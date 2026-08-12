/Google Pixel 11 Launch Event: सुंदर पिचाई रात 3:30 कर सकते हैं ये 5 बड़े ऐलान, इन दमदार फीचर्स के साथ आ सकता है Pixel 11!

स्मार्टफोन की दुनिया में एक बार फिर गूगल बड़ा धमाका करने के लिए तैयार है. टेक लवर्स और पिक्सल फैंस का लंबा इंतजार अब खत्म होने वाला है. गूगल अपनी प्लैगशिप Google Pixel 11 सीरीज को ग्लोबल मार्केट में लॉन्च करने जा रहा है. गूगल का यह लॉन्च इवेंट भारतीय समयानुसार 13 अगस्त को तड़के 3:30 बजे होगा. इस इवेंट की पुष्टि खुद गूगल ने कर दी है, जिसे एलेक्स कूपर और मशहूर बास्केटबॉल स्टार स्टीफन करी होस्ट करते नजर आएंगे.
अगर आप भी इस बात को लेकर उत्सुक हैं कि इस इवेंट में क्या नया देखने को मिल सकता है, तो आइए जानते हैं उन 5 बड़े ऐलानों के बारे में जिनकी उम्मीद सुंदर पिचाई और गूगल से की जा रही है-
इस साल गूगल की ओर से HiLight Camera Bar सबसे नया और दमदार फीचर्स में से एक हो सकता है. यह कैमरा बार में लगा एक नया इल्युमिनेटेड यानी रोशनी वाला एलिमेंट होगा, जो भविष्य में पिक्सल फोन्स की एक खास पहचान बन सकता है. इस बार का इस्तेमाल विजुअल अलर्ट्स और नोटिफिकेशन देने के लिए किया जाएगा.
गूगल टेंसर G6 चिपसेट Pixel 11 सीरीज का सबसे खास और ज्यादा पॉवरपुल प्रोसेसर हो सकता है. यह प्रोसेसर 2nm मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस पर आधारित है. माना जा रहा है कि यह नया चिपसेट अपने पुराने वर्जन की तुलना में काफी ज्यादा तेज और बेहतरीन एफिशिएंसी के साथ परफॉरमेंस देगा.
गूगल अपने पिक्सल लॉन्च इवेंट्स में हमेशा कुछ खास पेश करने के लिए अब तक जाना जाता रहा है. इसबार भी इसीलिए, टेक लवर्स को उम्मीद है कि कंपनी Pixel 11 सीरीज के साथ कुछ ऐसे पिक्सल-एक्सक्लूसिव Gemini AI फीचर्स लॉन्च करेगी, जो इन स्मार्टफोन को दूसरे ब्रांड्स के फोन्स से काफी आगे और अलग बनाएंगे.
लीक्स और मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, गूगल इस बार सिर्फ पावरफुल कैमरा सेंसर्स ही नहीं लॉन्च करेगा, बल्कि कई अनोखे AI-पावर्ड फोटोग्राफी फीचर्स भी ला सकता है. ये एआई फीचर्स पिक्सल 11 के कैमरा सेंसर्स की पॉवर को कई गुना ज्यादा बेहतर बना देंगे.
इसके साथ ही टेक लवर्स तो यह भी उम्मीद कर रहा है कि गूगल इस साल अपने प्रोडक्ट ईकोसिस्टम को और ज्यादा मजबूती से पेश करेगा. इस इवेंट में नई स्मार्टवॉच, नए फोन्स, Pixel Tag और दूसरे कई स्मार्ट प्रोडक्ट्स के ऐलान के साथ पूरे ईकोसिस्टम को हाइलाइट किया जाएगा.
आपकी जानकारी के लिए बता दें कि ये संभावित फीचर्स लीक्स और मीडिया रिपोर्ट को ध्यान में रखकर तैयार किए गए हैं.