोन में सेल्फी और वीडियो कॉलिंग के लिए आपको 10.5MP का फ्रंट कैमरा मिल रहा है. यह फोन Android 16 ऑपरेटिंग सिस्टम पर काम करता है. पावर के लिए कंपनी इस फोन में आपको 30W वायर्ड और 15W वायरलेस चार्जिंग सपोर्ट के साथ 4,970mAh की बैटरी दे रही है. यह फोन IP68 वाटर और डस्ट प्रूफ प्रोटेक्शन के साथ आता है.

यह भी पढ़ें:- कहीं आपकी गाड़ी का प्रदूषण सर्टिफिकेट एक्सपायर तो नहीं? मिनटों में चेक करें स्टेटस

About the Author
author img
Santosh Mishra

संतोष मिश्रा जी न्यूज में सब एडिटर हैं. ये लगातार टेक की खबरें लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं. इनकी खबरें काफी भरोसेमंद होती हैं. लोगों को टेक में इनकी आसान भाषा के कंटेंट पसंद आते हैं. इन्होंने...और पढ़ें

TAGS

google pixel 10Google Pixel 10 Price In IndiaFlipkart Sale

Trending news

बंगाल के पूर्वी मिदनापुर में 5 दिन बाद तालाब में मिला लापता भाजपा नेता का शव
West Bengal political violence
बंगाल के पूर्वी मिदनापुर में 5 दिन बाद तालाब में मिला लापता भाजपा नेता का शव
ऑनलाइन डाउनलोड कर सकेंगे जमीन के दस्तावेज, बिक्री से लेकर लोन में भी होगी आसानी
Online Land Records Download
ऑनलाइन डाउनलोड कर सकेंगे जमीन के दस्तावेज, बिक्री से लेकर लोन में भी होगी आसानी
'महिलाओं की तस्वीरों से AI हटा रहा कपड़े' सांसद ने सरकार से ऐक्शन लेने को कहा
MP Priyanka Chaturvedi
'महिलाओं की तस्वीरों से AI हटा रहा कपड़े' सांसद ने सरकार से ऐक्शन लेने को कहा
'पानी नहीं, जहर बंटा और...', इंदौर के दूषित पानी को लेकर राहुल गांधी ने BJP को घेरा
Indore Contaminated Water
'पानी नहीं, जहर बंटा और...', इंदौर के दूषित पानी को लेकर राहुल गांधी ने BJP को घेरा
सोनिया गांधी तक कैसे पहुंचा सोना चुराने वाला आरोपी? केरल CM ने उठाए सवाल
Kerala News
सोनिया गांधी तक कैसे पहुंचा सोना चुराने वाला आरोपी? केरल CM ने उठाए सवाल
कांग्रेस सरकार के ही एक सर्वे ने राहुल गांधी की मुश्किल बढ़ाई, चुनावों से पहले झटका
rahul gandhi news
कांग्रेस सरकार के ही एक सर्वे ने राहुल गांधी की मुश्किल बढ़ाई, चुनावों से पहले झटका
'कश्मीर बनेगा पाकिस्तान...' सॉन्ग बजाने पर मचा बवाल, पुलिस ने शख्स को किया गिरफ्तार
Maharashtra
'कश्मीर बनेगा पाकिस्तान...' सॉन्ग बजाने पर मचा बवाल, पुलिस ने शख्स को किया गिरफ्तार
बेंगलुरु में NIA ने कसा शिकंजा, तीन और आरोपियों के खिलाफ फाइल की गई चार्जशीट
bengaluru news
बेंगलुरु में NIA ने कसा शिकंजा, तीन और आरोपियों के खिलाफ फाइल की गई चार्जशीट
कौन हैं मन्नथु पद्मनाभन? PM मोदी ने किया याद; बोले- देश उनके योगदान का रहेगा आभारी
Mannathu Padmanabhan
कौन हैं मन्नथु पद्मनाभन? PM मोदी ने किया याद; बोले- देश उनके योगदान का रहेगा आभारी
जम्मू-कश्मीर में आतंकी नेटवर्क पर प्रहार, अटैच की गई PAK में बैठे आतंकी की संपत्ति
jammu kashmir news
जम्मू-कश्मीर में आतंकी नेटवर्क पर प्रहार, अटैच की गई PAK में बैठे आतंकी की संपत्ति