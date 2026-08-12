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Google का मेगा इवेंट: Pixel 11 सीरीज, Pixel 11 Pro Fold और Pixel Watch 5 से उठेगा पर्दा; जानें समय, लाइव स्ट्रीमिंग और एक्सपेक्टेड फीचर

गूगल अपने सालाना इवेंट Made by Google में Pixel 11 सीरीज, Pixel 11 Pro Fold और Pixel Watch 5 से पर्दा उठाने की तैयारी में है. Tensor G6 प्रोसेसर, Android 17 और नए AI फीचर्स से लैस इन डिवाइसेज के लॉन्च का समय और संभावित फीचर्स की डिटेल्स जान लीजिए.

Written ByUdbhav Tripathi
Published: Aug 12, 2026, 01:06 PM IST|Updated: Aug 12, 2026, 01:06 PM IST
Google का मेगा इवेंट: Pixel 11 सीरीज, Pixel 11 Pro Fold और Pixel Watch 5 से उठेगा पर्दा; जानें समय, लाइव स्ट्रीमिंग और एक्सपेक्टेड फीचर

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Udbhav Tripathi

Udbhav Tripathi

उद्भव त्रिपाठी जी न्यूज डिजिटल में सब एडिटर हैं. वह जुलाई 2025 में जी न्यूज से जुड़े. साइंस और ऑटो-टेक की खबरें लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं. उन्होंने अब तक Samsung, Realme और  Vivo जैसे स्मार्टफोन्स के रिव्यू किए हैं. 2025 के बिहार चुनाव में इन्होंने लाइव खबरें चलाई थी जो लोगों को काफी पसंद आई थी. इनकी खबरें काफी भरोसेमंद होती हैं. इससे पहले वे हरिभूमि में काम कर चुके हैं. जहां उन्होंने टेक, एक्सप्लेनर और देश दुनिया पर भी काम किया. इनकी पढ़ाई की बात करें तो इन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से मॉस कम्यूनिकेशन में PG कर रखा है. अगर आपको इनसे बात करनी है, तो आप udbhavtripaathi@gmail.com पर जुड़ सकते हैं.

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