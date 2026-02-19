20 लोगों की ग्रुप फोटो अब होगी एकदम परफेक्ट! Pixel 10a के AI फीचर 'Auto Best Take' ने किया कमाल; देखें नई खूबियां

Advertisement
यह अब तक का सबसे पावरफुल A-सीरीज Pixel फोन है. इस फोन को इस तरह डिजाइन किया गया है कि यूजर्स को फ्लैगशिप लेवल एआई फीचर्स, बेहतर मजबूती और लंबी बैटरी लाइफ मिले, लेकिन कीमत ऐसी रहे कि ज्यादा लोग Pixel का अनुभव ले सकें.

Written By  Mohit Chaturvedi|Last Updated: Feb 19, 2026, 08:54 AM IST
Google ने भारत में अपना नया स्मार्टफोन Pixel 10a लॉन्च कर दिया है. कंपनी का कहना है कि यह अब तक का सबसे पावरफुल A-सीरीज Pixel फोन है. इस फोन को इस तरह डिजाइन किया गया है कि यूजर्स को फ्लैगशिप लेवल एआई फीचर्स, बेहतर मजबूती और लंबी बैटरी लाइफ मिले, लेकिन कीमत ऐसी रहे कि ज्यादा लोग Pixel का अनुभव ले सकें. यानी यह फोन प्रीमियम और किफायती के बीच का संतुलन बनाने की कोशिश करता है.

कीमत और उपलब्धता
Pixel 10a की कीमत भारत में 49,999 रुपये रखी गई है. फोन के लिए प्री-ऑर्डर शुरू हो चुके हैं और यह 6 मार्च 2026 से बिक्री के लिए उपलब्ध होगा. Google का कहना है कि Pixel 10 सीरीज के फ्लैगशिप मॉडल में जो एआई फीचर्स दिए गए थे, उनमें से कई अब पहली बार A-सीरीज में लाए गए हैं. इससे कम कीमत में भी यूजर्स को एडवांस टेक्नोलॉजी का फायदा मिलेगा.

एआई फीचर्स जो बनाते हैं खास
Pixel 10a का सबसे बड़ा फोकस Google AI पर है. इसमें Camera Coach नाम का फीचर दिया गया है, जो फोटो लेते समय रियल टाइम में गाइड करता है. यानी अगर फ्रेम सही नहीं है या लाइटिंग बेहतर हो सकती है, तो फोन तुरंत सुझाव देता है. इसके अलावा Auto Best Take फीचर अब 20 लोगों तक की ग्रुप फोटो में काम करता है. यह अपने आप सभी के चेहरे में सबसे बेहतर एक्सप्रेशन चुनकर एक परफेक्ट फोटो बना देता है. Pixel फोन की तरह इसमें भी नियमित Pixel Drops मिलते रहेंगे, यानी खरीदने के बाद भी समय-समय पर नए फीचर्स अपडेट के जरिए मिलते रहेंगे.

3,000 निट्स की सुपर ब्राइट डिस्प्ले
Pixel 10a में 6.3 इंच की Actua डिस्प्ले दी गई है, जिसकी पीक ब्राइटनेस 3,000 निट्स तक जाती है. कंपनी के मुताबिक, यह अब तक का सबसे ब्राइट A-सीरीज Pixel डिस्प्ले है. इसका फायदा खासतौर पर बाहर धूप में फोन इस्तेमाल करते समय मिलेगा. तेज धूप में भी स्क्रीन साफ दिखाई देगी और कंटेंट पढ़ने या वीडियो देखने में दिक्कत नहीं होगी. यह फीचर उन यूजर्स के लिए उपयोगी है जो अक्सर आउटडोर काम करते हैं.

बड़ी बैटरी और फास्ट चार्जिंग
बैटरी इस बार Pixel 10a का बड़ा हाइलाइट है. इसमें 5,100mAh की बैटरी दी गई है, जो A-सीरीज में अब तक की सबसे बड़ी बैटरी बताई जा रही है. Google का दावा है कि यह फोन एक बार चार्ज करने पर 30 घंटे से ज्यादा का बैकअप दे सकता है. इसके साथ 30W वायर्ड चार्जिंग और 10W वायरलेस चार्जिंग सपोर्ट भी मिलता है. इस कीमत पर वायरलेस चार्जिंग मिलना एक खास बात मानी जा रही है.

मजबूती और लंबे समय तक अपडेट
Pixel 10a को मजबूत बनाने पर भी ध्यान दिया गया है. फोन को IP68 रेटिंग मिली है, यानी यह धूल और पानी से सुरक्षित रहेगा. इसके अलावा Gorilla Glass 7i प्रोटेक्शन और पतले, समान 4mm बेजेल्स के साथ इसका डिजाइन भी प्रीमियम लगता है. सबसे खास बात यह है कि Google सात साल तक OS और सॉफ्टवेयर अपडेट देने का वादा कर रहा है. इससे फोन लंबे समय तक सुरक्षित और अपडेटेड रहेगा, जो इंडस्ट्री के औसत से ज्यादा है.

पर्यावरण का भी रखा ध्यान
Google ने इस फोन में सस्टेनेबिलिटी पर भी फोकस किया है. Pixel 10a में 100 प्रतिशत एल्यूमिनियम फ्रेम दिया गया है और इसका बैक पैनल 81 प्रतिशत रिसाइकल्ड प्लास्टिक से बना है. इसके अलावा कोबाल्ट, कॉपर, गोल्ड और टंगस्टन जैसे मटेरियल भी रिसाइकल्ड स्रोत से लिए गए हैं. कंपनी का दावा है कि यह अब तक का सबसे सस्टेनेबल A-सीरीज Pixel फोन है.

Pixel Upgrade Program की सुविधा
भारत में Pixel 10a को Pixel Upgrade Program में भी शामिल किया गया है. इस योजना के तहत ग्राहक बिना डाउन पेमेंट और बिना ब्याज वाली ईएमआई पर फोन खरीद सकते हैं. नौ किस्तें भरने के बाद यूजर चाहें तो नए Pixel मॉडल में अपग्रेड कर सकते हैं, चाहे पुराना फोन किसी भी हालत में हो. यह स्कीम उन लोगों के लिए फायदेमंद हो सकती है जो हर साल या दो साल में नया फोन लेना पसंद करते हैं.

