Google के Smartphone की नई फोटो ने मचाया तहलका, दिखता है iPhone 13 Pro जैसा, लोग बोले- मस्त है यार

नई दिल्ली. Google Pixel 4 2019 में घोषित दो फ्लैगशिप फोनों में से एक था. फोन का डिज़ाइन Pixel 3 से अलग था, लेकिन यह पता चला कि इसका डिज़ाइन अलग हो सकता था. पिक्सेल 4 की प्रोटोटाइप तस्वीरें वेब पर पोस्ट की गई हैं और वे दिखाते हैं कि Google ने फ्लैगशिप के लिए कर्व्ड डिस्प्ले के साथ प्रयोग किया है. Pixel 4 के रिटेल वर्जन में फ्लैट डिस्प्ले है. तस्वीरों को ट्विटर पर एक्सडीए डेवलपर्स के पूर्व एडिटर-इन-चीफ मिशाल रहमान द्वारा साझा किया गया था. तस्वीरें मूल रूप से एक चीनी मंच पर उस स्रोत के अनुसार पोस्ट की गई थीं जिसने उनके साथ तस्वीरें शेयर की थीं.

Speaking of the Pixel 4, right after I tweeted this, @trzpro sent me some images of various prototype models. If these are real, then it means some of the prototypes had curved displays. Retail models have curved edges but the display is flat. https://t.co/0NivaBHe9M pic.twitter.com/r6C0JpmwBi