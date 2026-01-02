Google Pixel 10 स्मार्टफोन पर हजारों रुपये बचाएं! यहां से सस्ते में खरीदें फोन, जानें बढ़िया ऑफर

Google Pixel 10 Discount Offer: अगर आप नए साल में एक अच्छा स्मार्टफोन खरीदने की सोच रहे हैं, तो अभी आपके लिए अच्छा मौका है. अभी आपको ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म फ्लिपकार्ट पर Google Pixel 10 कम कीमत में मिल रहा है. इस फोन की खरीद पर आपको बैंक ऑफर्स और एक्सचेंज ऑफर के बाद हैवी डिस्काउंट मिल रहा है. गूगल कंपनी के इस फ्लैगशिप स्मार्टफोन में आपको 12GB रैम और 256GB तक का स्टोरेज ऑप्शन मिल जाता है.

Google Pixel 10 पर डिस्काउंट ऑफर

फ्लिपकार्ट पर इस स्मार्टफोन को 74,999 रुपये कीमत में लिस्ट किया गया है. इस फोन को अगर आप अभी HDFC Bank कार्ड की मदद से खरीदते हैं तो फोन पर आपको 5000 रुपये का डिस्काउंट मिल जाता है. इसके साथ ही फोन की खरद पर आपको अन्य बैंक के कार्ड ऑफर भी मिल रहा है. यह डिस्काउंट ऑफर के बाद आपको यह फोन मात्र 69,999 रुपये कीमत में मिल जाता है.

एक्सचेंज ऑफर से फोन की कीमत और भी कम हो जाएगी

फोन पर आपको 73,050 रुपये तक का एक्सचेंज ऑफर भी मिल रहा है. हालांकि, एक्सचेंज ऑफर का लाभ आपके पुराने फोन की कंडीशन और मॉडल पर पर निर्भर करता है. आप इस फोन को एक्सचेंज में मिलने वाले मूल्य के आधार पर कम कीमत पर खरीद सकते हैं. इसके अलावा आपको यह फोन 3601 रुपये के ईएमआई ऑप्शन पर भी मिल जाता है.

Google Pixel 10 के फीचर्स

Google Pixel 10 स्मार्टफोन में आपको 6.3 इंच का Acuta OLED डिस्प्ले मिल रहा है. यह डिस्प्ले 120Hz रिफ्रेश रेट और 3000 निट्स तक की पीक ब्राइटनेस को सपोर्ट करता है. फोन में आपको इन-डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर मिल रहा है. साथ ही यह डिस्प्ले कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 2 प्रोटेक्शन के साथ आता है. कंपनी इस फोन में आपको Tensor G5 चिपसेट प्रोसेसर दे रही है. यह फोन एक ही स्टोरेज वेरिएंट 12GB रैम और 256GB इंटरनल स्टोरेज के साथ आ रहा है.

Google Pixel 10 का कैमरा

फोटोग्राफी के लिए कंपनी इस फोन में आपको ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप दे रही है. इसमें आपको 48MP का मेन वाइड एंगल कैमरा के साथ 13MP का अल्ट्रा वाइड और 10.8MP का टेलीफोटो कैमरा सेंसर दिया गया है. वहीं, फोन में सेल्फी और वीडियो कॉलिंग के लिए आपको 10.5MP का फ्रंट कैमरा मिल रहा है. यह फोन Android 16 ऑपरेटिंग सिस्टम पर काम करता है. पावर के लिए कंपनी इस फोन में आपको 30W वायर्ड और 15W वायरलेस चार्जिंग सपोर्ट के साथ 4,970mAh की बैटरी दे रही है. यह फोन IP68 वाटर और डस्ट प्रूफ प्रोटेक्शन के साथ आता है.

