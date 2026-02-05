Advertisement
trendingNow13098829
Hindi NewsटेकGoogle का बड़ा धमाका! सबका पत्ता साफ करने ला रहा है Pixel 10a, लुक देखकर आप भी कहेंगे- यही तो चाहिए

Google का बड़ा धमाका! सबका पत्ता साफ करने ला रहा है Pixel 10a, लुक देखकर आप भी कहेंगे- यही तो चाहिए

Google Pixel 10a: स्मार्टफोन की दुनिया में नया धमाका करने के लिए एक बार फिर से गूगल तैयार है. लंबे इंतजार के बाद गूगल ने अपने अपकमिंग Pixel 10a का पहला टीजर जारी कर दिया है, जिसने मोबाइल लवर्स के बीच हलचल पैदा कर दी है. अगर आप भी एक प्रीमियम फोन की तलाश कर रहे हैं तो Pixel 10a आपकी तलाश खत्म कर सकता है. आइए जानते हैं आखिर क्या है गूगल के इस नए दांव में खास.

Written By  Udbhav Tripathi|Last Updated: Feb 05, 2026, 01:41 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Google का बड़ा धमाका! सबका पत्ता साफ करने ला रहा है Pixel 10a, लुक देखकर आप भी कहेंगे- यही तो चाहिए

Google Pixel 10a: अगर आप भी नया स्मार्टफोन खरीदना चाहते हैं तो आपको बहुत ही जल्द शानदार मौका मिलने वाला है. गूगल भारतीय बाजारों में बहुत ही जल्द अपना दमदार स्मार्टफोन लाने जा रहा है. इसको लेकर गूगल ने अपकमिंग स्मार्टफोन Pixel 10a का टीजर भी जारी कर दिया है. 16 सेकंड के इस वीडियो ने टेक जगत में हलचल मचा दी है क्योंकि इस बार गूगल न केवल एक शानदार डिजाइन ला रहा है बल्कि फोन की लॉन्चिंग भी उम्मीद से काफी पहले होने वाली है. बिना कैमरा बंप वाले स्लीक लुक और दमदार फीचर्स के साथ आने वाला यह गूगल का फोन बजट में भी शानदार होगा? आइए जानते हैं इस नए पिक्सल फोन की लॉन्च डेट, संभावित कीमत और सभी डिटेल्स.

काफी समय से चल रहे अफवाहों के बाद गूगल ने आखिरकार अपने अगले स्मार्टफोन Pixel 10a की पहली झलक पेश कर दी है. कंपनी ने यूट्यूब पर अपकमिंग गूगल Pixel 10a का एक छोटा टीजर जारी किया है. खास बात यह है कि इस बार गूगल अपने फोन को पिछले साल के मुकाबले एक महीने पहले ही मार्केट में उतारने की तैयारी में है.

डिजाइन में क्या है खास?
यूट्यूब पर जारी हुए टीजर में Pixel 10a को एक शानदार ब्लू शेड में दिखाया गया है. जो काफी हद तक Pixel 9a की तरह दिखाई देता है. डिजाइन के मामले में गूगल ने इस बार भी सादगी दिखाई है. फोन में कोई बड़ा कैमरा बंप नहीं दिख रहा है यानी इस फोन को डेस्क पर रखने पर भी फोन हिलेगा नहीं.

Add Zee News as a Preferred Source

कब होगा लॉन्च?
वीडियो के मुताबिक Google Pixel 10a की प्री-ऑर्डर बुकिंग 18 फरवरी 2026 से शुरू हो जाएगी. आमतौर पर गूगल अपनी a सीरीज को मार्च या मई के आसपास लाता था लेकिन इस बार कंपनी इसे जल्दी मार्केट में ला रही है.

संभावित फीचर्स भी जान लीजिए

लीक्स रिपोर्ट के अनुसार इस फोन में कुछ दमदार फीचर्स और स्पेसिफिकेशन देखने को मिल सकते हैं-

6.3-इंच की 120Hz AMOLED स्क्रीन.

प्रोसेसर
इसमें Tensor G4 चिपसेट होने की संभावना है. वही जो Pixel 9a में था.

बैटरी
5,100mAh की बड़ी बैटरी और 23W की चार्जिंग.

ये भी पढे़ंः पेन ड्राइव में क्यों होते हैं ये 2 छोटे छेद? असली वजह जानकर आसान हो जाएगा आपका काम!

