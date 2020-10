लॉन्च हो गया है Google pixel 5 स्मार्टफोन, फटाफट जानें कीमत

नई दिल्ली: इंटरनेट कंपनी गूगल (Google) ने आखिरकार अपना बहुप्रतीक्षित स्मार्टफोन Google pixel 5 लॉन्च कर दिया. इस वाटर रेसिस्टेंट फोन में 8 जीबी रैम दिया गया है. कंपनी ने इस नए फोन को सबसे पहले अमेरिका में लॉन्च किया है. बहुत जल्द ये स्मार्टफोन भारत समेत अन्य देशों में लॉन्च कर दिया जाएगा.

जानिए कीमत

कंपनी ने अमेरिका में Google pixel 5 की कीमत 699 डॉलर (लगभग 51,413 रुपये) रखी है. इस स्मार्टफोन में पंच-होल डिस्प्ले के साथ दमदार प्रोसेसर दिया गया है. इसके अलावा इस डिवाइस को कुल तीन कैमरे का सपोर्ट मिला है. कंपनी ने इस नए फोन के फीचर्स को लेकर एक ट्वीट भी किया है.

A water-resistant phone that creates quite a splash. The new #Pixel5 has 8 GB of RAM and wireless and reverse wireless charging to use with your Pixel Stand or to charge your Pixel Buds on-the-go.https://t.co/YYzCyiRlDR #LaunchNightIn pic.twitter.com/JB9NVMeWvK

— Made By Google (@madebygoogle) September 30, 2020