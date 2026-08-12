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Google Pixel 11 Launch Event: सुंदर पिचाई रात 3:30 कर सकते हैं ये 5 बड़े ऐलान, इन दमदार फीचर्स के साथ आ सकता है Pixel 11!

टेक लवर्स का इंतजार खत्म होने वाला है! गूगल अपनी नई Pixel 11 सीरीज से गूगल अपने सालाना इवेंट Made by Google में पर्दा उठाने के लिए तैयार है. भारतीय समयानुसार 13 अगस्त को तड़के 3:30 बजे होने वाले इस बड़े इवेंट में सुंदर पिचाई 5 बड़े ऐलान कर सकते हैं. आइए जानते हैं इसकी डिटेल.

Written ByUdbhav Tripathi
Published: Aug 12, 2026, 02:58 PM IST|Updated: Aug 12, 2026, 02:58 PM IST
Google Pixel 11 Launch Event: सुंदर पिचाई रात 3:30 कर सकते हैं ये 5 बड़े ऐलान, इन दमदार फीचर्स के साथ आ सकता है Pixel 11!

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Udbhav Tripathi

Udbhav Tripathi

उद्भव त्रिपाठी जी न्यूज डिजिटल में सब एडिटर हैं. वह जुलाई 2025 में जी न्यूज से जुड़े. साइंस और ऑटो-टेक की खबरें लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं. उन्होंने अब तक Samsung, Realme और  Vivo जैसे स्मार्टफोन्स के रिव्यू किए हैं. 2025 के बिहार चुनाव में इन्होंने लाइव खबरें चलाई थी जो लोगों को काफी पसंद आई थी. इनकी खबरें काफी भरोसेमंद होती हैं. इससे पहले वे हरिभूमि में काम कर चुके हैं. जहां उन्होंने टेक, एक्सप्लेनर और देश दुनिया पर भी काम किया. इनकी पढ़ाई की बात करें तो इन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से मॉस कम्यूनिकेशन में PG कर रखा है. अगर आपको इनसे बात करनी है, तो आप udbhavtripaathi@gmail.com पर जुड़ सकते हैं.

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