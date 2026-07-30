12 अगस्त से पहले लीक हुआ Google Pixel 11 Pro का सबसे बड़ा राज! जानिए क्या है खास

स्मार्टफोन की दुनिया में गूगल एक बार फिर बड़ा धमाका करने की तैयारी में है. Google Pixel 11 Pro के आधिकारिक लॉन्च से ठीक पहले कंपनी ने इसका एक नया टीजर 'The Next Obvious Move' जारी किया है. इस टीजर में फोन का सबसे चर्चित और अनोखा फीचर 'Pixel Glow' बेहद साफ और क्लोज-अप अंदाज में नजर आया है. यह नया फीचर iPhone 17 Pro Max और Samsung Galaxy S26 Ultra जैसी फ्लैगशिप डिवाइसेस को सीधी टक्कर देने के लिए डिजाइन किया गया है.
गूगल ने आज Pixel 11 Pro का एक नया वीडियो टीजर रिलीज किया है, जिसमें Pixel Glow फीचर को पहले से कहीं ज्यादा साफ तरीके से दिखाया गया है. इस टीजर का टाइटल 'The Next Obvious Move' रखा गया है. कंपनी का संदेश बेहद सीधा है कि जब आप पहले से ही गूगल के कई ऐप्स और सेवाओं का उपयोग कर रहे हैं, तो आपके लिए गूगल के नए हार्डवेयर यानी Pixel 11 Pro पर शिफ्ट होना सबसे सही और समझदारी भरा कदम होगा.
दो टीजर देखने के बाद भी Pixel Glow के काम करने के तरीके को लेकर पूरी जानकारी सामने नहीं आई है. टीजर में दिख रहा चमकता हुआ गोल घेरा काफी हद तक Apple मैक (macOS) के लोडिंग व्हील जैसा दिखता है. शुरुआती लीक्स और अफवाहों की मानें तो यह फीचर एक एडवांस्ड नोटिफिकेशन एलईडी (LED) की तरह काम कर सकता है. जब आपका फोन उल्टा (Face Down) रखा होगा और कोई जरूरी कॉल या मैसेज आएगा, तो यह लाइट अलग-अलग अंदाज में चमकेगी.
Pixel फैंस के बीच सबसे ज्यादा चर्चा इस बात की है कि गूगल ने Pixel 10 Pro में मिलने वाले इंफ्रारेड थर्मामीटर (Infrared Thermometer) को इस नए मॉडल से हटा दिया है. थर्मामीटर की जगह ही इस Pixel Glow लाइट को फिट किया गया है. इसको लेकर सोशल मीडिया पर यूज़र्स दो हिस्सों में बंट गए हैं. कुछ लोगों का कहना है कि थर्मामीटर का इस्तेमाल कोई नहीं करता था, जबकि कुछ लोग इसे कंपनी द्वारा लागत घटाने (Cost Cutting) का तरीका मान रहे हैं.
गूगल का यह नया Pixel Glow फीचर Pixel 11 Pro को बाजार में मौजूद iPhone 17 Pro Max और Galaxy S26 Ultra से बिल्कुल अलग पहचान देगा. हालांकि अभी यह साफ नहीं है कि इस लाइट में मल्टीपल कलर्स का सपोर्ट मिलेगा या नहीं और यूज़र्स को इसका कितना कंट्रोल दिया जाएगा. लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि इसका लुक बेहद अट्रैक्टिव और प्रीमियम नजर आ रहा है.
गूगल के इतिहास को देखें तो उसके नए डिवाइसेस के फीचर्स लॉन्च से पहले ही पूरी तरह लीक हो जाते हैं. कंपनी 12 अगस्त को अपने नए इवेंट में Pixel 11 सीरीज से आधिकारिक पर्दा उठाने जा रही है. माना जा रहा है कि इस ग्रैंड लॉन्च इवेंट से पहले ही Pixel Glow और फोन के बाकी स्पेसिफिकेशंस की पूरी डिटेल्स लीक होकर सामने आ सकती हैं.