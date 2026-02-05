Google का बड़ा धमाका! सबका पत्ता साफ करने ला रहा है Pixel 10a, लुक देखकर आप भी कहेंगे- यही तो चाहिए

Google Pixel 10a: अगर आप भी नया स्मार्टफोन खरीदना चाहते हैं तो आपको बहुत ही जल्द शानदार मौका मिलने वाला है. गूगल भारतीय बाजारों में बहुत ही जल्द अपना दमदार स्मार्टफोन लाने जा रहा है. इसको लेकर गूगल ने अपकमिंग स्मार्टफोन Pixel 10a का टीजर भी जारी कर दिया है. 16 सेकंड के इस वीडियो ने टेक जगत में हलचल मचा दी है क्योंकि इस बार गूगल न केवल एक शानदार डिजाइन ला रहा है बल्कि फोन की लॉन्चिंग भी उम्मीद से काफी पहले होने वाली है. बिना कैमरा बंप वाले स्लीक लुक और दमदार फीचर्स के साथ आने वाला यह गूगल का फोन बजट में भी शानदार होगा? आइए जानते हैं इस नए पिक्सल फोन की लॉन्च डेट, संभावित कीमत और सभी डिटेल्स.

काफी समय से चल रहे अफवाहों के बाद गूगल ने आखिरकार अपने अगले स्मार्टफोन Pixel 10a की पहली झलक पेश कर दी है. कंपनी ने यूट्यूब पर अपकमिंग गूगल Pixel 10a का एक छोटा टीजर जारी किया है. खास बात यह है कि इस बार गूगल अपने फोन को पिछले साल के मुकाबले एक महीने पहले ही मार्केट में उतारने की तैयारी में है.

डिजाइन में क्या है खास?

यूट्यूब पर जारी हुए टीजर में Pixel 10a को एक शानदार ब्लू शेड में दिखाया गया है. जो काफी हद तक Pixel 9a की तरह दिखाई देता है. डिजाइन के मामले में गूगल ने इस बार भी सादगी दिखाई है. फोन में कोई बड़ा कैमरा बंप नहीं दिख रहा है यानी इस फोन को डेस्क पर रखने पर भी फोन हिलेगा नहीं.

कब होगा लॉन्च?

वीडियो के मुताबिक Google Pixel 10a की प्री-ऑर्डर बुकिंग 18 फरवरी 2026 से शुरू हो जाएगी. आमतौर पर गूगल अपनी a सीरीज को मार्च या मई के आसपास लाता था लेकिन इस बार कंपनी इसे जल्दी मार्केट में ला रही है.

संभावित फीचर्स भी जान लीजिए

लीक्स रिपोर्ट के अनुसार इस फोन में कुछ दमदार फीचर्स और स्पेसिफिकेशन देखने को मिल सकते हैं-

6.3-इंच की 120Hz AMOLED स्क्रीन.

प्रोसेसर

इसमें Tensor G4 चिपसेट होने की संभावना है. वही जो Pixel 9a में था.

बैटरी

5,100mAh की बड़ी बैटरी और 23W की चार्जिंग.

कलर्स

ओब्सीडियन, लैवेंडर, फॉग और एक नया बेरी कलर.

कितनी होगी कीमत?

जानकारों का मानना है कि Pixel 10a एक रिफाइनमेंट मॉडल है, इसलिए गूगल इसकी कीमत में ज्यादा बढ़ोतरी नहीं करेगा. भारत में इसकी संभावित कीमत ₹49,999 के आसपास रह सकती है जो कि Pixel 9a की लॉन्च प्राइस थी.

