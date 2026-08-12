/Google का मेगा इवेंट: Pixel 11 सीरीज, Pixel 11 Pro Fold और Pixel Watch 5 से उठेगा पर्दा; जानें समय, लाइव स्ट्रीमिंग और एक्सपेक्टेड फीचर

स्मार्टफोन और स्मार्टवॉच मार्केट में हलचल मचाने के लिए गूगल आज अपने सबसे बड़े इवेंट Made by Google के लिए पूरी तरह तैयार है. Made by Google इवेंट के दौरान न सिर्फ Pixel 11 सीरीज और नया फोल्डेबल फोन Pixel 11 Pro Fold लॉन्च होगा, बल्कि एप्पल AirTag को टक्कर देने वाला Pixel Tag और Pixel Watch 5 भी चर्चा में रहने वाले हैं. स्टैंड-अप कॉमेडियन ट्रेवर नोआ इस इवेंट को होस्ट करेंगे. आइए जानते हैं कब और कितने बजे गूगल के इस इवेंट में किन-किन बड़े प्रोडक्ट्स और AI अपग्रेड्स से पर्दा उठेगा.
टेक जगत की नजरें आज गूगल के सबसे बड़े टेक इवेंट Made by Google पर टिकी हुई हैं. लंबे इंतजार के बाद गूगल अपनी फ्लैगशिप स्मार्टफोन्स की नई रेंज Pixel 11 सीरीज, Pixel 11 Pro Fold और अगली पीढ़ी की Pixel Watch 5 से पर्दा उठाने जा रहा है. गूगल के नए Tensor G6 प्रोसेसर, Android 17 के साथ आने वाले नए फीचर्स और अनोखी HiLight नोटिफिकेशन लाइट जैसे बदलावों ने इस लॉन्च को लेकर यूजर्स की दिलचस्पी बढ़ा दिया है.
गूगल का यह Made by Google इवेंट बुधवार, 12 अगस्त को अमेरिका में होगा, वहीं बात करें भारत की तो, तो यह इवेंट 13 अगस्त को भारतीय समयानुसार सुबह 3:30 आयोजित होगा. इसके पीछे का कारण यह है कि भारत और अमेरिका का टाइम जोन है. अमेरिका के न्यूयॉर्क की तुलना में भारत का समय लगभग 9-10 घंटे आगे है. इस इवेंट को गूगल के ऑफिशियल Made by Google यूट्यूब चैनल पर लाइव-स्ट्रीम किया जाएगा, जहां से लोग इसे घर बैठे देख सकते हैं.
इस बार के इवेंट की खास बात यह है कि फेमस कॉमेडियन ट्रेवर नोआ इसे होस्ट करेंगे. इसके साथ ही, बास्केटबॉल स्टार स्टीफन करी और जापानी अभिनेत्री अयामी नकाजो के भी इस लॉन्च इवेंट में शामिल होने की संभावना है.
इवेंट में सबसे ज्यादा चर्चा में Pixel 11, Pixel 11 Pro, Pixel 11 Pro XL और Pixel 11 Pro Fold रहने वाला है. लीक्स की मानें तो नए स्मार्टफोन्स का डिजाइन काफी हद तक Pixel 10 सीरीज जैसा ही होगा, जिसमें सिर्फ मामूली बदलाव देखने को मिल सकते हैं.
प्रोसेसर और OS
मीडिया रिपोर्ट के अनुसार Pixel 11 सीरीज के सभी फोन्स गूगल के नए Tensor G6 प्रोसेसर से लैस होंगे और ये Android 17 पर काम करेंगे.
लीक और मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, गूगल इस बार बेस स्टोरेज को बढ़ाकर 256GB कर सकता है और 128GB वेरिएंट के ऑप्शन को पूरी तरह से हटा सकता है.
HiLight फीचर
कंपनी एक नया रियर नोटिफिकेशन लाइट फीचर पेश कर सकती है, जिसे HiLight नाम दिए जाने की चर्चा है. यह फोन के उल्टा रखे होने पर पसंदीदा कॉन्टैक्ट्स की कॉल आने या Gemini AI का इस्तेमाल करते समय लाइट अप होगा.
Gemini AI
Pixel 11 सीरीज में गूगल के उन नए Gemini AI फीचर्स का ज्यादा सपोर्ट देखने को मिल सकता है.
स्मार्टफोन के साथ ही गूगल अपनी नई स्मार्टवॉच Pixel Watch 5 को भी मार्केट में उतारने की तैयारी में है. लीक्स के मुताबिक, नई वॉच का डिजाइन पुराने मॉडल्स जैसा ही रहेगा, लेकिन इसके इंटरनल हार्डवेयर को काफी अपग्रेड किया जाएगा. रिपोर्ट्स का यह भी दावा है कि नई जनरेशन की इस वॉच की कीमत पिछली जनरेशन के मुकाबले थोड़ी ज्यादा हो सकती है.
स्मार्टफोन और स्मार्टवॉच के अलावा गूगल कुछ दूसरे सरप्राइज भी दे सकता है-
Pixel Tag
एप्पल के AirTag को टक्कर देने के लिए गूगल अपना पहला ब्लूटूथ ट्रैकर Pixel Tag लॉन्च कर सकता है. यह गूगल के Find Hub नेटवर्क के साथ मिलकर काम करेगा.
Android XR चश्मा
Warby Parker और Gentle Monster जैसे पार्टनर्स के साथ मिलकर तैयार किए जा रहे आगामी Android XR स्मार्ट ग्लासेज पर भी गूगल नई जानकारी साझा कर सकता है.
Googlebook Laptops
टेक जगत में अटकलें हैं कि गूगल अपने अपकमिंग Googlebook लैपटॉप की पहली झलक दिखा सकता है, हालांकि कंपनी ने अभी तक इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं की है.