आज रात 8 बजे मचेगा तहलका! Google लॉन्च कर रहा है अपना सबसे सस्ता 'AI' फोन; जानिए कितनी हो सकती है कीमत

Google आज रात 8 बजे भारत में अपना नया स्मार्टफोन Google Pixel 10a लॉन्च करने जा रहा है. यह फोन पिछले साल आए Pixel 9a का अपग्रेड वर्जन माना जा रहा है. हालांकि रिपोर्ट्स के मुताबिक इस बार बड़े बदलाव देखने को नहीं मिलेंगे और अपग्रेड सीमित हो सकते हैं. खास बात यह है कि यह पहली बार हो सकता है जब Google अपने नए फोन में पुराने जनरेशन का Tensor चिप इस्तेमाल करे. भारत में इसका लॉन्च 08:00 बजे IST पर होगा. माना जा रहा है कि कंपनी इसके लिए कोई बड़ा इवेंट आयोजित नहीं करेगी, बल्कि प्रेस रिलीज के जरिए फोन पेश किया जाएगा.

संभावित कीमत और उपलब्धता

कीमत की बात करें तो भारत में Google Pixel 10a की कीमत लगभग 44,000 रुपये से 50,000 रुपये के बीच हो सकती है. यूरोप में इसकी शुरुआती कीमत 499 यूरो बताई जा रही है, जो भारतीय मुद्रा में लगभग 53,600 रुपये के आसपास बैठती है. लॉन्च के तुरंत बाद आज से ही प्री-ऑर्डर शुरू होने की संभावना है. भारत में यह स्मार्टफोन Flipkart, Google Store और अन्य प्रमुख रिटेल स्टोर्स पर उपलब्ध होगा. मिड-रेंज प्रीमियम सेगमेंट में यह फोन Samsung और OnePlus जैसे ब्रांड्स को टक्कर दे सकता है.

डिस्प्ले और डिजाइन में क्या नया?

Google पहले ही Pixel 10a की झलक दिखा चुका है. इसका डिजाइन काफी हद तक पिछले मॉडल Pixel 9a जैसा ही है. फोन में 6.3 इंच का P-OLED डिस्प्ले मिलने की उम्मीद है, जिसका रिजॉल्यूशन 2424x1080 पिक्सल हो सकता है. इसमें 120Hz रिफ्रेश रेट दिया जा सकता है, जिससे स्क्रॉलिंग और गेमिंग स्मूद रहेगी. स्क्रीन की सुरक्षा के लिए Gorilla Glass 7i प्रोटेक्शन मिलने की बात सामने आई है. फोन का साइज 153.9 x 73 x 9 मिमी बताया जा रहा है और वजन लगभग 183 ग्राम हो सकता है. साथ ही IP68 रेटिंग मिलने की संभावना है, जिससे यह धूल और पानी से सुरक्षित रहेगा.

परफॉर्मेंस और स्टोरेज डिटेल

रिपोर्ट्स के अनुसार, Pixel 10a में Tensor G4 चिपसेट मिल सकता है. यह चिप 8GB LPDDR5X RAM के साथ आएगा. स्टोरेज के दो विकल्प 128GB और 256GB हो सकते हैं, जिसमें UFS 3.1 टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होगा. बायोमेट्रिक सुरक्षा के लिए अंडर-डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर दिया जा सकता है. बैटरी की बात करें तो इसमें 5,100mAh की बैटरी मिल सकती है. खास अपग्रेड वायर्ड चार्जिंग में देखने को मिल सकता है, जो अब 45W तक हो सकती है, जबकि पिछले मॉडल में 23W चार्जिंग थी. वायरलेस चार्जिंग को लेकर अभी स्पष्ट जानकारी नहीं है.

कैमरा और सॉफ्टवेयर सपोर्ट

कैमरा सेटअप पिछले मॉडल जैसा ही रहने की उम्मीद है. इसमें 48MP का मुख्य रियर कैमरा, 13MP का अल्ट्रावाइड लेंस और 13MP का फ्रंट कैमरा मिल सकता है. Google अपने कैमरा सॉफ्टवेयर ऑप्टिमाइजेशन के लिए जाना जाता है, इसलिए फोटो क्वालिटी मजबूत रहने की संभावना है. फोन में लेटेस्ट Android 16 प्री-लोडेड मिल सकता है. कंपनी सात साल तक OS और सिक्योरिटी अपडेट देने का वादा कर सकती है. यह लंबा अपडेट सपोर्ट Pixel 10a को लंबे समय तक उपयोग के लिहाज से मजबूत विकल्प बनाता है.

कलर ऑप्शन और मार्केट पोजिशनिंग

Pixel 10a चार रंगों में आ सकता है: Obsidian, Fog, Lavender और Berry. यानी ब्लैक, हल्का ग्रीन-व्हाइट, ब्लू-पर्पल और रेड-पिंक जैसे शेड्स मिल सकते हैं.