कलर्स
ओब्सीडियन, लैवेंडर, फॉग और एक नया बेरी कलर.

कितनी होगी कीमत?
जानकारों का मानना है कि Pixel 10a एक रिफाइनमेंट मॉडल है, इसलिए गूगल इसकी कीमत में ज्यादा बढ़ोतरी नहीं करेगा. भारत में इसकी संभावित कीमत ₹49,999 के आसपास रह सकती है जो कि Pixel 9a की लॉन्च प्राइस थी.

ये भी पढे़ंः आखिर क्या है Anthropic? जिसके एक झटके में उड़ गए 25 लाख करोड़ रुपये

About the Author
author img
Udbhav Tripathi

उद्भव त्रिपाठी जी न्यूज डिजिटल में सब एडिटर हैं. वह जुलाई 2025 में जी न्यूज से जुड़े. टेक की खबरें लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं. उन्होंने अब तक Samsung, Realme और  Vivo जैसे स्मार्टफोन्स के रि...और पढ़ें

TAGS

Google Pixel 10aPixel 10a price

Trending news

'गद्दार' से 'देश के दुश्मन' तक जुबानी जंग के बाद बिट्टू ने कांग्रेस की खोली पोल?
M. P. Ravneet Bittu
'गद्दार' से 'देश के दुश्मन' तक जुबानी जंग के बाद बिट्टू ने कांग्रेस की खोली पोल?
'न सिद्धारमैया, न शिवकुमार...',CM कुर्सी पर खींचतान के बीच एक्टिव हुआ तीसरा मोर्चा
CM Siddaramaiah
'न सिद्धारमैया, न शिवकुमार...',CM कुर्सी पर खींचतान के बीच एक्टिव हुआ तीसरा मोर्चा
एडल्ट कंटेंट देखकर नाबालिग लड़की को बनाया हवस का शिकार, 6 की हुई गिरफ्तारी
Odisha news
एडल्ट कंटेंट देखकर नाबालिग लड़की को बनाया हवस का शिकार, 6 की हुई गिरफ्तारी
Parliament Budget Session (Day 7) Live: 'विपक्ष के नेता को पता होना चाहिए कि....', राज्यसभा में छिड़ी लोकसभा के हंगामे की चर्चा, नड्डा ने विपक्ष को घेरा
Parliament Budget Session live
Parliament Budget Session (Day 7) Live: 'विपक्ष के नेता को पता होना चाहिए कि....', राज्यसभा में छिड़ी लोकसभा के हंगामे की चर्चा, नड्डा ने विपक्ष को घेरा
चीन को भनक नहीं! अनमोल निशानी के जरिए भारत ने पकड़ी डिप्लोमेसी की उड़ान
India Sri Lanka News
चीन को भनक नहीं! अनमोल निशानी के जरिए भारत ने पकड़ी डिप्लोमेसी की उड़ान
संसद में कांग्रेसियों का हंगामा, उधर भाजपा विधायकों ने रात विधानसभा में क्यों काटी?
Karnataka News
संसद में कांग्रेसियों का हंगामा, उधर भाजपा विधायकों ने रात विधानसभा में क्यों काटी?
'पुलिस को सिखाएंगे सबक...', कस्टोडियल डेथ केस में मद्रास HC ने क्यों कह दी ऐसी बात?
Madras High Court
'पुलिस को सिखाएंगे सबक...', कस्टोडियल डेथ केस में मद्रास HC ने क्यों कह दी ऐसी बात?
कांग्रेस सांसद शशि थरूर के लिए बैड डे ! बेटे ईशान को नौकरी से क्यों निकाला गया?
shashi tharoor news
कांग्रेस सांसद शशि थरूर के लिए बैड डे ! बेटे ईशान को नौकरी से क्यों निकाला गया?
'क्या कोई CM ऐसा...', 'मियां' वाले बयान पर छिड़ी तकरार, ओवैसी ने हिमंता पर लगाए आरोप
Asaduddin Owaisi
'क्या कोई CM ऐसा...', 'मियां' वाले बयान पर छिड़ी तकरार, ओवैसी ने हिमंता पर लगाए आरोप
‘क्या ये इंसान हैं भी, पति-पत्नी की बातें तक सुनी गईं’, पिछली सरकार पर बरसे रेवंत
Telangana News in Hindi
‘क्या ये इंसान हैं भी, पति-पत्नी की बातें तक सुनी गईं’, पिछली सरकार पर बरसे रेवंत